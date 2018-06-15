Підприємці завершили автопробіг і висунули вимоги владі

Лебедєв-Кумач, мабуть, був би сильно здивований, що його пісня «Вставай, страна огромная» через 70 років після її написання стала гімном підприємців України. У Києві на Європейській площі відбувся мітинг, яким закінчувався автопробіг підприємців. Автопробіг почався в понеділок і зібрав учасників Податкового Майдану і їх прихильників. Він проходив під гаслом «Забери Україну в олігархів і віддай її людям» і був покликаний об`єднати Україну, стати акцією солідарності підприємців у боротьбі за новий податковий закон, що зберігає і реформує спрощену систему оподаткування.

Лебедєв-Кумач, напевно, був би сильно здивований, що його пісня «Вставай, страна огромная» через 70 років після її написання і через 65 років після перемоги СРСР над Німеччиною стала гімном підприємців України, які таким чином висловлюють своє ставлення до влади Януковича - Азарова. Сьогодні на мітингу на Європейській площі, яким завершувався автопробіг підприємців, його учасники включили запис пісні у виконанні Червонопрапорного хору, оголосивши його своїм підприємницьким гімном. Військова тематика і антифашистські гасла були присутні в антуражі акції. Наприклад, на плакатах, які тримали учасники, можновладців називали неофашистами. Ще учасники мітингу тримали саркастичні колажі, де портрети Сталіна й Азарова були поставлені поряд, і внизу підпис: «Жити стало краще, жити стало веселіше». Ще був портрет із Гітлером, де обидва викинули в характерному жесті праву руку.

«Війна» - сильне і драматичне слово. Тільки одного разу я чула, як українські бізнесмени називали стан у суспільстві «війною». У 1999 році, коли в одеській податковій, протестуючи проти беззаконня ДПАУ, підірвав себе бізнесмен Каверін. Не хочеться думати, що в моїй країні можлива війна. Але протистояння бізнесу і влади триває. І сьогоднішній мітинг наочно це показав.

Ми уважно відстежували осінньо-зимові події підприємницького Майдану і особисто знаємо багатьох його активістів і організаторів. Тому побачити, як сьогодні з гудінням і прапорами приїжджають скромні, їжджені машини підприємців з регіонів, було, неначе зустріти добрих друзів. Це був мітинг, в якому учасників не записують на папірець, не перераховують, не контролюють і не шикують в проплачені колони. Напередодні мітингу біля УНІАНу і довкола крутилися офіційні й бикоподібні люди в чорному.

Це був мітинг, в якому відчувався дух єдності і братерства. У понеділок Східна колона автомобілів виїхала до Києва з Луганська, заїжджаючи до міст на шляху, друга - Західна - виїхала зі Львова. Впродовж п`яти днів вони заїжджали до міст і проводили там маленькі Майдани. Кожну колону, що прибуває на Європейську площу, ведучий мітингу радісно вітав.

- Прибула Східна колона, - оголосив ведучий мітингу. - На чолі колони - Ігор Запрудський.

Це була правильна ідея ставити в голову колони людину, добре відому підприємцям, і оголошувати відомих учасників автопробігу. Наприклад, Алла Білоцерківська з Сєвєродонецька... Вона підприємець, але за першим фахом юрист, активно допомагала колегам, які зазнали репресі. Або Ігор Запрудський, голова Луганської організації профспілки підприємців. Ми писали про репресії, яким був підданий цей представник малого бізнесу. Про те, як після повернення з Києва з підприємницького Майдану його маленький магазинчик в Луганську (він орендує квартиру на першому поверсі) розорили міліціонери, і про те, як на підтримку цього підприємця-інваліда включилися всі його колеги з різних кінців країни.

Ігоря обіймали колеги і оточили журналісти.

- Як ви доїхали? - цікавилися у нього.

- Влада влаштовувала провокації постійно. На самому виїзді з Луганська одного з учасників зупинили і сказали, що його машина збила стовп із світлофором. Хоча в момент події його авто було совсім і іншому місці. Щоб потрапити до Дніпропетровська, куди суд заборонив нам в`їжджати, ми розбилися на групи, і все одно в`їхали і провели мітинг. На всьому шляху проходження - Алчевськ, Донецьк, Полтава, Чернігів - нас зустрічали люди. Вони не боялися. Людей можна налякати рівно настільки, наскільки вони готові злякатися.

- А за кого ви голосували на президентських виборах?

- У першому турі за Тігіпка, в другому за Тимошенко, - сказав Запрудський. - Я хочу сказати головне: ми нічого і нікого не повинні бояться. Ми в своїй Богом даній країні.

Я подумала, дивно. Хлопець з Луганська, що голосував за Тігіпка, цитує Тягнибока.

Але якщо говорити про атмосферу... Непроплаченні мітинги завжди радісні. Тим більше коли для його проведення вибрані правильні ідеї. Отже, перша ідея, яку офіційно озвучила народний депутат України, глава Ради підприємців при Верховній Раді Наталія Королевська:

- Ми повинні вимагати ухвалення законопроекту про єдиний податок, розроблений Радою підприємців при Верховній Раді. Ця влада хоче зробити нас жебраками, оскільки убогі люди не можуть бути вільними.

Нагадаємо, що над проектом закону працювали активісти податкового Майдану, керівники бізнес-асоціацій. В обговоренні взяли участь більше шестисот людей.

Я знову зачиталася наочною агітацією. Хтось написав на плакаті весь синонімічний ряд щодо влади: «Блатні, рознуздані, безвідповідальні...» Хтось тримав портрет Януковича з підписом «Перший рік відмотав».

У цей час на сцену біля Українського дому запрошували по черзі учасників автопробігу. Ігоря Гурняка, лідера підприємців Львівщини змінив гірник з Луганська, учасник руху «Солідарність» Костянтин Ільченко:

- Якщо вам скаже хтось, що на Донбасі люблять Януковича - не вірте. Там його ненавидять. Його проклинають. Хто робить реформи? Колишній комсомолець Єфремов, який відкриває копанки, нелегальні шахти, щоб люди від злиднів батрачили на нього. Ми їхали до Києва, в одній колоні були пенсіонери з Одеси і студенти зі Львова, Схід і Захід були разом, незважаючи на запевнення політиків, що ми роз`єднані. У своєму бажанні побудувати процвітаючу Україну - ми єдині.

Напевне, національні ідеї народжуються на майданах. У цієї акції не було великого піар-супроводу, над її ідеологічним змістом не працювали великі фахівці. Але коли учасники підприємницького Майдану, що приїхали до Києва з Хмельницького, обнімалися з колегами із Запоріжжя, коли вони по-дитячому раділи зустрічі, ділились, як відбивалися в останні два місяці від МВС, коли цікавилися перебігом чергової судової справи (у Хмельницькому найближчим часом пройде чотири засідання суду по підприємцях - учасниках Майдану), - розумієш: весь цей поділ України на частини - старання політиків. І що об`єднати нас всіх може проста ідея будівництва сильної, заможної і вільної країни.

Цей мітинг був одноденним повторенням осіннього підприємницького Майдану. Говорили про пенсійну реформу, Трудовий кодекс, і було видно - люди знайомі з документами. До мікрофону під час мітингу міг потрапити не тільки учасник автопробігу, а й кожен бажаючий симпатик, від студента до пенсіонера. Організатори мітингу не пов`язували себе з політиками, проте цього разу висунули не тільки економічні вимоги (відміна Податкового кодексу), але також вимагали відставки прем`єр-міністра Азарова. І тут була дуже щира атмосфера, тут поіменно згадували учасників, які зазнають репресій після підприємницького Майдану.

Після мітингу на Європейській площі підприємці пішли на Банкову, до адміністрації, де голодували їх товариші. Учасників було не дуже багато. Максимум півтори сотні машин. І десь півтисячі людей на мітингу. Але революцію у Франції теж підтримував лише 1% населення. А козаків в Україні було і того менше. Але і те, і інше стало найсвітлішими сторінками історії цих країн.