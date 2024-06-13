Рішення Лондона озвучили після аналогічної заяви від Вашингтона.

Великобританія оголосила про введення широкомасштабних санкцій проти Росії, включно з першою спробою приструнити тіньовий флот танкерів, що перевозять кремлівську нафту, і ключову московську страхову компанію.

Видання Bloomberg пише, що заходи спрямовані проти чотирьох нафтових танкерів, які допомагають Росії обходити західні санкції, а також проти страхової компанії "Ингосстрах", яка є важливим постачальником страховки від ризиків, зокрема від розливів нафти і зіткнення.

Загалом 50 юридичних і фізичних осіб потрапили до списку санкцій. Уряд Великої Британії заявив, що його мета - припинити фінансування війни в Україні.

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Санкції також спрямовані на постачальників боєприпасів, верстатів і матеріально-технічного забезпечення для російських збройних сил, включно з організаціями в Китаї, Ізраїлі, Киргизстані та Туреччині, а також суднами, що перевозять військові товари з Північної Кореї в Росію.

Крім того, під обмеження потрапила і Московська фондова біржа. Британський крок послідував за аналогічними діями США і майбутніми обмеженнями ЄС. У Великій Британії заявили, що ці кроки були зроблені в координації з іншими країнами Групи семи.

Зусилля "Великої сімки" спрямовані на те, щоб присікти спроби Москви обійти обмеження цін на російську нафту за допомогою тіньового флоту, а також обмежити діяльність суден, що беруть участь у транспортуванні товарів, які приносять дохід російській військовій машині, особливо в секторах, що потрапили під санкції.

Союзники також вживають заходів щодо посилення торговельних обмежень на товари, які використовуються в російській зброї або необхідні для її створення, приділяючи особливу увагу банкам, що забезпечують транзакції, та іноземним фірмам, які беруть участь в угодах.

Російський "тіньовий" флот - останні новини

У березні повідомлялося, що через ризик, пов'язаний із західними обмеженнями, індійські нафтопереробники вирішили більше не приймати танкери, що належать російському "Совкомфлоту". Щоправда, пізніше вони від цього рішення відмовилися і знову почали приймати російську нафту.

Також видання Bloomberg розкрило таємну схему Росії з перевезення своєї нафти. Так, російський танкер "Примор'я", який перебуває під санкціями США, таємно перевантажив нафту на інше судно.

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