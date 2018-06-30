"Це наша перемога", - заявив адвокат, врятувавши «мажора» від покарання за вбивство

У Криму поновили розгляд справи про резонансну аварію.

Віталій Файнгольд

Жертва Файнгольда – Ганна Мішуткіна

Прокуратура вимагає посилити покарання для сина колишнього депутата сімферопольської міськради, бізнесмена Йосипа Файнгольда – Віталія. В середині вересня 2008-го його автомобіль буквально розірвав мотоциклістку Ганну Мішуткіну, відому в байкерських колах як Нікіта.

Верховний суд України в січні 2011 року, задовольнивши касаційне подання кримської прокуратури, направив справу Файнгольда-молодшого на новий розгляд до суду першої інстанції, погодившись, що вирок 3 роки позбавлення волі зі звільненням від покарання з випробувальним терміном 2 роки і забороною керувати транспортом протягом трьох років занадто м`яким.

Аварія за участю автомобіля Bentley і мотоцикла Suzuki відбулася у районі залізничного вокзалу Сімферополя. Після удару мотоцикл відкинуло на ще один автомобіль, а Bentley зіткнувся з двома машинами. 25-річна лідер сімферопольського мотоклубу "Доньки вітру", яка керувала цим мотоциклом, загинула на місці події. Слідство встановило, що в момент аварії Bentley рухався зі швидкістю 171 кілометр на годину.

Bentley «мажора» після аварії

У листопаді 2009 року Залізничний районний суд Сімферополя визнав 25-річного Файнгольда винним у скоєнні злочину за статтею "Порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами, що заподіяло смерть потерпілого". Проте суд побачив "суміжну форму провини" учасників аварії і засудив Файнгольду на три роки позбавлення волі з відстрочкою виконання вироку на два роки, зобов`язавши виплатити колишньому чоловікові загиблої - опікуну її малолітньої дочки - півмільйона гривень як компенсацію збитку.

При цьому суд відмовився задовольнити цивільний позов батька Мишуткіної Олександра Гоппе, який вимагав у Файнгольда 500 тисяч гривень як відшкодування моральної шкоди. Раніше Файнгольд заплатив Гоппе 125 тисяч гривень, щоб компенсувати витрати на похорони його дочки і установку пам`ятника.

На похоронах Ганни Мішуткіної

"Віталій задоволений рішенням. Можна сказати, це наша перемога", - завив тоді журналістам адвокат підсудного.

"Дочка загинула за таких умов, і таке покарання! Я хотів би, щоб він (Файнгольд) отримав таке покарання, яке отримав би я на його місці", - сказав батько Ганни Мишуткіної.

Гоппе звернувся до Апеляційного суду Криму. Туди ж попрямувала прокуратура.

Апеляційна інстанція скаргу на рішення суду першої інстанції відхилила, після чого батько загиблої і наглядове відомство звернулися до Верховного суду України. ВСУ ухвалив переглянути вирок.

Друзі Ганни

На першому ж засіданні Залізничного райсуду, яке відбулося цього тижня, 12 квітня, прокурор зажадав змінити запобіжний захід обвинуваченому з підписки про невиїзд під взяття під варту, посилаючись на те, що Файнгольд може сховатися від слідства. Але суд відмовив.

Більше того, син бізнесмена, якого ЗМІ називають одним з найбагатших людей Криму, заявив про погіршення здоров`я і надав довідку про зміну у нього групи інвалідності з третьої на другу.

"Прокурор зажадав перевірити дані про інвалідність, я підтримав", - сказав адвокат батька загиблої мотоциклістки.

Олександр Гоппе продовжує наполягати на відшкодуванні йому і його дружині 500 тисяч гривень збитку. Від родини Файнгольда він до теперішнього часу отримав 175 тисяч гривень.

Похорон Ганни Мішуткіної

Райсуд вирішив викликати свідків для встановлення обставин аварії. Наступне засідання призначено на 27 квітня. І двома засіданнями суду, напевно, не обмежиться.

Чи отримає "мажор", в кінці кінців, реальне покарання - питання. "Закон - один для всіх", але деякі - рівніші за інших.

Нагадаємо: стаття 286 "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керуються транспортних засобів"

1. Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження, - карається штрафом від двохсот до п`ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавлення права керувати транспортним засобом на строк до трьох років або без такого.

На похоронах Ганни Мішуткіної

2. Ті самі діяння, якщо вони спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжкі тілесні ушкодження, - караються позбавлення волі на строк від трьох до восьми років позбавлення права керувати транспортним засобом на строк до трьох років або без такого.