20 способів економити у супермаркетах

На сьогодні поняття економії набуває неабиякого значення. Ми пропонуємо вам кілька порад про те, як правильно "скуповуватися" під час кризи, щоби не витрачати зайві гроші та оптимізувати покупки.

Ось можливі шляхи економії грошей під час шопінгу.

1. Купуйте продовольчі товари у різних магазинах. Практика показала, що так можна скоротити витрати до 19% від разового рахунку.

2. Не купуйте їжу на вечерю після роботи. Сплануйте своє меню на тиждень та купіть всі необхідні продукти на вихідних.

3. Не витрачайте гроші на купівлю напівфабрикатів. Приготуйте на вихідних необхідні страви, поставте у холодильник та розігрівайте перед вечерею.

4. Не переплачуйте за упаковку. Якщо є можливість купити продукти у простішому вигляді, купуйте їх.

5. Овочі та фрукти купуйте на ринку, а не у супермаркеті (якщо є така можливість). Вони дешевші та свіжіші, ніж їхні аналоги у магазині.

6. Не купуйте продукти харчування з середніх полиць, як правило, ціни на них дорожчі. Не полінуйтеся подивитися на цінники верхніх та нижніх полиць.

7. Намагайтеся ходити у магазин без дітей. Дітлахи завжди знайдуть способи не заплановано збільшити витрати.

8. Робіть покупки вранці або вдень. Ви будете рухатися по супермаркету швидше та зробите менше незапланованих покупок.

9. Ніколи не відправляйтеся у супермаркет за продуктами на голодний шлунок. Пам’ятайте, що голодний покупець завжди витрачає більше.

10. Втома та злість – погані помічники при відвідуванні магазину. Втомлений покупець намагається побільше накупить солодкого, а злий - непотрібного.

11. Купуйте продукти зі знижками у рамках різних акцій. Практика показує, що так можна економити до 20% щомісячного бюджету. Однак, не піддавайтеся «знижковому синдрому». Робіть покупки раціонально, пам’ятайте, що не все золото, що блищить.

12. У супермаркеті не звертайте уваги на рекламні цінники. У більшості випадків, вони як підводні міни, яких варто уникати.

13. Використовуйте кулінарні рецепти для складання оптимальних економних домашніх меню.

14. Збирайте та використовуйте у процесі шопингу акційні купони та картки.

15. Не купуйте у продуктових супермаркетах вироби не бакалейного типу. Наприклад, газети та журнали, речі, лікі, побутову хімію. Вони завжди дорожчі, ніж у спеціалізованих магазинах.

16. Завжди перевіряйте чек, перед тим, як піти з супермаркету. Касири інколи помиляються та вибивають зайвий товар.

17. Беріть з собою у супермаркет калькулятор. З його допомогою ви завжди зможете швидко порахувати – чи варто купувати цілу упаковку чи краще купить продукти окремо.

18. Намагайтеся запам’ятати та порівняти ціни у різних супермаркетах та магазинах. Це дозволить знайти більш оптимальні та економні міста для покупок.

19. Не ігноруйте розмір знижок на окремі позиції: чи то 50 копійок, чи 50 гривень. У сумі економія може бути доволі значною.

20. Гроші, що вдалося зекономити на їжі, витрачайте з розумом.

Економних и продуктивних вам покупок!

За матеріалами www.bankrate.com та http://www.potrebitel.net.ua