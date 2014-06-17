Українських миротворців у Кот-д’Івуарі нагородили відзнаками місії ООН

На церемонію нагородження нагрудними відзнаками прибули офіцери командування вертолітного загону з Ліберії, а також офіцер місцевого центру повітряних операцій аеродрому «Ман», говориться в повідомленні Міністерства оборони.

"Українські військові у Кот-д’Івуарі майже 9 місяців виконують завдання у рамках операції ООН. Це важка та напружена робота, адже українські вертольоти Мі-24 майже кожного дня мають миротворчі завдання у західній та північно-західній частині країни. Наші військові патрулюють повітряний простір усіх прикордонних територій та конфліктних зон, а також супроводжують переміщення миротворчих військ всередині країни", - зазначив командир 56-го окремого вертолітного загону військовий льотчик II класу полковник Олександр Венгер.

До привітання також долучились гості церемонії, які підкреслили, що роботу української авіаційної групи високо цінує керівництво сил ООН у Кот-д’Івуарі та висловили переконання, що спільними зусиллями та професійними діями буде досягнуто миру та спокою не лише в Африці, а й у всьому світі.