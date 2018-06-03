100-річна історія Прем'єр Палацу: Любов Орлова займалась гімнастикою, а Патрісія Каас привозила Текілу

В Україну все частіше приїжджають світові знаменитості. За останні кілька років в Києві побували Елтон Джон і Джордж Майкл, “Queen” і “Scorpions”. На публіці вони з`являються ненадовго. Решта часу перебування VIP-гостей – таємниця за сімома замками. Цю таємницю мовчки бережуть стіни готелів, де проживають зірки. Як писав Паустовський: “Історія будинків буває часом цікавішою за людське життя. Будинки довговічніші за людей і стають свідками декількох людських поколінь”.

Сто років тому на перетині нинішнього бульвару Тараса Шевченка і Пушкінської з`явився монументальний житловий будинок у стилі модерн з усіма зручностями, про які тільки можна було мріяти на початку 20 століття: центральним опаленням, гарячою і холодною водою, електрикою, газом і навіть ліфтами.

З часом значну частину приміщення став займати готель під назвою “Palast-Hotel”. У березні 1912 року газета “Киянин” надрукувала на своїх сторінках оголошення: у “Palast-Hotel” відкрито ще чотири розкішні зали, а також ресторан і кафе преміального класу. Впродовж сторічної історії готель кілька разів міняв свою назву і зовнішній вигляд (після війни готель відновлювали практично з руїн), і лише в 2001 році знов знайшов своє перше ім`я - “Прем`єр Палац Готель”.

У старовинному і найзірковішому готелі столиці, який сьогодні святкує сторічний ювілей, свого часу проживали символи радянської епохи Олександр Вертинський, Любов Орлова, Леонід Утьосов, зарубіжні політики Мадлен Олбрайт, Колін Пауелл, Кондоліза Райс, відомі співаки Брайан Адамс, Кріс Де Бург, Енріке Іглесіас, Патрісія Каас, зірки світового кіно Софі Лорен, Орнела Муті, Жан Рено, Єжи Гоффман, спортсмени Леннокс Льюїс, Девід Бекхем, Міка Хаккінен.

З 2001 “Прем`єр Палац” гостинно приймає у себе митців світового рівня на пільгових умовах. Ця послуга розповсюдилася і на нещодавніх гостей України: “Джеймса Бонда” Деніела Крейга, епатажного художника Деміана Херста і американського режисера, який сповідує медитацію, Девіда Лінча.

На знак шани до своїх іменитих клієнтів, “Прем`єр Палац” навіть вирішив декілька номерів оформити у дусі історичних осіб. Серед подібних іменних номерів є апартаменти Любові Орлової, Олександра Вертинського, Володимира Висоцького.

Орлова була досить частою гостею “Прем`єр Палацу” і завжди зупинялася в одному і тому ж номері. Як свідчить легенда, у неї не було часу для занять спортом, але вона, як будь-яка жінка, хотіла добре виглядати і підтримувати себе в тонусі, і для цього завжди ставила телефон на шафу. А оскільки дзвонили їй досить часто, то актрисі щоразу доводилося підбігати до шафи, ставати на табурет, потім знову злізати і так з десяток разів на день. Старовинний телефонний апарат в апартаментах Орлової досі нагадує про цю історію.

Є в готелі також номери, присвячені відомим киянам - Михайлу Булгакову і Сержу Лифарю, історичним персоналіям – апартаменти “Роксолана” і “Гетьман” (у 1918 році на 3-му поверсі готелю відбувалося зречення від влади останнього українського гетьмана Павла Скоропадського). Любителям сучасності буде до душі номер Хай-тек, обладнаний за останнім словом моди і техніки. Для молодят є весільні апартаменти. А обстановка одного з номерів повністю відповідає всім правилам фен-шуй. Серед гостей зі сходу номер користується особливою популярністю.

В цілому в готелі 289 номерів. Отже, кожен постоялець зможе підібрати собі апартаменти на свій смак. На двох поверхах готелю заборонено паління. Є навіть номери для алергіків – з дерев`яною підлогою без ковроліну і гіпоалергенними подушками.

Гордість готелю – представницький поверх, на якому знаходяться також Королівські і Президентські апартаменти. Між ними - переговорна кімната. За бажанням клієнта можна навіть з`єднати два номери і зайняти весь поверх.

Родзинка Президентського номера – бібліотека, де зібрані оригінали класичних творів англійської, французької, російської і німецької літератури і повне зібрання Енциклопедії Брокгауза і Ефрона у 86 томах. Щоправда, ніколи так і не пощастить дізнатися напевно, хто з сильних світу цього, перебуваючи поза рідними стінами, захоплюється читанням класики в оригіналі. А ось газети постояльці люблять – це факт. Причому деякі клієнти кожного ранку бажають читати виключно рідну пресу. Спеціальна доставка дозволяє готелю щодня о 6 ранку одержувати газети з будь-якого куточка світу. Співробітники “Прем`єр Палацу” з гордістю відзначають, що іноді видання тут з`являються раніше, ніж вони надходять у продаж в рідній країні постояльця. Отже, разом зі сніданком клієнтові завжди піднесуть улюблене чтиво.

Не секрет, що в “Прем`єр Палаці” відпочивають люди переважно досить забезпечені. І у кожного свої примхи. Одному багатому мандрівникові на сон прийдешній шалено захотілося прийняти ванну з молока. Причому, це саме молоко повинне було бути певної марки. Співробітники готелю весь вечір шукали по магазинах Києва пляшки з молоком, але все таки спромоглися виконати прохання клієнта.

У готелі вже звикли до знаменитостей і говорять, що особливою вибагливістю і примхливістю, як прийнято вважати, вони не страждають. Скоріше навіть навпаки.

Перед приїздом однієї відомої оперної співачки весь готель стояв на вухах – шукали навіть спеціальну драбинку, щоб співачка могла піднятися у ванну. Після прибуття виявилось, що гостя досить спокійна і невибаглива жінка, а сполохали всіх організатори концерту.

Патрісія Каас усюди подорожує зі своїм собачкою Текілою. За правилами готелю зупинятися з домашніми тваринами заборонено. Але для французької співачки зробили виняток. Досі службовці готелю згадують милого песика, який виникав то тут, то там під пильним оком приставленого до неї співробітника, якого після цього довго називали “догі-гардом”.

Якщо театр починається з вішалки, то готель – з консьєржа. У цьому плані “Прем`єр Палацу” є ким пишатися. Недавно консьєрж готелю Сергій Тихий став першим і єдиним в Україні володарем однієї з найбільш престижних нагород Міжнародного Союзу консьєржів Гранд Готелів “Les Clefs d’O” – “Золотих Ключів Консьєржа”. Щоб стати учасником такого конкурсу, потрібно вже відповідати ряду критеріїв: володіти кількома іноземними мовами, вміти знаходити спільну мову з людьми і втілювати в життя будь-які доручення клієнтів, деколи навіть найбезглуздіші.

Важливий атрибут кожного готелю - кухня. Майстерність шеф-кухаря багато в чому формує загальне враження клієнта про готель. Він однаковою мірою повинен уміти догодити і арабському шейхові, і японському самураєві, і англійському дипломатові. Шеф-кухарю ресторану «Теракота» Ігалю Коврізі, за плечима якого досвід роботи в найфешенебельніших готелях Франції, Японії, Англії, Німеччини, Ізраїлю, - це вдається без зусиль. Його ресторан успішно поєднує в собі середземноморську і українську кухню.

Ідеологія ресторану “Теракота” - створити нову українську кухню. У готелі навіть планують провести креативний конкурс нової української кухні - зібрати кухарів зі всіх регіонів країни, щоб кожний з них надав на огляд публіки і преси свої кулінарні шедеври.

А кризи в ресторані не бояться. Навпаки, меню навіть підсилили.

- Добре йдуть устриці, лобстери, креветки, всі морепродукти. З Азії зараз везуть алігатора. М`ясо на смак - щось середнє між телятиною і рибою, а ще корисне для здоров`я - виводить шлаки з організму, - розповідає Ігаль. - В кризові періоди добротна їжа заміняє нам золото, діаманти і дорогі задоволення.

І щоб не бути голослівним, Ігаль пригощає нас “Київським тортом” за своїм фірмовим рецептом. Ласощі нікого не можуть залишити байдужим. Це смак дитинства, шматочок щастя, який так легко собі подарувати.

За словами Ігаля, імениті постояльці “Прем`єр Палацу” не дуже вимогливі у виборі меню. Їх всіх умовно можна поділити на дві категорії: ті, хто приїжджає з райдером, і без нього. “Перші рідко замовляють щось фантазійне, в основному, більш домашнє, спокійне, просту їжу”, - відзначає шеф-кухар. В той же час представники українського шоу-бізнесу досить примхливі і вимогливі, деколи самі не знають, чого хочуть. І коли офіціанти прибирають столи, часто багато страв так і залишаються неторкнутими.

Сам Ігаль в їжі не перебірливий. Для нього улюблені харчі – шашлик, сметана і чорний хліб.

Один з секретів шеф-кухаря – оновлення меню кожного сезону і використання місцевих продуктів. У літній період Ігаль насичує свою кухню овочами, фруктами і... квітами. Братки або настурції – це саме та родзинка, яка одночасно служить і прикрасою, і додає страві оригінального смаку.

- Ми не соромимося своїй продукції. Я думаю, українські помідори - найкращі в світі, у нас найкращий сулугуні, і дівчата теж - у мене дружина - українка, - сміється Ігаль. - В Україні є все. Проблема в тому, що ми не добуваємо. Я використовую тільки українські трюфелі. Для трюфелів потрібний специфічний грунт. А за рахунок того, що у нас найбагатший в Європі грунт, у нас і гриби кращі, і фрукти, і овочі.

До 100-річного ювілею “Прем`єр Палац” приготував подарунок всім любителям камерної музики. Готель спільно з Національною філармонією України організували Всеукраїнський конкурс камерних оркестрів “Прем`єр Оркестр 2009”, в якому взяли участь 11 камерних оркестрів з різних регіонів України. Протягом 2-х конкурсних днів (12 і 13 травня) на сцену гранд-холу “Софіївський” виходили більше 230 музикантів, виконуючи музичні шедеври Вівальді, Корнеллі, Баха, Генделя, Моцарта, Россіні, Шуберта, Чайковського. А переможцем став оркестр “Перпетуум Мобілі” Львівської національної музичної Академії ім. Лисенка. Володарями другої і третьої премій – Камерний оркестр Рівненської обласної філармонії і Молодіжний камерний оркестр «ARS NOVA» (м. Донецьк).

Хоча конкурс обмежився національними рамками, склад журі був справді міжнародного класу - Антон Шароєв (Росія), Райнер Хельд (Швейцарія), Кшиштоф Словінській (Польща), Мирослав Скорик (Україна), Євген Станкович (Україна).

Бюджет “Прем`єр Оркестру 2009” склав 800 тисяч гривень. Готель взяв на себе всі витрати музикантів. А лауреати стали володарями конкурсних премій у розмірі 5000, 3000 і 2000 доларів.

Переможці конкурсу ще раз виступатимуть зі своєю програмою на гала-концерті, який відбудеться 14 травня в Національній філармонії України.

Олесь Горобина