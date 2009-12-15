У Росії пропонують заборонити нецензурну лексику

Заступник голови Ради Федерації Росії, представник у РФР від виконавського органу держвлади Республіки Саха (Якутія) Михайло НІКОЛАЄВ пропонує накласти заборону на нецензурні вислови за допомогою ухвалення спеціального закону.

«Ненормативна лексика має перестати бути частиною нашого повсякденного життя», - заявив сенатор.

Зупинити розповсюдження матерньої лайки парламентарій пропонує за допомогою ухвалення федерального закону, подібного до того, що вже кілька років діє у Білгородській області.

За словами політика, обласний закон про боротьбу з лихослів`ям, зокрема, «забороняє висловлюватися (матернє) у громадських місцях, на роботі, при спілкуванні один з одним». «За порушення розпорядження стягуються великі штрафи», - сказав М.НІКОЛАЄВ, додавши, що «ефект від цього заходу вже відчувається».