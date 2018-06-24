Чи бачили Ви, як печуть хліб?.. (фото)

Коли роздивляюсь товари та продукти харчування у магазинах, мені завжди цікаво дізнатися, як саме ці продукти виготовили, чи відрізняється приготування, наприклад, хліба на заводі від домашньої технології, цікаво подивитися на “глобальне”, тобто промислове виробництво, і перевірити нарешті, чи справді маленьке звірятко загортає шоколад у фольгу...

Я думаю, подивитися на виробництво та дізнатися його секрети, цікаво не лише мені. Тому проект “УНІАН-Споживчі новини” вирішив започаткувати серію публікацій-репортажів з виробництва, яку можна умовно назвати – “Як це робиться”. Пам’ятаємо, чому нас вчили – хліб усьому голова, то ж почнемо саме з нього...

Показати процес виробництва хліба та тортів погодилася компанія ВАТ “Київхліб”, і відкрила двері Булочно-кондитерського комбінату.

Перше враження було ностальгічно-приємне. Підприємство, що розташоване майже в центрі столиці з 1930 року, не дуже змінило свої “радянські” риси. Оглядаючи внутрішнє подвір’я, цехи тощо мене переслідувала думка, що машина часу повергнула мене назад. Все по-домашньому – чани з тістом, що підходить, піч, тільки більших масштабів... Не знаю, добре це чи ні, але може завдяки тому смак хліба залишається схожим на той, що їла в дитинстві.

Головний інженер БКК Леонід Забіяка розказав і показав, як народжується хліб. Виробництво кожного виду хліба має свою рецептуру. Але загалом, технологічний процес починається з надходження борошна. Воно зберігається на складах, норма запасу для підприємства – 7-добова потреба. Перед подачею на виробництво борошно просіюють, пропускають через магніти та по трубах подають у цех. Далі воно направляється на дозатор, де дозується разом з іншими рідкими компонентами, які входять до рецептури того чи іншого хлібобулочного виробу. Наприклад, до батона крім борошна йде трохи цукру, солі та дріжджів. Суміш подається в тістомісильну машину, де і проходить заміс. Машини працюють в автоматичному режимі, місять тісто по заданому часу. Спочатку замішується рідка дріжджова опара, а потім вже на її основі тісто. Проте, є безопарний спосіб виробництва, коли зразу замішується тісто.

Після замісу тісто бродить в чанах приблизно 1 годину. Далі машина перекидає чан з тістом у тістоподілювач, який розділяє його за вагою. Тоді кожен шматочок тіста йде на округлення, де вже набуває форму звичного нам батона. Після формування заготовки прямують у шафу вистою, де тісто майже годину “підходить” за температури біля 36 градусів і вологості 70%.

Після цього майбутні батони перекидаються на черінь печі, спеціальні ножі роблять на буханцях такі звичні нам надрізи, і далі в печі батони випікаються.

Майстер з випікання ділиться секретом, що якщо випечений батон трохи зросити водяним пилом, то скоринка набуде блиску.

Далі готові хліби охолоджуються і частина з них нарізується та пакується, залежно від замовлення. Далі продукція потрапляє на «рампу», де її відвантажують і автотранспортом розвозять у магазини.

Я дуже люблю житній хліб, тому цікавлюся його випіканням. Пекарі розповідають, що якщо випекти хліб тільки з житнього борошна, він вийде плаский і не матиме привабливого зовнішнього вигляду, тому в нього додають пшеничне борошно, яке надає форму.

Пече комбінат і торти, і короваї, але останні – лише на замовлення. Різниця у виготовленні тіста невелика, просто тісто роблять здобним. Проте, відрізняється час випікання, бо батон важить 0,5 кг, а коровай може досягати 9 кг. А випеченим хліб вважається тоді , коли температура всередині м’якуша перевищує 96 градусів.

А ось прикрашання короваїв – довга кропітка робота. Окремо вручну ліплять голуби, квіточки, віночки...

Торти готують теж – “по-домашньому” – у формі випікають корж, перемащують вручну кремом, вручну прикрашають.

Леонід Олексійович каже, що купувати машини, які б прикрашали торти, невигідно. Зазвичай машина може робити лише один малюнок, хоча є лінії, які можна переключати з малюнка на малюнок, але вони дуже продуктивні, розраховані на більшу кількість продукції, але малий асортимент. А комбінат за зміну робить великий асортимент тортів, тому для оформлення використовують людську працю. І норми цієї праці вирахувані, наприклад, по “Київському” торту норма на працівника - 120 кг торта. Нарізку тортів також роблять вручну, через спеціальний трафарет.

Прикраси на торті – все вручну і все їстівне, єдиний виняток – фігурки наречених на весільному торті можуть бути пластмасовими і то прикрашати торт вони можуть тільки за спеціальним замовленням.

На комбінаті хваляться, що найбільший торт, який випікали, важив 400 кг і мав вигляд… карти України! Через вагу торт не можна було привезти готовим, тому кондитери збирали його безпосередньо на Хрещатику.

Коробки для менш габаритних тортиків робить власний цех комбінату, тому обмежень за розмірами тортів майже немає.

Отак печеться хліб... Все просто, але зі смаком... духмяного хліба зі хрусткою скоринкою.

Лілія Коваль (УНІАН)

Фото Сергія Светлицького (УНІАН)