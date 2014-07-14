У Луганську вранці продовжилися бої сил АТО з терористами

"Луганськ ще не зачистили. Терористи знаходяться в місті, але більша їх частина звалила. Сьогодні краще без особливої потреби не світитися!", - написав користувач "Твіттера" Lugansk News Today.

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#Луганськ ще не зачистили. Терри знаходяться в гроде, але більша їх частина звалила. Сьогодні краще без особливої потреби не світитися! - Lugansk News Today (@LUGANSK_TODAY) 14 липня 2014

За його даними, в східних кварталах міста йде стрілянина. "Стріляють з яру навпроти кварталу Шевченка 2 потужних одиночних було і пару ракет", - повідомив він, і порекомендував, жителям міста уникати район автовокзалу. "Близько Лелеки праворуч стоїть танк і сепаратисти лазять", - написав користувач.

Також він повідомив, що близько 9.00 через шахту Західну в російському Донецьку (Ростовська область) "пройшла колона з живою силою і "Градами", через Ізварине більше 10 машин".