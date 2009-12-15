Зі мною в Амстердамі сталося те саме, що з Луценком у Франкфурті

У зв’язку з вимогами усунути Юрія Луценка з посади міністра внутрішніх справ через сумнозвісний скандал у аеропорту Франфурта-на-Майні хочу розповісти про інцидент, який стався зі мною. Два роки тому я був у службовому відрядженні в норвезькому місті Ставангер. Повертався до Київ з пересадкою в аеропорту Амстердама «Схіпхолл». Це величезний аеропорт, третій у Європі після Франкфуртського і лондонського «Хітроу». Тому системи контролю та забезпечення безпеки вантажо-пасажирських перевезень там організовано таким чином. Вишколені митники, прикордонники й працівники служби безпеки реагують на щонайменші прояви відхилення від нормальної поведінки пасажирів. Це можуть бути: нервовість, голосна розмова, фамільярність, розширені зіниці, нетверезий стан і решта інших, незначних, на перший погляд, факторів. Часто пасажири, особливо європейці, які бояться терактів та всіляких неприємностей, інформують про помічену ними неадекватну поведінку когось у аеропорту. Якщо пасажир викликає якусь “візуальну” підозру, його чемно відводять убік для більш докладного контролю, аж до повного догляду в спеціальному приміщенні й затримання.

Мій випадок – типовий. У Норвегії ми з партнерами гарно посиділи на дорогу. А чому б і ні? На внутрішньому маршруті Ставангер–Амстердам у комфортному літаку авіакомпанії KLM стюардеси пригощали обідом і пляшечками з чудовим чилійським каберне «Терра». Для пересадки на київський рейс в запасі була майже година.

Аеропорт “Схіпхолл” за вісім років я вивчив добре, англійською володію вільно, а американський тест на тверезість – стійка на одній нозі – витримую, хоч і десять хвилин – у будь-якому стані. Тому на контроль підійшов упевнено й цілком спокійно, думаючи про сувеніри, які належало закупити в duty-free. Але “погорів” на фамільярній фразі – «Що там доглядати, давай швидше, ніколи…» Реакція була миттєва. Век! Підійшло двоє поліцейських і відвели мене на повний догляд з роздяганням. Оскільки був ще один, пізніший, рейс на Київ, то я не дуже хвилювався. Опору не чинив, більше не жартував, а чітко відповідав на поставлені запитання. І таки встиг на свій рейс хоч і без сувенірів. А якби огризався, то точно б причинили.

На мою думку з Луценком трапилося щось подібне. Тільки ціна питання в нього була набагато вища, бо летів далеко, у Південно-Східну Азію. Будь-яка затримка його напевне нервувала. Тож не стримався.

Але нічого серйозного там точно не було. Немає ні прямих, ні непрямих підтверджень того. Інакше притримали б на день чи більше. Телефонне право там не діє.

Це рядовий, незначний конфлікт при перетині кордону, що трапляється з багатьма нашими співвітчизниками. І немає чого розглядати його у Верховній Раді, та ще й через півроку.

І взагалі перед виборами потрібно накласти мораторій на будь-які зміни керівників усіх рангів. Потерпимо два місяці...

Віктор Малєй