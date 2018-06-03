Українська вечірка в Москві: "Вечірній Київ" під пиво (фоторепортаж)

Українська вечірка в Москві: "Вечірній Київ" під пиво (фоторепортаж)

17:24, 10 травня 2009
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Українські лауреати пісенного конкурсу минулих років, нинішні конкурсанти  «Євробачення-2009»  - з Ірландії, Мальти, Білорусі, Латвії...  Не  менше було і зоряних гостей...

В рамках міжнародного пісенного  конкурсу «Євробачення -2009» у Москві відбулася українська вечірка. 

Як і припускали організатори, захід викликав справжній фурор серед  журналістів. Такий інтерес  не дивовижний, адже в рейтингу симпатій журналістів, який складається в СК «Олімпійський» Лобода  буквально за пару днів перемістилася з 12 місця на п`яте. Крім того, вчора на сцені московського «Євродому» в  Манежі виступили справжні зірки «Євробачення» попередніх років  - Руслана і  Ані Лорак.

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А от очікувана всіма Вєрка Сердючка привітала присутніх віртуально – через  відеозвернення. Вів вечірку популярний український радіоведучий DJ Паша.

Вєрка Сердючка привітала Світлану Лободу з плазмового екрану

Окрім українських лауреатів пісенного конкурсу минулих років, на сцені співали і нинішні конкурсанти  «Євробачення-2009» - з Ірландії, Мальти, Білорусі, Латвії, Азербайджану.  Не набагато менше на вечірці було і зоряних гостей.  Однією з перших на вечірку прийшла французька співачка Патрісія Каас, яка цього року представлятиме свою країну на «Євробаченні».  Розмістившись в зручному кріслі віп-ложі, вона уважно спостерігала, що відбувається на сцені. Підтримати українську делегацію прийшов і відомий за сінглом "Boro Boro" Араш. Цього року він також бере участь у Євробаченні – в дуеті з азербайджанською конкурсанткою Айсель.

Але все ж «цвяхом» програми стала українська співачка Світлана Лобода.

Гостям української вечірки вона подарувала справжній концерт, виконавши свої старі  відомі хіти і, звичайно, композицію «Антикризова дівчина».

Під кінець вечірки Світлана запросила всіх вийти в двір Манежу і подивитися салют, присвячений 64-й річниці Перемоги.

Українська команда пригощала всіх присутніх цукерками «Вечірній Київ», а організатори конкурсу поїли безкоштовним пивом і соками.

Вже у фойє Манежу, після концерту, Світлану Лободу буквально атакували журналісти і фоторепортери з різних країн. Ще більший ажіотаж навколо неї здійнявся, коли в залі з`явився Філіп Кіркоров і популярний російський телеведучий Андрій Малахов.  Під спалахи десяток фотокамер Кіркоров разом з учасником з Норвегії, білорусом Олександром Рибаком, захоплено спілкувалися з українською конкурсанткою.

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...та й її підтанцьовка старалася щосили – «шоу» влаштовували не тільки на сцені

Роман Цимбалюк, Москва

Фото автора

 

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