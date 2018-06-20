Вирок суду під оплески убивці

Майже детективна історія, яка певною мірою дає можливість зробити висновок про стан дотримання законності в країні. Коли вирок суду лунає майже під оплески убивці...

15 грудня 2007 року в квартирі на бульварі Лихачова у Києві було скоєно вбивство 33-річного чоловіка - Гуртового Є.Б. На місці скоєння злочину було затримано господаря квартири гр. Я., який визнав себе винним у скоєнні вбивства в присутності працівників швидкої медичної допомоги та правоохоронців. З цього часу розпочалася майже детективна історія, яка певною мірою дає можливість зробити висновок про стан дотримання законності в нашій країні.

Про вбивство сина батькам стало відомо, незважаючи на наявність у вбитого документів та мобільного телефону – лише через добу. Родичі загиблого протягом цієї доби розшукували сина обдзвонюючи лікарні і морги. Що відбувалося у цей час – невідомо, але огляд місця події, з необережності або навмисно, було зроблено настільки не професійно, що багато суперечливих питань, важливих для слідства, у подальшому залишилися без відповіді. Як наслідок - відтворення обставин злочину проводилося тільки зі слів вбивці.

Однак, це був лише початок фарсу. Згодом, до підозрюваного у вбивстві, який до того ж ніде не працює, Печерським районним судом м. Києва застосовується міра запобіжного заходу - застава у розмірі 17 тисяч гривень. Варто відмітити, що застава – міра, яка не так часто застосовується. А на прикладі кількох останніх резонансних справ, Печерським райсудом, якщо так можна сказати, з більшим задоволенням за менш тяжкими злочинами, обирається міра запобіжного заходу - утримання під вартою. А тут - застава застосовується до особи, яка підозрюється у скоєнні тяжкого злочину! Між іншим, питання звідки взялись кошти на заставу у безробітного злочинця, залишися для суду не цікавим.

Звісно, що вбивця почав замітати сліди, погрожуючи свідкам та родині потерпілого та ще й вимагаючи свідчити на його користь. Клопотання про зміну запобіжного заходу не розглядалося по суті, навіть після втручання місцевої прокуратури. Підозрюваний, за порадою адвоката змінив визнання своєї провини на звинувачення... вбитого. Тепер вже виглядало, що у квартирі вбивці, куди останній сам запросив Гуртового, з вини останнього виникла сутичка, під час якої загиблий став кидатись з ножем на власника помешкання. Той ніби-то, у свою чергу, застосував прийом з розділу бойового самбо та вдарив Гуртового ножем, завдавши смертельного поранення. До речі, змін показів під час досудового слідства було достатньо.

Врешті-решт, гр. Я. було пред’явлено обвинувачення у скоєнні навмисного вбивства Гуртового Є.Б. та, після ознайомлення батька вбитого з матеріалами, кримінальна справа була скерована до суду.

Яким було здивування, коли під час судового засідання з’ясувалося, що дії вбивці вже перекваліфіковано на вбивство з необережності та про це, всупереч закону, ані представник потерпілого по справі, ані родина загиблого не сповіщались.

14.10.2008 року, Печерській суд м. Києва, майже під оплески вбивці, виносить вирок за звинуваченням гр. Я. у вбивстві з необережності та призначає умовне покарання. Численні клопотання батька загиблого чоловіка та адвоката потерпілого на порушення прав, фактично, не розглядались. Таке грубе потурання прав людини не новина для Печерського райсуду м. Києва, тому ці та інші порушення під час слідства стали причиною скасування вироку Апеляційним судом м. Києва 09.01.2009 року. Справа була скерована на додаткове розслідування.

Про всяк випадок, підозрюваний у вбивстві терміново „здобуває” інвалідність з дитинства і, відповідно, отримує пенсію.

Печерській районний суд у черговий раз заплющує очі на порушення закону і... амністує вбивцю. Мабуть, суд вирішив, що для гр. Я. попереднє умовне засудження було досить обтяжливим.

Однак, зацікавлені особи мабуть дуже поспішали під час визначення інвалідності та призначенням відповідної пенсії, тому вона була оформлена з грубими порушеннями. Це й було однією з причин чергового скасування 13.05.2010 р. рішення Печерського районного суду Апеляційним судом м. Києва.

А родина загиблого майже чотири роки і далі намагається отримати, вже в Касаційний інстанції, відповідь, чи є закон в нашій країні...