Кожен заклад може встановлювати додаткові вимоги для бронювання працівників.

В Україні запровадили автоматичне продовження відстрочок для деяких категорій, зокрема чоловіків-освітян. Про те, як тепер відбуватиметься надання відстрочки для цієї категорії військовозобовʼязаних, УНІАН запитав у Володимира Пищиди – адвоката, кандидата юридичних наук.

Які умови надання відстрочки для вчителів і викладачів?

Основною умовою є робота в учбовому закладі на ставці не менше 0,75. Залежно від закладу додаткові вимоги варіюються

Відео дня

У якому випадку вчитель\викладач може втратити чинну відстрочку?

Відстрочка може бути анульована у разі зменшення педагогічного навантаження через втрату робочих годин і переведення до кадрового резерву.

Чи потрібно з 1 листопада вчителям проходити ВЛК для відстрочки?

Проходження ВЛК не є обовʼязковим. Виняток – наявність статусу "обмежено придатний".

Як оформити таку відстрочку – які потрібні документи, куди йти?

Для отримання відстрочки необхідно подати до ТЦК або ЦНАП відповідну заяву, до якої долучається: довідка з місця роботи; паспорт; військово-обліковий документ; документи про освіту та кваліфікацію; документи, що підтверджують трудову діяльність.

Нові правила відстрочки: що відомо

Як повідомляв УНІАН, з 1 листопада в Україні ввели новий порядок оформлення відстрочок від мобілізації. Зокрема військовозобовʼязаним тепер не треба йти до ТЦК та СП для подовження відстрочки – це можна зробити у ЦНАП. Також частина відстрочок буде продовжуватися автоматично.

За словами нардепа Олександра Федієнка, нові правила відстрочки можуть зокрема допомогти у боротьбі з корупцією. Він пояснив, що раніше військовозобовʼязані були повинні йти до ТЦК кожні три місяці для подовження відстрочки. Зараз же система автоматично визначатиме право на відстрочку для частини категорій військовозобовʼязаних, що зменшить черги до ТЦК.

Вас також можуть зацікавити новини: