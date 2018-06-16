В Умані влаштували «єврейський погром»? Відео

Озброєні «болгарками» уманчани за один вечір зрізали паркан хасидського супермаркету, біг-борд єврейського перевізника та саморобні огорожі. Хасидському ресторану дали три дні, щоб узаконити своє існування - інакше теж знесуть.

Усім паломникам, що ведуть бізнес в Умані виставили ультиматум - усі написи мають бути з українським перекладом, а бізнес - легалізовано. Ізраїльська преса уже назвала цей захід проявом «антисемітизму» та «єврейським погромом». Тоді як місцеві мешканці заявляють - питання були не до віри, а до бізнесу та способу його ведення...

Єврейський погляд на події в Умані 7 червня від Об`єднаної єврейської громади України: «Умань: погромники «чекають» єврейських паломників».

«7 червня в «єврейському кварталі» українського містечка Умань пройшла антисемітська демонстрація – невелика група людей, представляючись представниками громадськості і правоохоронних органів, зривала вивіски на івриті. В Умані похований Раббі Нахман з Бреслава (Брацлава) – засновник одного з напрямків хасидизма. Щорічно на свято Рош-ха-Шана (єврейський Новий рік) на його могилу з’їжджаються десятки тисяч хасидов-ізраїльтян. Погромники стверджували, що вивіски є «незаконними», а вони з’явилися в район, щоб навести порядок. «Євреї повинні нас слухатися», – кричали антисеміти.

Мабуть, «демонстранти» чекали, що зуміють спровокувати хасидів, які живуть в кварталі, на безлади і запросили з собою журналістів. Проте євреї поводилися спокійно і стримано, не реагуючи на образи з боку погромників. Безладів вдалося уникнути навіть тоді, коли погромники зірвали пам’ятну табличку, встановлену на місці загибелі 19-річного ізраїльтянина Шмуеля Тоболя, зарізаного в Умані 26 вересня 2010 року. Не дивлячись на те, що табличка була встановлена за узгодженням з мешканцями будинку, антисеміти демонтували її і збиралися відвезти. Хасидам вдалося відібрати табличку у вандалів.

Згідно повідомленню Євроазіатського єврейського конгресу, групою антисемітів керував Віктор Дунаєв, голова нової міської громадської організації «Ми – уманчани», яка ще навіть не пройшла всієї процедури офіційної реєстрації. Згідно статутним завданням цієї організації, вона покликана «захищати інтереси уманчан від іноземців-паломників».

Раніше, виступаючи від імені якоїсь Ради громадських організацій Умані, Дунаєв погрозив взагалі не пускати паломників в місто.

Як повідомляв портал IzRus, цього року, в результаті відміни візового режиму з Україною до Умані збираються приїхати близько 70 тисяч паломників – хасидів, в основному з Ізраїлю. Ще в березні цього року власті Черкаської області заявили про початок підготовки до їх прийому. Як позначиться створення в місті антисемітської організації на числі паломників, поки невідомо».

Зовсім по іншому коментує ситуацію протилежна сторона. «Ми три місяці просили владу навести порядок у районі паломництва, - розповідає член Ради громадських організацій Віктор Дунаєв. - Але нас не слухали. Хасиди самовільно встановлювали ресторани, магазини, біг-борди, перекрили стовпами дорогу і сміялися з штрафів пожежників, санстанції та архітектури. Терпець урвався, коли хасиди почали цілодобово «крутити» музику, не реагуючи на заяви місцевих жителів. Особливо «горлало» на вихідні дні, коли уманчани хочуть виспатись. Ми попередили владу що всі самовільно установлені конструкції знесемо. Влада не пручалася. Разом з міліцією і представником комунальників ми прийшли до власників конструкцій. Коли ж ті не з’явились, просто знесли незаконні будови».

Один з хасидських бізнесменів Рафаель Тубул, який тримає в районі супермаркет і контролює 80% перевезень хасидів своєю фірмою UmanEX, спочатку не з’являвся. Але коли під болгаркою впав біг-борд його фірми, відразу ж знайшовся.

«Я поставив біг-борд, щоб паломники знали, де сідати в автобуси. Адже щоб дозволила влада, потрібно чекати рік. Місцева влада взагалі не хоче йти нам назустріч - кричав Рафаель. - Ви не маєте права зносити. Ось подивіться, всі автобуси зареєстровані, все законно».

Начальник Уманського міськвідділу міліції Борис Сухецький дії людей прокоментував так: «Поряд з людьми міліція і комунальники. Люди просто допомагають зносити незаконні будови».

Довідка. Ситуація з нелегальними конструкціями в районі паломництва катастрофічна. Там діють цілі готелі і ресторани, яких "немає" на папері. Влада заявляє що саме бізнесмени-хасиди не узгоджують. Тоді як самі хасиди кажуть, що тільки затверджувати проект займе два роки і сотню тисяч доларів. Також в минулому році від ножового поранення в серце загинув брат Рафаєля Тубуло - Шмуель. У вбивстві звинуватили уманчан. Правда в ході слідства виявилося, що Шмуель був депортований з України за бійку з ДАІ і перебував на території міста незаконно. Самі ж уманчани заявили що захищалися - хасид першим завдав удар ножем у спину ...

Асоціація українських моніторів дотримання прав людини