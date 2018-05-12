Гелетей: перемога вже дуже близько

"Територія сепаратистів зараз два з половиною рази менша, ніж це було чотири тижні тому," - сказав міністр.

За його словами, військові звільнили більше 65 міст і сіл в Донецькій та Луганській областях.

Проте, незважаючи на втрати серед бойовиків, їхня кількість становить близько 15 тисяч людей, сказав пан Гелетей. За його словами, Росія регулярно надсилає їм підкріплення.

Він звинуватив бойовиків в ускладнені роботи міжнародних експертів на місці аварії MH17. Генерал-полковник Гелетей заявив, що поблизу місця катастрофи MH17 не буде жодних боїв, доки експерти не зберуть всі докази.

"Практично ми не далеко від місця катастрофи, але ми відступили з цього району ... тому міжнародна місія може працювати належним чином", - сказав він.

Валерій Гелетей зазначив, що розуміє, що звільнити Донецьк та Луганськ буде нелегко. Тим більше, що Росія "робить усе можливе, щоб спровокувати нас".

Проте він зазначив, що військові націлені на перемогу.

"Погасити пожежу"

Міністр оборони сказав, що він на 100% упевнений у перемозі і в тому, що Україна немає іншого вибору, окрім як продовжувати бойові дії.

"Україна, як будинок, що палає. Українська армія зсередини цього будинку намагається загасити пожежу", - сказав він.

За його словами, якщо пожежу не зупинити, вона буде в Києві, в Харкові, в усьому світі.

"Ми просимо кожного українця: взяти відро води і допомогти нам погасити пожежу", - сказав він.