Проблема якості товарів, які продаються в Україні, що набирала оберти протягом останніх 5-7 років, в умовах фінансово-економічної кризи тільки загострилася. Багато компаній, ганяючись за зниженням собівартості виробництва, перестали звертати увагу на забезпечення стабільної якості кінцевого продукту. Водночас, застаріла нормативна база, відсутність реального державного і суспільного контролю за якістю товарів, а також корумпована судова система призвели до того, що український споживач не має можливості захистити себе від неякісної продукції.

Під час опитування «Дослідження трендів: Чи готові українці купувати екологічно чисті товари?», проведеного компанією Appleton Mayer з 16 серпня по 6 вересня 2010 року, тільки 38% респондентів заявили про те, що задоволені якістю продовольчих товарів. З непродовольчими товарами ситуація краща – 62% респондентів цілком задовольняє якість товарів в основних товарних групах (текстиль і одяг-взуття, парфумерно-косметична продукція та засоби для особистої гігієни, побутова техніка, товари культурно-побутового і господарського призначення). Виключення складає тільки якість палива (бензин, дизельне паливо), що реалізовується в Україні, — тільки 4% респондентів задоволені його якістю, при цьому 53% вважають якість незадовільною.

Як альтернатива стандартним товарам в Україні починає поступово зароджуватися попит на екологічно чисті товари. Під «екологічно чистими товарами» (від англ. green products) маються на увазі товари, виготовлені з нетоксичних (безпечних для здоров`я людини і навколишнього середовища) матеріалів, що переробляються (тобто придатних для повторного використання), з використанням під час їхнього виробництва ресурсозберігаючих і природоохоронних технологій. Щодо продовольчої групи товарів (продукція сільського господарства і харчової промисловості) прийнято використовувати термін «органічні продукти». Органічні продукти – це продукти, виготовлені без використання (з мінімальним використанням) синтетичних компонентів (добрив, харчових добавок ) в умовах, максимально наближених до природних.

Сьогодні у великих містах відкривають невеликі магазини, що пропонують органічні продукти, на полицях супермаркетів з`являються «зелені» миючі/чистячі засоби, мережі парфумерних магазинів пропонують парфумерно-косметичну продукцію, виготовлену виключно з натуральних компонентів.

Динамічнішому розвитку ринку екологічно чистих товарів в Україні перешкоджає відсутність відповідної нормативно-правової бази (яка б регулювала весь процес: від створення екологічно чистих товарів до їх продажу кінцевому споживачеві), а також орієнтація нечисленних українських виробників таких товарів переважно на зовнішні ринки. Мало уваги цьому сегменту приділяють і торгові компанії (імпортери, роздрібні мережі).

Вже традиційною є думка, що українські споживачі ще не готові купувати таку продукцію. Хоча, як показує практика, вже зараз магазини, які пропонують «зелені» товари, мають достатньо покупців. Підтверджує зацікавленість українських споживачів в екологічно чистих товарів і це опитування. Зокрема, відповідаючи на питання «Чи готові ви купувати екологічно чисті товари, враховуючи, що їхня вартість буде вища за вартість стандартних товарів?», 60% респондентів відповіли позитивно, і лише 16% заявили, що їх не цікавлять такі товари. Зазначимо, що середню ціну на такі товари вказували на 10-25% вищу від вартості стандартних товарів. Найбільш еластичними виявилися цінові коридори «10%-25%» і «25%-40%». При цьому ціновий коридор «40%-55%» продемонстрував максимально можливу еластичність, що дорівнює 12%.

Примітно, що при підвищенні цінового коридору до рівня «25%-40%», група респондентів, що вибрала до цього варіант відповіді «так», втратила 22%. З них 91% респондентів вибирали варіант відповіді «ні» (фактично відмовилися від споживання), а 9% не змогли визначитися з відповіддю. При підвищенні коридору до «40%-55%» втрати даної групи склали 74%. Також 67% втратила група респондентів, що вибрала до цього варіант відповіді «не знаю». Таким чином, потенціал розвитку споживчої аудиторії за другим і третім ціновим коридором склав 25% і 8% відповідно.

Як потенціал для розвитку споживчої аудиторії визначена група респондентів, які не змогли визначитися з рішенням щодо доцільності покупки в рамках конкретного цінового коридору. Таким чином, ця категорія споживачів, що «сумнівається», з однаковою ймовірністю може або бути включена в процес споживання, або відмовитися від споживання запропонованих товарів.

Відповідаючи на питання «Які екологічно чисті товари для вас будуть найбільш актуальними?», 4, 39% респондентів вибрали м`ясо і м`ясну продукцію, 36% – молоко і молочну продукцію, 29% – овочі і фрукти (включаючи продукти їх переробки), а 16% – хлібобулочні і макаронні вироби.

Домінування в даному списку продукції сільського господарства і харчової промисловості можна пояснити наявністю дефіциту якісної продукції в даних товарних категоріях (як українського, так і імпортного виробництва). До того ж сьогодні мода на здорове харчування є невід`ємною частиною життя мільйонів жителів Європи, Північної Америки, країн Азії. Наприклад, за підсумками 2008 року місткість світового ринку органічних продуктів перевищила 52 млрд. доларів. Під органічне сільське господарство в світі відводять все більше земель: у Європі це більше 5 млн. га, в Північній Америці – 1,5 млн., в Австралії – 10,6 млн. га.

У Європі, США та Японії органічний рух активно розвивається протягом вже більше 30 років. Все більше фермерів в різних країнах світу переходять на органічні методи землеробства, майже в кожному супермаркеті є широкий вибір продуктів і товарів з «зеленим» маркуванням, а мережі «магазинів здоров`я» ростуть як гриби після дощу. Даний тренд також зароджується і в Україні. Оскільки одним з найочевидніших і найпростіших вирішень проблеми здорового харчування є органічні продукти, попит на них в Україні з кожним роком тільки збільшуватиметься.

Динаміка розвитку ринку «зелених» товарів в Україні безпосередньо залежатиме від активності українських виробників і торгових компаній. Наповнений низькоякісними товарами внутрішній ринок України тільки стимулюватиме споживачів активно переходити на товари з бездоганною «репутацією». Головне в даній ситуації — сформувати пропозицію таких товарів.

Довідка. Опитування “Дослідження трендів: чи готові українці купувати екологічно чисті товари?” проводили з 16 серпня по 6 вересня 2010 року в семи містах України — Києві, Харкові, Дніпропетровську, Донецьку, Запоріжжі, Одесі та Львові. В опитуванні взяли участь 2 450 осіб (по 350 осіб з кожного міста). Цільова аудиторія: доросле населення віком 18-55 років. Метод проведення опитування: особисті інтерв`ю. Помилка вибірки складає 2%. Оскільки опитування проводили тільки в семи містах, його результати не є репрезентативними для всієї України і можуть розповсюджуватися тільки на ці сім міст.

Компанія Appleton Mayer