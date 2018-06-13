Соняшникова олія - зміни ринку та споживчі уподобання

Як перевірити якість рослинної олії, чи зміниться на неї ціна цього року, чи є на ринку підробки та багато іншого в інтерв`ю УНІАН з директором департаменту компанії “Кернел”, одного з найбільших виробників соняшникової олії в Україні, Інною Івановою.

- Пані Інно, будь ласка, охарактеризуйте ситуацію на внутрішньому ринку соняшникової олії? Як криза вплинула на уподобання українців? Можливо, споживачі почали обирати дешевшу продукцію?

- На початку 2009 року споживачі, напевне, задумалися над тим, що потрібно економити, і почали використовувати дешевші олії, які, як гриби після дощу, у зв`язку з хорошим урожаєм, з`явилися на базарах. Як результат, в лютому-березні продажі відомих марок, які добре зарекомендували себе, знизилися на 15-20%. Але вже в травні ситуація змінилася у зворотний бік. І на сьогодні є позитивна динаміка зростання продажу відомих торгових марок. Адже, варто один раз спробувати, щоб зрозуміти якісний продукт чи ні.

- В Україні довгий час була більш затребувана небутильована рослинна олія, так звана базарна. Чи змінилася ситуація на сьогодні?

- Частка ринку такої олії продовжує скорочуватися, адже різниця в ціні між базарною розливною та фабричною бутильованою олією не така вже й велика.

- А чи розвинена в Україні культура споживання рослинних олій? І чим уподобання українців відрізняються від смаків жителів інших європейських країн?

- Українці почали більше піклуватися про здоров`я своє та своєї родини, почали менше споживати тваринні жири. Тому споживання рослинних жирів збільшується. Хоча, до показників деяких європейських країн за споживанням рослинних жирів на одну людину нам ще далеко. Українці історично споживають соняшникову олію, адже саме ця культура у нас найпопулярніша. Наприклад, поляки і німці більше смажать на ріпаковій олії. Але загальна тенденція – ця зростання споживання оливкової олії.

- На сьогодні, за різними даними, споживання соняшникової олії в Україні складає понад 90%. Як Ви вважаєте, чи зміняться переваги українців в найближчі декілька років, і які види олії можуть стати популярними на нашому ринку?

- Я думаю, що загалом ситуація не зміняться. Ми живемо в країні соняшників!

- Не так давно Ви вивели на ринок соняшниково-оливковий мікс під ТМ «Стожар». Це досить новий продукт для українського ринку. Чи виправдав він Ваші очікування?

- Цей продукт займає свою нішу, як власне і оливкова олія. І я рада, що цю нішу зайняла саме наша марка однією з перших. У споживача повинен бути вибір. Якщо його доходи не дозволяють купувати дорогу оливкову олію, то купивши “Стожар соняшниково-оливковий Мікс”, він все ж таки додає у свій раціон необхідну для організму оливкову олію. Два в одному!

- За прогнозами Вашої компанії, в поточному році врожай насіння соняшнику складе близько 5,5 млн. тонн. Який обсяг олії можна виробити з цьогорічного врожаю, і чи вистачить його для внутрішнього споживання?

- Тільки третина цього врожаю потрібна для того, щоб покрити потреби внутрішнього ринку. Все інше буде експортовано і принесе в країну валюту.

- Чи очікуються зміни цін на олію на внутрішньому ринку? Якщо так, то які причини, і на скільки ціни можуть змінитися?

- Я не думаю, що будуть якісь серйозні зміни в наступному сезоні. Оскільки, Україна – великий експортер соняшникової олії, попит на світовому ринку буде основним чинником цінових коливань, як і раніше. Але внутрішній ринок захищений як державним регулюванням, так і стабільною роботою операторів, що мають відомі торгові марки. Вони не стануть ризикувати стабільними щорічними доходами заради одномоментної вигоди. Адже, було багато вкладено в торгові марки, їхню дистрибуцію.

- Планує компанія висновок нових ТМ і нових продуктів, якщо так, то докладніше, яких саме і в якому сегменті?

- Якщо раніше ми працювали виключно в середньому ціновому сегменті, де до речі і місце якісній соняшниковій олії, то тепер вимушені орієнтуватися і на нижній ціновий сегмент. Але, на відміну від дрібних та середніх гравців, на якості наших продуктів це ніяк не позначиться. Ми оптимізуватимемо витрати на упаковку, організаційні витрати тощо. Також ми продовжуємо впроваджувати енергозберігаючі технології на виробництві.

- Чи існує на українському ринку підроблена рослинна олія, якщо так, то який відсоток?

- Підробок рослинної олії на ринку давно не спостерігалося.

- Чи можна якось в домашніх умовах перевірити якість придбаної олії? Є якісь прості правила?

- Олія повинна бути прозорою, без домішок та осаду. Якщо це рафінована олія, то без особливого смаку та запаху.

Спілкувалася Олена Кучер (УНІАН)