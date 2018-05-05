Універсальний рекордсмен

Наприкінці дев’яностих років минулого століття підприємство за власні обігові кошти розпочало реалізацію амбітної програми — «Національний вертоліт». Шлях виявився тернистим, адже як невдовзі з’ясувалося, самостійно опанувати виготовлення всіх складових вертольота доволі важко. Щоправда, під час першого етапу реалізації згаданої програми вдалося знайти рішення щодо документально-юридичного казусу, який традиційно виникає під час створення нового зразка вертолітної техніки. Зокрема, було створено власне конструкторське бюро з літакобудування, а також розроблені прототипи нових вертольотів. При цьому важливо, що в Харківському авіаційному інституті започаткували факультет вертольотобудування, який на замовлення підприємства здійснював підготовку відповідних фахівців. Завдяки такому кроку нині на заводі достатньо високопрофесійних кадрів, які, так би мовити, крокують у ногу з технічним прогресом.

І результатом їхньої плідної колективної праці невдовзі стала низка перспективних розробок. Одна з них — середній десантно-транспортний вертоліт Мі-8МСБ-В, створений в інтересах вітчизняного оборонного відомства.

За словами провідного конструктора управління з розробки та модернізації вертолітної техніки дослідного конструкторського бюро АТ «Мотор Січ» Олега Лук’яненка, суттєва перевага цього вертольота в тому, що на ньому встановлений сучасний двигун — ТВ3–117ВМА СБМ 1В 4Е серії. Двигун спеціально дефорсували, завдяки цьому вдалося зберегти наявний редуктор. Тепер навіть у випадку виходу з ладу одного з двигунів вертоліт зможе виконувати поставлене завдання на другому, працюючи протягом двох з половиною хвилин в режимі «ЧР» або упродовж однієї години в режимі «подовжена злітна потужність». До того ж цей тип двигуна має високу тяглистість, яка визначає здатність вертольота швидко відриватися від землі при максимальній завантаженості. А завдяки тому, що двигун не зазнає «кисневого голоду», вдалося вирішити проблему базування вертольотів на висоті понад 2000 метрів.

У серпні минулого року був встановлений новий світовий рекорд з набору висоти для вертольота Мі-8МСБ — 9150 метрів. Причому льотчикам-випробувачам знадобилося для цього 29 хвилин 30 секунд. «З новими двигунами від «Мотор Січ» вертоліт може використовуватися і в холод, і в спеку, і в умовах високогір’я. Перебуваючи на великій висоті, навіть в умовах розрідженого повітря або за температури навколишнього середовища 52 градуси за Цельсієм двигуни зберігають потужність. Фактично вийшла універсальна, всепогодна машина», — зазначив екіпаж вертольота після приземлення.

Цей вертоліт здатний транспортувати як вантажі та техніку, так і особовий склад — десант з озброєнням або лежачих поранених на ношах, а також може бути задіяним у пошуково-рятувальних операціях. З нього можна ефективно знищувати броньовану техніку, вогневі точки та живу силу противника. Для цього на гвинтокрилі може бути встановлене потужне як кероване, так і некероване ракетне, бомбардувальне, стрілецько-гарматне озброєння та система мінування. При цьому для оперативного бойового застосування некерованих засобів ураження вертольота вночі при спостереженні наземної цілі за допомогою окулярів нічного бачення на Мі-8МСБ-В може бути встановлена лазерна система формування прицільної марки ФПМ-01КВ. Вона може використовуватися ще й як резервна система прицілювання під час застосування тепловізорів типу FLIR.

Варте уваги й те, що у вертольота досконало продумана система бортового захисту. Так, на Мі-8МСБ-В встановлена станція оптико-електронного пригнічення (ОЕП) «Адрос», яка забезпечує високоефективний активний захист вертольота від керованих ракет з інфрачервоними головками самонаведення різних типів. Зокрема, ОЕП відводить випущені по ньому керовані ракети з траєкторії їхнього польоту з подальшим зривом супроводження через помилку наведення в контурі керованої ракети, що поступово збільшується. При цьому станція не вимагає інформації про тип та частоту роботи інфрачервоної головки самонаведення ракети, а також наявності системи виявлення пусків ракет. У контексті цього не можна не сказати і про комбінований прилад створення перешкод «Адрос» КУВ 26–50. Він призначений для розміщення та викидання з одного приладу хибних теплових цілей та протирадіолокаційних пасивних перешкод калібру 26 та 50 міліметрів. Це призводить до дезорієнтації ракет, випущених по вертольоту.

Розробники також передбачили і захист вертольота від ракет з тепловими головками самонаведення. Для цього був встановлений екранно-вихлопний прилад АШ-01В, який підвішується до гвинтокрила з обох боків неподалік вихлопних патрубків двигунів. Ця функція здійснюється завдяки екрануванню інфрачервоного випромінювання, яке створюють нагріті частини вихлопних трактів двигунів, а також шляхом зниження температури та зміни напряму виходу газів.

Під час робочої поїздки до Запорізької області Президент України — Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України Петро Порошенко невипадково завітав на АТ «Мотор Січ» — флагман українського вертольотобудування. «Україна має унікальне виробництво. Нині все робиться для того, щоб робітники мали роботу, а українська армія була сильною», — зокрема зазначив глава держави.

Під час зустрічі з трудовим колективом Президент повідомив, що на підприємстві буде розміщене державне замовлення на виготовлення десяти вертольотів для Збройних Сил України та трьох — для Національної гвардії. Це є своєрідним свідченням високої якості та надійності авіатехніки, що тут виготовляється. Сподіватимемося, що вже у недалекому майбутньому ці вертольоти суттєво підвищать обороноздатність повітряної компоненти вітчизняного війська. До речі, Міністерство оборони України вже придбало три такі вертольоти.

Довідка. Історія підприємства почалася 1907 року. Протягом майже восьми років завод виготовляв сільськогосподарські механізми та інструменти, виконував різні види механічної обробки, відливав вироби з чавуну й міді.

Зміна профілю його виробничої діяльності відбулася у грудні 1915 року, коли завод викупило акціонерне товариство «Дюфлон, Константинович і К°» («Дека»). Починається освоєння виробництва авіаційних двигунів, і в листопаді наступного року було виготовлено перший 6-циліндровий мотор водяного охолодження «Дека» М-100. У подальшому відбувається поетапне створення та налагодження серійного виробництва нових двигунів, що неабияк сприяло розвитку вітчизняного авіадвигунобудування.

Нині АТ «Мотор Січ» здійснює серійне виробництво авіаційних двигунів АІ-222–25, Д-436–148, АІ-450-МС, ТВ3–117ВМА-СБМ1В для літаків Як-130, Ан-148, Ан-158, вертольотів Мі-24, Мі-25, Мі-17, Мі-171, а також веде інтенсивну підготовку до серійного виробництва Д-27, АІ-222–25Ф, АІ-25ТЛШ, АІ-450М, МС-500 для літаків Ан-70, L-15, L-39 і вертольотів Мі-2М тощо.

Сергій Воронков, Народна армія