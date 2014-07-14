Сили АТО звільнили від бойовиків декілька населених пунктів Луганської області

Станом на 07.00 обстановка у районі проведення антитерористичної операції залишається напруженою, йдеться у повідомленні на сайті Міністерства оборони.

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Найбільш загострена ситуація у містах Донецьк, Луганськ, Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Антрацит. У даних населених пунктах бойовики готують захоплені державні адміністративні будівлі для використання в якості опорних пунктів, у містах заблоковані центральні державні телевізійні та радіоканали, натомість транслюються російські телеканали, які не дають об’єктивної оцінки діям військовослужбовців АТО при звільненні міст Донецької області від терористів.

Бойовики продовжують залякувати місцеве населення, зафіксовані випадки мародерства та захоплення власного і комерційного автотранспорту, що створює напруженість серед місцевих жителів.

Завдяки проведенню активних бойових дій військовослужбовцями збройних сил (ЗС), інших силових структур, задіяних в АТО, від бойовиків звільнено населені пункти Металіст, Олександрівськ, Біле, Розкішне та розблоковано аеродром "Луганськ".

У зв’язку з успішними наступальними діями сил АТО в районі Донецька, частина бойовиків намагається залишити місто, при цьому вони переодягаються у цивільний одяг та відбирають автомобілі громадян.

Протягом доби незаконними збройними формуваннями скоєно 5 обстрілів блокпостів та позицій підрозділів ЗС. Об 00.23-00.30 здійснено обстріл зі стрілецької зброї блокпосту в районі населеного пункту Стара Краснянка. У відповідь військовослужбовці ЗС відкрили вогонь.

Близько 03.00 терористи обстріляли з установки "Град" аеропорт "Луганськ" з боку населеного пункту Гостра Могила.

Також близько 23.00 бойовики здійснили невдалу спробу прориву через блокпост в районі Зеленопілля. В ході бою силами АТО знищено 2 автомобілі, які перевозили бойовиків. Втрат серед особового складу ЗС немає.