Як у Львові «Беркут» приборкував футбольних фанів (фоторепортаж)

На львівському стадіоні відбулося тактичне навчання до Євро-2012, під час якого працівники міліції змоделювали ситуації, які можуть виникнути під час футбольних матчів.

Стадіон оглядають працівники вибухо-технічної служби, які у шістнадцятому секторі знаходять підозрілий предмет. Як згодом з’ясовується – вибухівку, яку було за вказівкою керівника оперативного штабу знешкоджено.

Коли небезпеки для глядачів немає, на стадіон впускають уболівальників, працівники міліції провели поверхневий огляд кожного вболівальника аби не допустити, щоб фани пронесли зброю, ножі чи алкоголь.

У цей час, поруч з квитковими касами виникає сутичка - квитки закінчилися. До черги підходить групка молодиків, які пропонують придбати у них квитки. Проте, за надто завищеними цінами. Це обурює вболівальників і хтось розпочинає бійку, зупинити конфлікт намагаються наряди патрульної служби.

Однак, юрба надто агресивна, тому на допомогу доводиться викликати „Беркут”.

Бійці спецпідрозділу затримують організаторів бійки та відвозять їх до райвідділу.

У одному з секторів теж неспокійно. Вболівальники поводяться досить зухвало, намагаються зламати огорожу навколо стадіону. Кілька з них роблять спробу вибігти на поле.

Стюардам, які несуть варту на бігових доріжках, на допомогу приходять правоохоронці та „Беркут”.

Цих порушників теж затримують. Навчання завершується.

Спостерігав за навчаннями міністр внутрішніх справ Анатолій Могильов, який цього дня з офіційним візитом перебував у Львові. Він залишився задоволений побаченим, на його думку, у всіх змодельованих ситуаціях правоохоронці спрацювали професійно.

Міністр підкреслив важливість таких навчань у підготовці до Єврочемпіонату.