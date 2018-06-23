Податковий Майдан: влада намагається знищити і площу, і тих, хто на неї вийшов?
Спочатку було 20 перевірок, потім прийшла міліція і вивезла люстри, які я продаю... Вони лякали дітей, коли батько виїжджав на акції... Ми в своїй країні і боротимемося за свої права...
Спочатку було 20 перевірок, потім прийшла міліція і вивезла люстри, які я продаю... Вони лякали дітей, коли батько виїжджав на акції... Ми в своїй країні і боротимемося за свої права...
Влада не може пробачити підприємцям, що ті воскресили Майдан і показали, що він знову може стати силою. Не можуть пробачити, що, незважаючи на свій президентський і прем`єрський статус, приїжджали на Майдан не як герої, а як ті, що провинилися, і вимушені були спілкуватися з представниками малого і середнього бізнесу. І стали знищувати тих, хто стояв на Майдані, хто не ховав обличчя. А ще стали в буквальному розумінні знищувати Майдан.
Про страх влади перед площею свідчать нескінченні спроби влаштовувати на ній всілякі карнавали. Новорічну ялинку тут встановили буквально наступного дня після демонтажу наметового містечка. А саме – 3 грудня. Пан Попов, "економ" від Регіонів, обіцяв, що на Майдані проводитиметься з цього самого дня феєричне шоу аж до Хрещення. Народу обіцяли ярмарки, торжества і таке інше. Але все, що відбувалося там, виглядало убого, запиту киян на такі святкування-ярмарки не було.
Після свята Хрещення прийшов День Соборності, на Майдан пускали тільки організованих владою людей. Потім раптом панове «донецькі» пригадали англійське слово «Гайд-парк» і сказали, що хочуть зробити його на Майдані. Ну, щоб в Києві був Гайд-парк, а не Майдан. Ця ідея, проте, не прижилася.
Стерти Майдан поки не виходить. Навіть якщо забрати звідти всі плити, нібито пошкоджені під час податкового протистояння.
А ось знищувати підприємців і активістів Майдану у влади виходить не те щоб дуже добре, а дещо краще.
Коли влада почала пресувати активістів Майдану з числа, як ми їх називаємо, «революціонерів», нічого екстраординарного, як для сьогодення, в цьому не було. До того ж революціонери й самі інший раз не проти посидіти в СІЗО. Це тільки зміцнює їх імідж і авторитет. Хай дорослішають хлопці, вони ще можуть знадобитися українській демократії.
Але в останні тижні пішли тривожні повідомлення про те, що під каток репресій потрапляють і самі підприємці. Ті, хто після відміни першого варіанту Податкового кодексу скрутили намети і законослухняно відправилися по домах і на свої ринки. Ми подзвонили за номерами, що збереглися з часів Майдану, і запитали малих підприємців, що відбувається в їх житті.
Ігор Запрудський, голова профспілки підприємців Луганщини, інвалід другої групи: СПОЧАТКУ БУЛО 20 ПЕРЕВІРОК, ПОТІМ ПРИЙШЛА МІЛІЦІЯ І ВІДВЕЗЛА ЛЮСТРИ, ЯКІ Я ПРОДАЮ
СПОЧАТКУ БУЛО 20 ПЕРЕВІРОК, ПОТІМ ПРИЙШЛА МІЛІЦІЯ І ВІДВЕЗЛА ЛЮСТРИ, ЯКІ Я ПРОДАЮУ Луганську я і Микола Девіцький, який очолює профспілку таксистів, організовували протести проти Податкового кодексу і брали участь в акціях на Майдані.
Через кілька днів після того, як ми з Києва повернулися до Луганська, після відміни кодексу, почався пресинг. Я орендую маленький магазинчик, де продаю освітлювальну техніку. До мене за два тижні прийшло близько двадцяти мислимих і немислимих перевірок: пожежники, податкова міліція, податкова інспекція, стандартизація. А потім прийшла міліція. Їх було зо двадцять. Прийшли за заявою якогось аноніма, вирішили перевірити господарську діяльність. Спочатку вигребли всю оргтехніку, комп`ютер, в якому були документи, що стосуються моєї профспілковій діяльності. Адже я допомагаю місцевим підприємцям. Потім стали знімати із стелі люстри.
І я помітив, що ці двадцять міліціонерів навіть не соромилися своїх дій. Це була просто зондер-команда якась. Під надуманим приводом, що я нібито не маю дозволу від міськвиконкому (а його не потрібно, достатньо дозволу району, до речі, на стіні висіли всі мої дозвільні документи) у мене без будь-яких документів відбирали те, що я нажив, те, чим підтримував своїх стареньких батьків, підтримував рідних. Я багато років живу з клапаном в серці, бували моменти, коли лікарі просто повертали мене з того світу. І я дуже гостро розумію, що таке совість, честь, мораль, віра. Їх неможливо купити.
Бачити, як руйнують магазин, було нестерпно, мені стало зле, викликали швидку допомогу. Потім мої колеги з Києва підняли шум у зв`язку з пресингом, крім того, справа проти мене розсипалася в суді. Суд вчора знову відклав розгляд справи проти мене. Вночі вони привезли в коробках люстри і залишили під магазином. Я ще не відкривав їх, не знаю, що залишилося цілим, а що ні.
Вони порушили все, що можна порушити. Це ж бандити, кущівська станиця номер два, вотчина нардепа Єфремова, який вважає себе хрещеним батьком цієї вотчини. Після цього я вирішив точно: братиму участь у всіх акціях проти влади. Вони намагалися розтоптати людей, які з кравчучками в руках протримали на своїх плечах свої сім`ї.
Ми допомагатимемо тим, хто готовий боротися.
Ігор Супрун, голова громадської організації підприємців «Край» Хмельницької області, підприємець: ВОНИ ЛЯКАЛИ ДІТЕЙ, КОЛИ БАТЬКО ВИЇЖДЖАВ ДО КИЄВА НА АКЦІЇ
ВОНИ ЛЯКАЛИ ДІТЕЙ, КОЛИ БАТЬКО ВИЇЖДЖАВ ДО КИЄВА НА АКЦІЇЧетверо наших підприємців заарештували ще під час акцій протесту, коли ті хотіли передати лист-звернення до губернатора. У нас в Хмельницьком акції в той період проходили постійно. Людей протримали декілька днів в КПЗ, вимагаючи, щоб вони дали свідчення на місцевих активістів Майдану. Вони і зараз під слідством. Причому пресували активістів саме в ті дні, коли намічалися акції. Але нам допомогли підприємці Києва, які розголошували справи. А взагалі пережити це важко. Під вікнами офісів і будинків деяких наших бізнесменів міліція влаштовувала пости. Вони лякали дітей, якщо батько-підприємець виїжджав до Києва на акції.
Одного бізнесмена у цей період в наручниках і без свідомості відвезли в лікарню і влаштували біля нього пост. Зараз допити, виклики продовжуються. Коли ми оголосили, що будуть акції протесту в січні, Галину Кулик, яка торгує на ринку, знову викликали в правоохоронні органи, допитували.
Марія Філіпчук, голова профспілки захисту підприємців Чернівецької області: МИ НІЧОГО НЕ БОЇМОСЯ: МИ В СВОЇЙ КРАЇНІ І БОРОТИМЕМОСЯ ЗА СВОЇ ПРАВА
МИ НІЧОГО НЕ БОЇМОСЯ: МИ В СВОЇЙ КРАЇНІ І БОРОТИМЕМОСЯ ЗА СВОЇ ПРАВАПроти підприємців, які діяли в рамках акції 16 листопада, відкриті кримінальні справи. Всіх викликають на допити. Люди з різних ринків надають свідчення.
Ми звернулися до губернатора і глави УМВС з листом, щоб припинили дії проти підприємців. У центральних ЗМІ описали випадок, коли нашу активістку Лідію Гаїну 19 січня узяла міліція – так вона до сьогодні знаходиться на лікуванні.
Ми нічого не боїмося, ми в своїй країні і боротимемося за свої права.
Андрій Панайотов, член координаційної ради Асамблеї малого і середнього бізнесу (Київ): МИ НЕ ВІРИМО НІ ЦЬОМУ УРЯДУ, НІ ЦЬОМУ ПАРЛАМЕНТУ
МИ НЕ ВІРИМО НІ ЦЬОМУ УРЯДУ, НІ ЦЬОМУ ПАРЛАМЕНТУТиск на бізнес з боку влади продовжується.
Ми йому активно протидіємо. Формуємо для цього раду підприємців. Якщо б не наша боротьба, то утиски були б серйозніші. Ми надаємо захист всім, хто з нами співпрацював під час «податкового» Майдану і хто просить про таку допомогу.
Ми не віримо ні цьому уряду, ні цьому парламенту.
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Не скрізь підприємці однаково сміливі. Люди, яким висунули звинувачення у справах дворічної давності, іноді перебувають в розгубленості і вже не хочуть публічних протестів. Але ті, хто вистояв, готові йти далі.
Тепер уже навряд чи хтось дорікне їм за політичні гасла. Скрутивши свої намети 3 грудня, підприємці мирно їхали додому продовжувати свій скромний бізнес. Але вдома їх чекала політика: МВС, податкова, перевірки...
Ніхто не спрогнозує, якими будуть форми боротьби підприємців. Але безперечно, тепер вони не обійдуться без чітких політичних вимог. Мають право.
Маша Міщенко