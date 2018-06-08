На каву до Львова (фото)

26-27 вересня у Львові проходило третє міське свято кави “На каву до Львова”. Місто Лева хоче підтвердити свій статус східноєвропейської столиці кави, тому запросило усіх до себе на каву. Кілька годин спокою за філіжанкою улюбленої кави в компанії друзів чекали на всіх, хто відгукнувся на запрошення.

Львів. Класична музика. Кава...

Львів. Осінь. Вечір. Субота. Класична музика. Кава. Так у місті Лева проходило третє міське свято кави “На каву до Львова”. На площі Ринок у затишному дворику Ратуші створили своєрідну кав’ярню з музикою на сцені і великою кількістю кави навколо. 14 міських кав’ярень “з’їхалися” тимчасово в одне місце, щоб потішити кавоманів і любителів різноманіттям цього запашного напою. Кожен заклад пропонував скуштувати саме свою неповторну каву, і, одночасно, запрошував до себе в гості. Свого клієнта треба було відстояти, адже на фестивалі визначали найкращий заклад міста за результатами голосування відвідувачів.

У кав’ярню таки варто було піти, бо на ярмарку пропонували смачну каву, проте в одноразових склянках, а смак кави стає ще виразнішим, якщо пити її з гарного посуду та у відповідному приміщенні. А для того, щоб легко було знайти ту чи іншу кав’ярню, організатори створили спеціальну кавову мапу.

На свято також запросили професійних барістів (людей, які готують каву). Вони провели для глядачів майстер-клас з правильного приготування цього напою. Всього показати не встигли, бо рецептів стільки ж, скільки і людей, які готують цей напій, але азами поділилися, і показали свою майстерність. За словами професіоналів, найкращою кавою є та, яка подобається саме вам, а кави – до вибору, до кольору.

Смак кави із пластмасових горнят доповнював неперевершений виступ камерного оркестру "Віртуози Львова". Закінчився суботній вечір кавового свята переглядом ретро-фільму “Волоцюги” (1936 рік). Хоча, мало хто зумів заснути після такої кількості кави, хіба діти, яким на святі дісталися лише солодощі.

Львів. Джазова музика. Кава...

Львів. Осінь. Вечір. Неділя. Джазова музика. Кава. У дворику Ратуші другий день кавового фестивалю. До свого кавового королівства приїхали кавові Король та Королева, які офіційно відкрили свято, а також вирушили в тур кав’ярнями Львова, щоб і собі посмакувати філіжанкою-другою кави. А гості залишилися слухати джаз у виконанні "Віто оркестра" та "DZYGA Джаз квартет" і насолоджуватися кавою, яка по-іншому смакує під джазову музику.

Кращі з кращих

Львів славиться своїми кав’ярнями, тому визначення найкращої кав’ярні міста було ще цікавішим, адже змагалися кращі з кращих. У конкурсі взяли участь не всі заклади, що готують смачну каву, але ті, що змагалися, вже давно підтвердили свій клас. Серед конкурсантів були: “Золотий дукат”, “Мапа”, “Казанова”, “Чарівний ліхтар”, “Галка”, “Вірменка”, Кафе "Францішка”, "Кафе "1", “Кентавр”, “Старі мури”, Віденська кав`ярня, “Світ кави”, “На бамбетлі”, “Цар-кава”. Голосування з визначення найкращої кав`ярні відбувалося у трьох форматах. Перший - за допомогою бюлетенів, які відвідувачі кидали в спеціальні скриньки, що були у кожній кав`ярні-учасниці протягом конкурсних днів. Віддати свій голос можна було і за допомогою інтернет-голосування на сайті фестивалю. Найцікавішим стало голосування "таємного покупця", який крадькома ходив кав`ярнями-учасницями у дні свята та оцінював міські кав`ярні. Голосування тривало до 18.00 недільного вечора.

Організатори розробили перелік критеріїв, за якими пропонували оцінювати заклади. Перший - смак кави. Другий - великий вибір кави та солодощів на будь-який смак і гаманець. Далі – рівень обслуговування, професійність персоналу, володіння іноземними мовами, зовнішнє оформлення кав’ярні, інтер`єр. Також радили звертати увагу на те, чи споруда, в якій розташована кав`ярня, відповідає її статусу і не суперечить концепції. А головне – ексклюзивність.

О 21.00 зі сцени свята у дворику Ратуші оголосили найкращу кав`ярню Львова 2009 року. Нею стала кав’ярня “Світ кави”. За результатами голосувань друге місце здобув ресторан-цукерня «Кентавр», третє - кав`ярня «На бамбетлі».

Йдемо на кавусю

З чого усе почалося? Львів сьогодні важко уявити без великої кількості кав’ярень (каварень, як пропонують їх називати дослідники кавової історії Львова), кожна з яких по-своєму неповторна. Кожна має свій смак та аромат кави. І кожна має свого поціновувача, бо кавоманів у місті багато. Символом фестивалю стала історична постать Юрія Кульчицького – нашого земляка, який брав участь у визволенні Відня від турків 1683 року та відкрив першу у Відні (і в Європі) кав`ярню "Під синьою пляшкою". Коли відкрили першу кав’ярню у Львові ще сперечаються. Донедавна вважали, що першою була "Віденська", відкрита 1829 року на теперішньому Проспекті Свободи. З 30-х років 19 століття відомою є кав`ярня "Театральна". Проте останні дослідження стверджують, що першою у Львові була каварня львівського кондитера Якова Леваковського (1802).

Незаперечним є одне - кавуватися львів’яни люблять. Їхнє “йдемо на кавусю” звучить дуже ласкаво. Як сміються самі львів’яни, не всякий чоловік так мило скаже до своєї жінки. Скільки у Львові жителів, стільки і способів кавування.

Фестиваль закінчився, але львів’яни і далі запрошують на каву. Є у львівських каварнях і кава по-львівськи. Приїжджайте та пошукайте. Вам сподобається.

Ярина Сало (УНІАН)

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