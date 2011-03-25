На Європейській площі - мітинг учасників Автомайдану

Ще близько 50 автомобілів підприємців із Західної України прибули на мітинг на Європейську площу Києва в рамках акції «Автомобільний марш протесту по Україні».

Як передає кореспондент УНІАН, таким чином на площі зараз близько 80 автомобілів – учасників АвтоМайдану.

Після того, як всі учасники протестного автопробігу, як зі Східної, так і з Західної України, зібрались перед “Українським домом”, розпочався мітинг підприємців.

Зараз на Європейській площі в акції протесту беруть участь близько 500 підприємців та їх прихильників.

Також у мітингу беруть участь депутати від БЮТ, Наталія КОРОЛЕВСЬКА, Михайло ВОЛИНЕЦЬ, деякі інші політики та громадські діячі.

Як повідомляв УНІАН, Всеукраїнський автомобільний марш протесту стартував 21 березня одночасно з Заходу і Сходу України - зі Львова та Луганська - під гаслом: «Відбери у олігархів Україну, поверни її громадянам!».

Своєю акцією учасники автопробігу закликають захистити Конституцію, зупинити економічні репресії і соціальні експерименти під виглядом реформ, створити умови для розвитку підприємництва та економіки України.