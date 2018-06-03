Спека та газ зроблять хліб в Україні дорожчим?

Сьогодні хіба лінивий не говорить про можливе, а в деяких областях вже очевидне, зростання ціни на хліб. Більшість експертів наввипередки прогнозують відсоток подорожчання цього продукту, який коливається від 15 до 50%. Столицю тішать ще вищим показником – 70%. Правда, для українців така ситуація є буденною вже не перший рік, тому чимось здивувати їх буде важко. Ми не згадуватимемо про те, чому житниця Європи має проблеми з вартістю хліба, лише проаналізуємо, що є зараз і що буде завтра.

Що маємо – те маємо...

За даними Держкомстату, ціни на хліб і хлібопродукти в першому півріччі 2010 році зросли на 9,7% у порівнянні з минулим роком. За даними Міністерства аграрної політики, протягом літа середні в Україні ціни на хліб залишалися стабільними і становили: хліб з борошна І гатунку (3,57 грн. за 1 кг); хліб житньо-пшеничний (3,51 грн. за 1 кг); хліб з борошна вищого гатунку (4,36 грн. за 1 кг); борошно вищого гатунку (3,06 грн. за 1 кг).

Але стабільність – то не про нас. Підвищення тарифів на газ, а також погода починають вносити корективи у “спокійне життя” хліба. Чекати довго не довелося. Вже з’явилися перші ластівки майбутнього подорожчання. У Кременчуці ціна на пшенично-житній хліб виробництва Кременчуцького хлібокомбінату зросла на 11 копійок. За словами директора хлібокомбінату Галини Олейник, підвищення відбулося через дефіцит борошна 2-го ґатунку. “Тому замість хліба «Популярний» (ціна в магазинах 2,65 грн. ) на комбінаті почали випікати новий сорт «Бережанський» - з борошна 1-го сорту. Він коштуватиме 2,76 грн.”, - сказала вона. Але Г.Олейник потішила не лише цим, але й прогнозом щодо подальшого зростання цін на хліб. “Хліб подорожчає через зростання цін на борошно і газ, причому не на 5-10 копійок, а на значно більшу суму, - зазначила вона. Від Кременчука не відстає й Умань. У місті вартість різних сортів хліба в середньому збільшилася на 10 копійок. Підвищило ціну місцеве підприємство ЗАТ “Уманьхліб”, яке є найбільшим виробником і постачальником хліба в районі. На підприємстві такий крок пояснюють підвищенням з 1 серпня тарифів на газ. Але у них ще в запасі така причина, як сильна спека, тому чекатимемо нових повідомлень...

А що обіцяють... (спочатку про неподорожчання хліба)

Експерт Інституту Горшеніна Володимир Застава, коментуючи інформацію про прогнозоване підвищення цін на хлібобулочні вироби восени цього року сказав, що в Україні, на відміну від Росії, хліб не подорожчає.

«Ситуація, що складається з урожаєм цього року, дуже сприятлива для експорту українського зерна за кордон. Цьому сприяє кілька чинників, і в першу чергу – проблеми з урожаєм у найбільших країн-виробників зерна в Європі - Росії та Казахстані», - вважає В.Застава.

При цьому, за його словами, офіційний прогноз Мінагрополітики України достатньо оптимістичний: в Україні вдасться зібрати 42-45 млн. тонн зернових, що відповідає середньому показнику врожайності. Наприклад, минулого року в Україні зібрали близько 46 млн. тонн. “Враховуючи торішній залишок, можна стверджувати, що зерна в Україні має вистачити як для внутрішнього ринку, так і для експорту за кордон”, - зазначає експерт

За його словами, ціна на хліб – питання політики. «Не варто забувати, що ситуація з підвищенням світових цін на зерно і хліб розгортатиметься на тлі місцевої виборчої кампанії в Україні. Після достатньо непопулярних рішень про підвищення цін на газ для населення і тарифів ЖКГ владі необхідно продемонструвати кілька ефектних перемог. Утримання стабільних цін на хліб в Україні на тлі очікуваного підвищення цін у Росії і в Європі – відповідна для цього ситуація», - сказав він.

Також експерт висловив думку, що факт наявності сприятливого середовища для експорту українського зерна не означає, що українські зернотрейдери зможуть цим скористатися. «Благополуччя зернотрейдерів багато в чому визначає український уряд шляхом введення квот на експорт зерна. У даній ситуації уряду вигідно мінімізувати експортні квоти і створити додаткові перешкоди, щоб спровокувати надлишок зерна всередині країни і утримати таким чином низькі ціни на хліб», - вважає В.Застава.

Хліб таки подорожчає (думки інших експертів)

Прогнози Гідрометцентру не тішать – спекотна погода протримається ще близько двох тижнів, що неминуче спричинить подальші зниження об`єму врожаю і погіршення його якості, а отже – ціна зростатиме. Експерт Українського клубу аграрного бізнесу Володимир Лапа сказав, що борошно через три місяці подорожчає на 15%, тобто, теоретично, ціни на хліб можуть підвищитися на 7-10%. Водночас, він додав, що тут багато що залежатиме від політики пекарів.

На думку В.Лапи, ціни на борошно підвищуються у зв`язку з ситуацією на світових ринках і з подорожчанням собівартості виробництва. «Ті ціни, які на внутрішньому ринку зараз, - а це продовольче зерно десь в рамках від 1,4 до 1,5 тис. грн. за тонну, - вони, з погляду економіки сільськогосподарського виробництва, гарантують 15% рентабельності, що у принципі не є завищеним показником. І це підвищення цін дозволить значною мірою стабілізувати фінансовий стан більшості сільськогосподарських підприємствах України», - сказав експерт.

Як відзначив директор Аналітичного агентства “ААА” Сергій Наливка, світові тенденції на зерновому ринку зумовлені кліматичними змінами. Зокрема, в Росії і в Казахстані внаслідок спеки і дощів сталися великі втрати зерна. «Україна на їх фоні опинилася у найкращій, напевно, ситуації, з продовольчим зерном у нас все нормально: його вистачить не тільки на внутрішнє споживання, і на експорт, і на резерв», - сказав він.

Внутрішній ринок і експортери відреагували на зростання цін на зернові. «У даному випадку ринок наш адекватно реагує, і пекарі вже очікують зростання цін на свою продукцію. Зокрема, борошно хлібопекарське вже підтягається за ціною…» - відзначив С.Наливка.

За іншими прогнозами, хліб в середньому подорожчає на 50%, а ціна на "соціальні сорти" хліба в Києві підніметься до початку жовтня мінімум на 70%.

Якщо вірити владі...

Прем`єр-міністр України Микола Азаров пообіцяв, що уряд не допустить підвищення цін на хліб в Україні у зв`язку зі збільшенням вартості зерна.

«Нас влаштовує оптимальна ціна, за якої ціна на хліб збережеться. У нас є всі умови втримати ціну на хліб», – запевнив керівник уряду.

При цьому М.Азаров наголосив, що в Україні запасів зерна «більше ніж достатньо».

Віце-прем`єр-міністр Віктор Слаута заявив, в Україні нема підстав для подорожчання хліба і хлібобулочних виробів.

Турбуються про населення і в регіонах. Харківська обласна державна адміністрація, Державна інспекція з контролю за цінами в Харківській області, Харківське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України, виробники борошна, хліба та хлібобулочних виробів і суб`єкти підприємницької діяльності підписали Меморандум про непідвищення цін на хліб. Меморандум передбачає координацію дій між зазначеними організаціями щодо забезпечення стабільної цінової ситуації на ринку борошна, хліба і хлібобулочних виробів.

Згідно з меморандумом, Харківська обласна державна адміністрація зобов’язується сприяти формуванню регіональних ресурсів продовольчого зерна та підтримці його річного запасу, закупівлі в Аграрному фонді України та Держкомрезерві України борошна для хлібопекарських підприємств в обсягах, необхідних для збереження стабільної цінової ситуації на ринку хліба та хлібобулочних виробів. Ну що ж, поки про подорожчання хліба в цій області ми не чули. Побачимо, бо меморандумами ситий не будеш...

Водночас, керівник експертної комісії з питань АПК партії "Сильна Україна" Владислав Атрошенко вважає, що держава повинна жорстко контролювати рентабельність виробників хліба залежно від його сорту, і обмежити некомпетентне втручання місцевої влади в ціноутворення на хліб.

"Необхідно змінити постанову уряду від 1996 року, де місцевій владі надаються безконтрольні повноваження втручатися у регулювання ціни на хліб, і забезпечити контроль держави в контексті регулювання рентабельності пекарів", - сказав він.

Крім того, В.Атрошенко зазначив, що за умов можливого подорожчання хліба, держава має захистити малозабезпечених громадян.

"Держава повинна враховувати інтереси соціально незахищених верств населення. Для вирішення цього питання доцільно передбачити цільові дотації малозабезпеченим для придбання продуктів харчування", - підкреслив експерт.

Держава багато чого повинна – підкреслимо ми... Поживемо – побачимо, бо в нашій країні важко що-небудь прогнозувати.

Ярина Сало (УНІАН)