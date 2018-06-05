А. Могильов: Я буду стояти на смерть, захищаючи свого працівника, який діяв за Законом

25 жовтня міністр внутрішніх справ України Анатолій Могильов взяв участь у прямому ефірі програми «Парламентська студія», що транслюється на телеканалі «Рада». Керівник відомства розповів про ті проблеми, що є сьогодні актуальними для МВС.

– Сьогодні у нас є гість: це міністр внутрішніх справ України Анатолій Володимирович Могильов. Я вітаю Вас.

– Доброго дня.

– Анатолію Володимировичу, щойно завершився брифінг, на якому Ви упродовж двох години відповідали на запитання журналістів. Можливо, ми і повторимося сьогодні в нашій студії, але все-таки перше запитання до Вас буде таке. Щойно був у студії народний депутат України Олег Білорус, і ми говорили про те, що олігархи мають стати другом людини. Чи ставите Ви перед собою таке завдання, що міліціонер повинен стати другом людини?

– Ви знаєте, з моєї точки зору, це основна проблема, що стоїть перед міліцією, і основна мета реформ, які ми проводимо в міліції: зробити так, щоби працівник міліції став помічником людини, помічником людей. Це найголовніша мета і завдання.

Нажаль, за ті 20 років незалежності України, що минули, всі реформи, що в МВС починалися, через деякий час потроху «згасали». Практично ми зараз маємо міліцію радянського зразка, яка у більшій мірі виконує репресивну функцію. Тобто, поставлене завдання по досягненню високого відсотка розкриття, по великій кількості завершених кримінальних справ, по великій кількості виявлених правопорушень, і ось ці цифрові показники – найголовніші. Виконуючи їх, міліція виконує функцію репресивну.

Ті реформи, які ми почали і проводимо цілеспрямовано в міліції, (на жаль, не так швидко, як хотілося), спрямовані на те, щоб ми отримали працівника міліції, який є помічником людей. Помічником і захисником, який надаватиме всім, хто звернувся до міліції, саме допомогу, щоб міліціонера не боялися. Це – найголовніше.

– Грузія вже цього досягла, але вона є країною невеликою, і туди були влиті великі кошти. На Ваш погляд, фінансування є головним чинником у цьому реформуванні? І чи 3 мільярди гривень, які Ви попросили в бюджетного комітету Верховної Ради для реформування міліції, врятують міліцію?

– Ви знаєте, фінансування – це не найголовніше, але один з головних факторів, що впливають на стиль і можливості роботи міліції. Досить часто так звані фінансові «дірки» заповнюються не зовсім правильними способами. Фінансування – не головний фактор, але він важливий. Якби ми отримали те фінансування, яке отримала Грузія від спонсорів на реформування правоохоронної системи – якщо там саму країну не реформували, то правоохоронну систему реформували ґрунтовно.

Заробітна плата працівників поліції Грузії приблизно втричі більша, ніж середня заробітна плата по країні, вони мають практично повне матеріально-технічне забезпечення, що відповідає всім вимогам і нормам: відремонтовані приміщення, нормальну техніку, що дозволяє більш ефективно виконувати всі поставлені завдання.

Ті суми, про які я говорив, звертаючись до Верховної Ради і комітету Верховної Ради про збільшення фінансування міліції, – це ті кошти, що необхідні для того, аби проводити реформи більш інтенсивно. Якщо ми ці кошти не отримаємо (а я розумію, що бюджет країни обмежений), проведення процесу за рахунок внутрішніх резервів просто проходитиме довше, ми витратимо більше часу на реформування міліції. Ці реформи ми проводимо, і вони повинні однозначно привести нас до мети, про яку я сказав на початку.

– Мабуть, одним із головних чинників реформування міліції є навчальна база. Що Ви пропонуєте взяти в цьому напрямку? Можливо, якісь цікаві моменти з радянської школи міліції?

– Ви знаєте, та система вищої освіти Міністерства внутрішніх справ, яка була створена, вже гіпертрофувалася у якесь таке незрозуміле явище. У нас було 16 вишів системи МВС, вдуматися лише – 16 вишів. У свій час на Україну і Молдову була одна Київська вища школа міліції. Був один вищий навчальний заклад, а зараз їх 16.

Тому в цьому році ми скоротили частину вищих навчальних закладів нашої системи. Ми також скоротили набір до вишів, і це не тому, що нам не потрібні спеціалісти, а тому, що вважаємо: ми можемо отримати спеціаліста зі звичайних, «цивільних» вишів, які дають підготовку, більш наближену до життя суспільства.

На мою думку, найбільш доцільно та найбільш розумно, це коли ми брали людей після служби в армії, де вони проходили якусь життєву школу, після виробництва – тобто, після того, як вони вже мають якийсь досвід життя у суспільстві. Вони якийсь життєвий конфлікт вже можуть вирішувати з позиції, так би мовити, свого життєвого «багажу». Якщо ж цього немає, то ми отримуємо дещо зіпсовану «кров», якою живилася система. Тому я вважаю, що необхідно скорочувати систему міліцейських вузів, віддавати наші інститути, приєднувати їх до цивільних вишів, і нехай основні дисципліни в них викладають цивільні викладачі. Ми будемо брати на роботу в міліцію людей після цивільного вишу, які пройшли кількамісячну підготовку на наших курсах, і вони будуть працювати в міліції. А хто захоче рости у званнях, будуть навчатися нашій Академії, формуючи резерв для висунення на вищі керівні посади.

– І все ж таки, мабуть, потрібно чимось зацікавлювати молодих людей, які відслужили в армії і йдуть в школу міліції, зацікавлювати, щоб вони йшли в міліцію. Раніше зацікавлювали житлом. Чи є сьогодні така можливість у МВС?

– Я скажу, що не тільки житлом. У міліції була й вища заробітна плата. Принаймні, я, отримавши міліцейське звання, отримував і відчутно більшу зарплату, ніж мої однолітки.

Я нещодавно був на нараді Міністрів внутрішніх справ країн СНД, то практично в усіх цих країнах заробітна плата працівника міліції або поліції вища, ніж середня по країні. В Україні, на жаль, ця пропорція складається в інший бік. Тому ми йдемо на поетапне скорочення кількості працівників міліції з метою підвищення заробітної плати.

– США, країни Заходу, а останнім часом – і Росія формують імідж міліціонера через художні фільми.

– Я сподіваюся, що наш український кінематограф до Дня міліції кілька серій фільму про українську міліцію випустить. Ми над цим працюємо.

– Поговоримо про корупцію в міліції. Всім відомо, що корупція є сьогодні в усіх сферах нашого життя, а корупція в міліції, на мою думку, починається на місцях, у невеличких містечках. Що буде робити міністерство, аби викорінити корупцію на місцях?

– Відповідно до норм нашого законодавства, за вчинення будь-яких протиправних діянь працівник міліції несе більш жорстку відповідальність, більш високу, ніж решта громадян України. Я глибоко переконаний, що за вчинення будь-яких протиправних дій працівник міліції має відповідати більш жорстко.

Те, що міліція, як і все суспільство, вражена окремими протиправними явищами, в тому числі – корупцією, це факт, який треба визнавати і про який потрібно говорити. Ми даємо принципову оцінку всім фактам, що були виявлені. Наразі порушено більше кримінальних справ, більша їх частина виявлена нашим Департаментом внутрішньої безпеки, причому кількість виявлених нами випадків зросла на приблизно на 40%.

У той же час потрібно відзначити, що одна з причин корупційних проявів у міліції – недостатнє фінансування правоохоронної системи, недостатньо висока заробітна плата, що не відповідає тому навантаженню, яке несе працівник міліції. Необхідно, щоб мотивація його праці була забезпечена високою заробітною платою, і ми до цього поетапно йдемо.

– Нещодавно в Україні була делегація єврокомісарів, які перевіряли пенітенціарну систему України. Чи співпрацюєте Ви в цьому плані з Уповноваженою Верховної Ради з прав людини Ніною Карпачовою?

– Звичайно. Ми отримуємо від неї запити по окремим матеріалам, і проводимо перевірки разом з її представниками тих місць, де в нас утримуються люди. Це стосується ізоляторів тимчасового тримання, що стосується системи МВС, і кімнат для затриманих. І на цьому шляху ми вже маємо певні позитивні напрацювання.

Останнє, що ми зробили, і після цього таке рішення прийняв Конституційний суд, це те, що стосується зміни репресивної системи в міліції, що залишилося з радянських часів. Раніше було правило – залишати затриманих за правопорушення громадян у відділах міліції до розгляду вранці судом їхніх справ. Це призводило до численних порушень.

Я підготував і направив в органи вказівку, в якій йдеться про те, що рішення про залишення затриманої за правопорушення особи приймається особисто начальником відділу або особою, яка виконує його обов’язки. Такий порядок передбачає затримання особи лише в тому випадку, коли вона становить небезпеку для оточуючих, а не комусь просто не сподобалася.

– Анатолію Володимировичу, Ви сказали: «особисто несе відповідальність начальник». Чи не буде тут тієї самої «шпаринки», коли по дзвінку вирішуватимуть, відпускати когось чи ні?

– Ви знаєте, якщо документ підписуватиме начальник, то він несе особисту відповідальність за прийняте рішення і відповідає за нього своєю посадою.

– Незважаючи на багато нарікань громадян на роботу міліції, на ставлення міліції до громадянина, практика свідчить, що міліціонери теж є беззахисними, особливо інспектори ДАІ. Ми це бачили нещодавно, як народні депутати поводяться з інспекторами ДАІ. Як Ви збираєтеся захистити міліціонера від «владу імущих», чиновників вищої категорії?

– Я про це казав щойно на брифінгу. Якщо працівник ДАІ зупинить автомобіль з номерними знаками окремих категорій, і зупинить на законних підставах, то ніхто не зможе вплинути на його долю в негативний бік. Я буду стояти насмерть, захищаючи свого працівника. У нас в країні немає недоторканих, таку установку дав і Президент України. Всі рівні перед Законом і будуть відповідати за Законом. Я буду захищати свого працівника, якщо він діяв у суворій відповідності до Закону, не дивлячись на те, хто пред’являє йому претензії.

– На одному із засідань Комітету з питань забезпечення правоохоронної діяльності народний депутат України Василь Грицак поставив питання перед Вами так, що з 2005 року міліція, особливо елітні її підрозділи, так би мовити, антитерористичні, на сьогодні ослаблені. Що Ви будете робити в цьому напрямку, щоб не повторювалися трагедії, які ми бачили під Одесою і в Одесі?

– З уроків Одеси, без сумніву, зроблені висновки. У 2005 році попереднім керівництвом МВС було прийняте рішення про розформування штурмових груп «Беркута». Це якраз ті підрозділи, що займалися відпрацюванням штатних ситуацій затримання злочинців. Події в Одесі показали, що навички проведення таких операцій повністю втрачені.

На початку року ми направили у підрозділи великі методичні рекомендації щодо проведення таких операцій. На жаль, події в Одесі показали, що за неповний рік відновити систему підготовки не вдалося.

Я нещодавно провів нараду з усіма керівниками підрозділів спеціального призначення. Вони будуть відходити від функцій виключно патрульної служби. Вони мінімум половину кожного робочого дня повинні проводити підготовку до ввідних про штатну ситуацію, аби кожен чітко знав, що має робити. Крім того, зараз вирішується питання про оснащення спецпідрозділів усім необхідним. Я думаю, за наступний рік ми повністю відновимо цю систему, щоб наші працівники були готові до проведення таких операцій.

– Чи беруть українські міліціонери в міжнародних антитерористичних навчаннях?

– Буквально вчора до нас приїхали представники російського антитерористичного центру, і вони проводять навчання з нашими працівниками. Цей тиждень вони проводитимуть навчання тій тактиці, яка напрацьована спецпідрозділами МВС Російської Федерації. Беручи до уваги, що в Російській Федерації постійно тривають збройні конфлікти, досвід дій російських колег ми будемо переймати. Крім того, наші співробітники приймають участь у семінарах, що проводяться у західних країнах і присвячені масовим спортивним заходам. З огляду на чемпіонат Європи з футболу у наступному році, такий досвід теж є для нас важливим.

– Ще хотілося б почути про те, як українські міліціонери готуються до Євро-2012, чи вони вже вивчили англійську мову і чи навчилися культурі розмови?

– Я вважаю, що вивчити іноземну мову без постійної мовної практики неможливо, навіть проходячи інтенсивний курс її вивчення. Курси ми проводимо для елементарного спілкування загальними фразами. Для надання допомоги нарядам міліції під час проведення чемпіонату ми плануємо залучати студентів, які мають нормальну мовну підготовку. Це буде, мабуть, найбільш прийнятний шлях вирішення проблеми.

– І все ж, незважаючи на критику, що постійно лунає як на Вашу адресу, на адресу Вашого відомства, що зроблено позитивного, чим би ви могли похвалитися у плані реформування?

– Про частину реформ я сказав. Крім того, ми скоротили управлінський апарат, із 24 департаментів, що були в МВС, залишилося 12. Ми скоротили практично вдвічі число генеральських посад в МВС, скорочено велику кількість посад полковницьких. Систему відомчої освіти скорочено на 5 вишів, їх курсанти розподілені в інші навчальні заклади. Ми скоротили прийом курсантів до наших вишів із 3 тисяч до близько 1,1 тисяч осіб.

Крім того, скорочено внутрішній документообіг, тим самим ми велику кількість наших працівників звільнили від нікому непотрібної паперової роботи. Ми змінили критерії оцінки роботи міліції. З наступного року основним критерієм оцінки буде думка населення того чи іншого населеного пункту про роботу міліції в місті, районі або області.

Звертаюся і до працівників міліції, і до громадян: найменше порушення прав людини не виправдовує розкриття будь-якого найтяжчого злочину, не виправдовує. Не можна незаконним шляхом досягнути того, щоб справедливість була відновлена. Тому ніхто з працівників міліції не має права допускати найменших порушень прав і свобод громадян. Чесно кажучи, цей стереотип ламати важко, але поступово такі трансформації вже відбуваються.

– Дякую Вам, Анатолій Володимирович, що Ви прийшли до нас, що знайшли час прийти на телеканал «Рада».



УЗГ МВС України