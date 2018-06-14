Валерій Нонік: “Основний критерій роботи міліції - довіра людей”

Начальник УМВС України у Вінницькій області в інтерв’ю УНІАН розповів що, на його думку, є пріоритетним в роботі, відкрив завісу резонансного вбивства депутата Жмеринської міськради.

- Валерій Вікторович, Ви на посаді керівника міліції Вінницької області вже більше року. Які підходи в роботі, на Вашу думку є пріоритетними, адже думка та відношення людей до міліції різниться?

- На посаді керівника управління МВС України у Вінницькій області я з березня 2010 року. На мою думку, основним критерієм роботи міліції має бути довіра людей до неї. Коли буде довіра, люди будуть звертатись зі своїми проблемами до правоохоронців. Коли немає реагування на їх прохання, їх біду, тоді й негативна думка складається про міліцію.

На перших же нарадах було поставлено завдання всім працівникам міліції: по-перше, ні в якому разі не укривати заяви про злочини, що раніше мало місце. Тобто мають прийматись усі заяви про будь-який злочин. По-друге, як можна скоріше реагувати на ці заяви. На сьогоднішній день, на жаль, не усі злочини розкриваються, але міліція повинна зробити все для їх розкриття, і люди повинні бачити, що робиться усе можливе для того, щоб їх захистити, їх життя, інтереси та права.

Крім того, ми постійно вивчаємо думку людей про міліцію, отримуємо інформацію від населення про недоліки в нашій роботі і таким чином визначаємо, що потрібно змінити в нашій діяльності для того, щоб покращити реагування міліції на заяви та повідомлення громадян в тому чи іншому районі області.

І, можливо, не такими швидкими темпами, як хотілося б, але довіра людей до міліції повертається. Про це свідчать дані про щомісячне збільшення звернень громадян до міліції.

Щоб покращити стан оперативної обстановки у м. Вінниці збільшено кількість автопатрулів, ще півтора роки тому їх було 8, а зараз щодобово в обласному центрі на охорону громадського порядку заступають 18 автомобільних патрулів.

Також покращено умови праці співробітників – відремонтовані службові приміщення, це важливо, адже міліціонери більшість свого часу проводять на роботі, а не вдома, і вони мають працювати в належних мовах.

- Ви ввели практику «виїзних прийомів» громадян, для чого це зроблено, адже в кожному районі є керівники відповідних райвідділів?

- Сьогодні не кожна людина може приїхати в управління МВС на прийом до мене, а в районах приходять на прийом до одного керівника, до іншого, але проблема не вирішується, хоча, можливо, її вирішення не є компетенцією міліції, але людина сподівається до останнього. Я пересвідчився в цьому, коли започаткував практику виїзних прийомів громадян в районах області. Ми приймаємо усі заяви, які навіть не перебувають в межах нашої компетенції, потім скеровуємо їх до відповідних органів за належністю. Щоб не було заангажованості, я прийом громадян проводжу не у райвідділі міліції, а у районних державних адміністраціях. При потребі - у такому прийомі приймає участь голова райдержадміністрації, який також повинен знати проблеми тих людей, які звертаються до нас.

- Валерій Вікторович, як ви вважаєте, який вплив матиме реформа, яка зараз проводиться в органах міліції, на якість роботи її співробітників?

- Реформування МВС України – це загальнодержавна програма і вона проходить також й у нашому управлінні. Перший етап цієї програми вже майже завершений і можу повідомити, що із 8 заступників, які були у мене раніше, на сьогоднішній день залишилось три. Разом із посадами заступників, скоротились водії. Також відбулась зміна деяких управлінь і відділів, якщо, наприклад, було управління громадської безпеки, то став відділ охорони громадської безпеки та управління профілактики правопорушень.

На першому етапі нам потрібно скоротити управління на 30 відсотків, а це 183 працівники. В нас працює частина людей, які вже мають пенсійний вік, і які досягли право на отримання пенсії – ці люди за власним бажанням вийдуть на пенсію. У разі продовження служби, усі без виключення співробітники проходять через кадрову комісію, де вивчається їх фаховий рівень, ділові якості, особиста поведінка та інші критерії, які мають бути притаманні працівнику міліції. Решта працівників направляється на вакантні посади в міські та районні відділи і в першу чергу на посади дільничних інспекторів міліції, патрульно-постову службу чи на охорону громадського порядку.

Щодо цивільних працівників апарату УМВС, то у зв’язку з відсутністю вакантних посад цієї категорії ми змушені звільняти 17 осіб через скорочення в установленому чинним законодавством порядку.

Окрім того суттєве скорочення чисельності працівників відбувається в усіх підрозділах Державтоінспекції УМВС - необхідно звільнити 195 осіб. Протягом останнього місяця 18 працівників ДАІ виявили бажання піти на пенсію. Тому скорочення торкнеться меншої кількості співробітників, які займуть ці 18 вакантних посад. Ще кільком десяткам буде запропоновано інші вакантні посади в органах внутрішніх справ, адже в нас близько 8 відсотків від загальної кількості особового складу некомплект, який доукомплектуємо за рахунок скорочення в ДАІ.

- Наскільки мені відомо, є ще й другий етап в цій реформі?

- Так. Другий етап реформування вже проходитиме наступного року, який передбачає скорочення на 15% працівників у міських та районних відділах міліції області.

Що це дає? Почався перший етап скорочення, а ліміт заробітної плати залишився і ми визначили служби, які є пріоритетними в охороні громадського порядку, працівники служб, які найбільше ризикують життям – це служби швидкого реагування, а саме «Беркут», який існує при управлінні охорони громадського порядку та «Сокіл», діє при УБОЗі. Якщо зарплата до початку реформи, наприклад, у офіцера була 2 тисячі гривень, то сьогодні найнижча зарплата в їх підрозділах – 4 тисячі гривень. За рахунок звільнення працівників збільшується заробітна плата. Для мене усі співробітники є рівними, проте пріоритетом є, звичайно, фаховість співробітника, його особистий внесок в боротьбу зі злочинністю на тих дільницях, які він забезпечує. Відіграє також роль і його відносини з колегами, і взагалі думка людей про нього. Тому співробітники розуміють, що зарплата підвищується і хочеш працювати – закачуй рукава і працюй, тому реформа, я думаю, тут вплине позитивно на роботу міліціонерів.

- Також цього року відбулась сутичка між людьми, колишніми працівниками Кирнасівського цукрового заводу та прибулими на завод особами у супроводі представників власника. Під час цього конфлікту померла людина, яка зараз там ситуація?

- На Кирнасівському заводі власники не можуть визначитись, що робити з підприємством. Компанія, яка купила цей завод, займалася, в тому числі, і заготівлею металу, але людям пообіцяли, що завод працюватиме, адже в селах такі об’єкти є єдиним джерелом заробітку населення. Тому необхідно знаходити консенсус між людьми і новими власниками підприємств. На сьогодні конфлікт вичерпано, проте цілодобово двоє співробітників міліції там чергують для попередження можливих протиправних дій. Тому допоки цей трикутник - влада, народ і власник - не знайдуть спільної мови, до тих пір працівники міліції нестимуть службу на цьому об’єкті з охорони громадського порядку.

- Наприкінці серпня мешканці с.Степанівка, які є колишніми працівниками цукрового заводу "Подільський цукор", перекривали трасу «Львів-Тернопіль-Кіровоград-Знам’янка» з вимогою відновити завод. Що зараз там відбувається?

- Я туди також виїжджав. Вдалось заспокоїти людей, хоча вони продали свої акції і там є власник, але його легітимність у суді ще не визначена, і на сьогодні цей завод є банкрутом. Люди, щоб відновити виробництво та не дати його «порізати» перекрили дорогу. Ми тоді їм пояснили, що перекриття руху транспорту - це не спосіб вирішення цієї проблеми, адже страждають такі ж люди, які мають право на безперешкодний проїзд – хтось поспішає у лікарню, в аеропорт, на поїзд – це апріорі неправильно. Ми порадили створити ініціативну групу, запросити арбітражного керуючого, до речі, туди виїздив і заступник голови Вінницької облдержадміністрації, і сільський голова, запросити власника і цивілізовано обговорити наявні проблеми та можливі шляхи їх вирішення. Зараз там охорону громадського порядку несуть два співробітники міліції.

- Днями з’явилась інформація щодо затриманого підозрюваного у резонансному вбивстві депутата Жмеринської міської ради. Чи є якісь подробиці цієї справи?

- Так, затримано чоловіка, який підозрюється у скоєнні вбивства. Випадок не пов’язаний із депутатською діяльністю загиблого. Скоріш за все, мотив носив хуліганський характер, у ході раптово виниклої сварки. Підозрюваний вказав, де знаходиться зброя. Обріз був закопаний, його вилучено і передано на дослідження експертам-криміналістам. За попередніми висновками, смертельний постріл був зроблений саме з цієї зброї. Поки що я не можу коментувати подробиці цього злочину, оскільки ще триває слідство по цій справі.

- Вінницька міська рада вже винесла на громадське обговорення проект рішення щодо ліквідації у Вінниці районного поділу міста. Як на Вашу думку зміниться після цього робота міського управління міліції?

- Ми це питання вже обговорювали на колегії, і відповідна ліквідація районів нам ніяких проблем не створить. У Вінниці діє міське управління міліції, і ми його не ліквідовували тому, що не можна порівнювати кількість скоєних за добу злочинів у Вінниці з будь-яким містом районного значення, адже тут сконцентровано більше населення, більше територія, уся молодь сюди з’їжджається. При цьому не можна говорити про те, що Вінниця криміногенна, але питома вага злочинів, зареєстрованих в обласному центрі, набагато більше ніж в районних містах. Тобто усі фактори говорять про те, що у Вінниці потрібно залишити окреме управління.

Якщо зараз Вінницька міськрада проведе адміністративну реформу в місті, то ми не будемо в районах нічого ліквідовувати, ми залишимо міське управління і створимо міські відділення міліції. Вони функціонуватимуть у Ленінському районі, Замості, Старому місті. І навіть якщо ліквідації районів не буде ми плануємо додатково відкрити відділення міліції у «спальному» мікрорайоні «Вишенька». Це буде зроблено у зв’язку з тим, що з чергової частини Ленінського райвідділу швидко реагувати на виклики з мікрорайону «Вишенька» досить складно, тому що велика територія. Аналогічний відділ плануємо відкрити також в мікрорайоні «Поділля».

Створимо такі міські відділення, де працюватимуть групи оперативного реагування, які виїжджатимуть на сімейні сварки, щоб попередити побутові вбивства, нанесення тяжких тілесних ушкоджень, для того, щоб скоротити до мінімуму час реагування на повідомлення громадян.

- Цієї неділі 4 вересня у Вінниці відкрилась Набережна «Рошен» та найбільший у світі річковий фонтан, на відкритті зібралось понад 70 тисяч людей і при цьому, за повідомлення сектору зв’язків з громадськістю не було скоєно жодного злочину…

- Не те, щоб не було скоєно жодного злочину, а навіть порушення не було жодного.

- Яким чином вдалось контролювати таку велику кількість людей?

- Ми звичайно готувались до цієї події, на місце виїжджав я, мій заступник, начальник управління громадської безпеки та практично увесь керівний склад міліції області та міста. Було складено план охорони громадської безпеки, де чітко були розписані дії кожного співробітника міліції і це дало свій позитивний результат. Розуміючи, скільки особливо у вечірні час могло б бути людей, ми починаючи з 15.00 (відкриття починалось о 19.00 – авт.) обмежили вільний доступ до можливих небезпечних місць, та намагались максимально розставити людей по усьому периметру.

Я особисто вже під час цього відкриття перевіряв об’єкти охорони та дотримання виконання плану дій. Працівники міліції не тільки професійно забезпечили охорону правопорядку, їм довелося рятувати дітей з тисняви, виносити з натовпу на руках жінок, літніх людей, які втрачали свідомість у великому скупченні громадян. Тому я оголосив подяку кожному міліціонеру та військовослужбовцю внутрішніх військ, які забезпечували правопорядок того дня за належне виконання службових обов’язків.

- Під час брифінгу голова Вінницької облдержадміністрації Микола Джига повідомив, що Набережна й фонтан будуть охоронятись цілодобово, скільки буде задіяно для цього патрулів?

- Вже за місяць до відкриття фонтану там вартував піший патруль, тому що вже йшла підготовка і люди вже тоді прогулювались вздовж Набережної, встановлювався фонтан та обладнання. Ми розуміємо, що у весняно-літньо-осінній період особливо у вечірній час цей об’єкт притягуватиме до себе велику кількість городян та гостей Вінниці, тому вже зараз там два наряди цілодобово забезпечують охорону громадського порядку. На вихідні дні ми будемо ще додатково залучати третій наряд з числа військовослужбовців внутрішніх військ.

Також зараз вирішується питання з мерією міста про те, щоб на цьому об’єкті зробити стаціонарний пост управління державної служби охорони, обладнаний усім необхідний для цілодобового чергування. Пост планується встановити за місяць, максимум за два.

- Цими вихідними Вінниця святкуватиме День міста, на свято збереться також багато людей. Яким чином охоронятиметься порядок та спокій в місті?

- Під час заходу в різних частинах міста буде встановлено 5 сцен, проводитимуться концерти, народні гуляння в центральному парку, заходи проводитимуться в різних частинах міста. Вже складено план дій і ми його опрацьовуємо, аналізуємо скільки людей може бути в тому чи іншому районі міста. Також буде велика кількість гостей міста і ми знаємо їхню програму, для них буде окремий супровід.

На цей захід ми плануємо задіяти 400 співробітників міліції і 200 військовослужбовців внутрішніх військ. Крім цього ми створимо мобільні резерви на випадок ускладнення оперативної обстановки, щоб вони могли швидко і своєчасно реагувати на всі правопорушення у разі потреби.

- Валерій Вікторович у місті працюють приватні охоронні структури, як ви з ними співпрацюєте, чи допомагають вони Вам?

- Вони однозначно допомагають. Більше року ми працюємо з трьома структурами, які нам допомагають сьогодні - це «Венбест», «Безпека-Гарант» і «Бастіон». Вони укладають договори на охорону різних об'єктів (квартир, офісних приміщень та інших). Діють спільні мобільні групи – по 2 працівника охоронної фірми та 2 працівника міліції на автомобілях охорони. Таке спільне патрулювання вулиць обласного центру приносить користь як міліції в частині збільшення щільності патрулів в місті, так і охоронній структурі, оскільки вони фактично посилюють свої екіпажі озброєними працівниками міліції і несуть службу по маршрутах, які пролягають повз об’єкти , що перебувають під їх охороною. І що дуже важливо, ми знаємо ці маршрути, і, якщо десь у місті грабіж або якісь хуліганський прояв у громадському місці, ми туди відразу можемо максимально стягнути сили для своєчасного реагування.

Сьогодні проводиться інтенсивна робота щодо розширення кола співпраці з такими структурами.

- Який наразі стан забезпечення співробітників міліції житлом?

- Проблемним залишається забезпечення житлом працівників міліції через фінансування з державного бюджету. Це питання одне з найсерйозніших, адже для того, аби людина з повною віддачею працювала, вона має передусім мати нормальний клімат у сім’ї, можливість жити і відпочивати в належних умовах, і квартирне питання тут відіграє ключову роль. У нас сьогодні в області на квартирній черзі перебуває 748 співробітників з них тільки у Вінниці - 472 людини.

Вже в кінці цього року ми плануємо розпочати будівництво житлового будинку по вулиці Тарногородського на 324 квартири. Міська влада вже виділила під будівництво земельну ділянку площею 1,1 га. Справа лише у фінансуванні. Кабінет Міністрів готує програму житлового будівництва, відповідно до якої 30 відсотків коштів на будівництво спрямовуватимуть з бюджету, а решта за рахунок працівників міліції, які отримуватимуть там житло.

Крім того у Вінниці нам надали ще три земельні ділянки під будівництво. Якщо така схема будівництва буде прийнятна, люди погодяться на такі умови, ми розпочнемо зводити ще декілька будинків.

Також у цьому році планується завершити добудову 2-х житлових будинків на 18 квартир у смт. Оратів, переданих на баланс районною радою, переобладнати частину гуртожитку профтехучилища у м. Тульчині . Приміщення гуртожитку будуть переобладнані під 24 квартири, відремонтована фасадна частина будинку, під'їзди.

-Яка ситуація з виплатами зарплат правоохоронцям? Чи не має затримок?

- За час мого перебування тут, ні на один день не було затримок з оплатою заробітної плати, причому зарплати виплачуються відразу в повному обсязі.

Також у нас не було жодного прецеденту, щоб автомобіль не виїхав на місце пригоди, в зв'язку з тим, що немає бензину.

Владислава Дмитришина, УНІАН