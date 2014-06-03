Україна не відмовилася від жодного заходу, які проводять Збройні Сили в сфері миротворчої діяльності
22:29, 03 червня 2014Військо
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На цьому сьогодні, 3 червня, наголосив виконуючий обов’язки Міністра оборони України генерал-полковник Михайло Коваль під час брифінгу для представників засобів масової інформації за підсумками участі в засіданні Комісії Україна – НАТО на рівні міністрів оборони у Брюсселі.
Українські миротворці / Міноборони
– Верховною Радою України ухвалено Закон “Про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2014 році для участі у навчаннях” та затверджено План проведення багатонаціональних навчань. Ми не згорнули жодного заходу і готуємося до їх проведення у повному обсязі, на це виділено відповідні кошти, – зазначив генерал-полковник Михайло Коваль.
Глава вітчизняного оборонного відомства додав, що з міністрами оборони країн-партнерів досягнуто домовленості про формування спільної українсько-польсько-литовської бригади. Документ про створення багатонаціонального з’єднання буде ратифіковано до 18 червня.
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