Роман Романов: „Безпеки багато не буває”

Донеччина – область із напруженим ритмом, густо насиченим подіями, в якому немало турбот припадає на долю вартових закону. Сьогодні руку на пульсі міліції Донеччини упевнено тримає начальник Головного управління МВС України у Донецькій області Роман Миколайович Романов.

Небагато часу минуло з моменту призначення на посаду, але він уже встиг зарекомендувати себе як досвідчений керівник, здатний вирішувати завдання будь-якої складності.

- Романе Миколайовичу, ви недавно вступили на посаду. Скажіть, зі зміною керівника, що змінилося у роботі міліції Донецького регіону?

- Ми працюємо в тому ж режимі і вирішуємо ті ж основні для правоохоронців завдання - боротьба зі злочинністю та охорона громадського порядку. Трохи складно було перебудовувати роботу в рамках нового кримінально-процесуального кодексу, але сьогодні вже можна сказати, що ми з цим упоралися.

- Наскільки складно працювати в умовах нового КПК?

- Новий КПК націлений на захист прав та інтересів громадян, він диктує нові умови і вимоги в роботі слідства та інших служб, але ухвалення цього кодексу було необхідним. Ми адаптувалися до нових умов і працюємо в них із не меншою продуктивністю.

- Яка зараз криміногенна обстановка в області, чи змінилася вона?

- За рівнем злочинності наша область займає далеко не перше місце в Україні, як багато хто помилково вважає. Як відомо, він (рівень злочинності) обчислюється співвідношенням кількості злочинів до 10000 населення. За цим показником Донецька область знаходиться на 8 - 9 місці (в залежності від місяця).

Нещодавно багато шуму наробило вбивство трьох шахтарів у місті Красноармійську. Нам вдалося розкрити його за декілька днів і затримати обох підозрюваних. Не дивлячись на жорстокість і зухвалість злочинців, ми не можемо називати їх бандитським угрупуванням. Зловмисниками керувала банальна користь - хлопці хотіли заволодіти коштовною іномаркою, що належала одному з потерпілих.

- Чи є, як і раніше, значною проблемою «копанки»?

- Ми приймаємо всі заходи для боротьби з цим явищем. Заходи з метою виявлення і ліквідації місць незаконного видобутку вугілля проводяться постійно. Створені мобільні групи з числа працівників підрозділів по боротьбі з економічною злочинністю регулярно патрулюють покинуті кар'єри і законсервовані шурфи. Цього року нами ліквідовано 26 таких «копанок».

Одна з останніх ліквідована 4 червня неподалік міста Моспіно ще на підготовчому етапі. «Чорним копачам» вдалося добути тільки 15 тонн вугільної гірської маси низької якості, яку вигребли з шурфу готуючи до розробки. «Старателі» ще не встигли дістатися безпосередньо до вугільного пласта, як їх діяльність уже була помічена і припинена.

- Чи можна сказати, що міліція Донеччини поставила крапку в справі боротьби з гральним бізнесом?

- Закон «Про заборону ігрового бізнесу в Україні», прийнятий у 2009 році, „перекрив кисень” власникам різних „місць азарту”. Але про повну капітуляцію тіньових бізнесменів говорити ще рано. Періодично підпільні казино виникають під егідою клубів спортивного покеру або комп'ютерних клубів, але ми тримаємо це питання на постійному контролі і робимо все можливе, щоб їх виявити, задокументувати і припинити діяльність, а організаторів притягнути до кримінальної відповідальності.

Так, з початку року нами ліквідовано 79 підпільних гральних закладів на території області. Судами вже розглянуто 13 кримінальних проваджень, сума штрафів за якими склала півтора мільйони гривень. Вилучено і знищено більше 750 одиниць грального устаткування – рулеток, столів покеру, ігрових автоматів. Одним із останніх було виявлено підпільне казино в місті Слов'янську. Там був задокументований факт організації азартної карткової гри в покер на гроші з використанням гральних фішок.

- Гірко дивитися на покоління, що «сидить» на наркотиках. Що сьогодні робить міліція, щоб уберегти від цього молодь?

- Боротьба з наркозлочинністю – один із пріоритетних напрямів у роботі міліції. Ми - за здорове суспільство! Ті, про кого ви говорите – це, часто, молоді люди, які платять своїм життям за сумнівний кайф. Їх реабілітацією і пропагандою здорового способу життя повинні займатися соціальні служби, а наше завдання – боротьба з наркозлочинністю, і в цій роботі ми робимо акцент на виявлення наркозбувачів.

За 5 місяців у сфері незаконного обігу наркотиків до ЄРДР внесено 1 480 кримінальних правопорушень, у тому числі 225 – пов'язаних зі збутом наркотичних речовин, 114 – з кублоутримуванням, 45 - збутом отруйних або сильнодіючих лікарських препаратів.

Особлива увага приділяється виявленню і ліквідації великих наркоканалів і постачальників «зілля».

Так, на початку року був затриманий 43-річний житель однієї з сусідніх областей, який приїхав у місто Слов'янськ на тимчасове мешкання і швидко обзавівся зв'язками в молодіжному середовищі. Знайшов своїх потенційних клієнтів і почав під замовлення привозити їм невеликими партіями «екстазі». Наркозбувач влаштував схованку для перевезення психотропних пігулок у власному автомобілі, замаскувавши її під кнопку відкриття люка, там вони і були виявлені в ході догляду авто.

- Відомо, що безліч сучасних наркотиків «умільці» синтезують із звичайних лікарських препаратів. Міліція бореться і з цим явищем?

- До чинного законодавства України була внесена низка змін, які обмежують порядок продажу ліків, що мають у своєму складі наркотичні і психотропні речовини. Ці препарати, до змін, перебували у вільному продажі в аптеках і мали широкий попит у наркозалежних осіб. Зараз більшість подібних лікарських засобів мають відпускатися виключно за рецептом лікаря.

З метою забезпечення належного контролю над обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і підконтрольних лікарських препаратів з початку року було вирішено постійно проводити заходи щодо перевірки аптек і установ охорони здоров'я. В ході рейдів нами виявлено декілька фактів вільного продажу ліків, які містять кодеїн.

Встановлено, що провізори свідомо йшли на порушення закону, щоб забезпечити своїм аптекам виторг. Вони притягнуті до адміністративної відповідальності. А у випадку, якщо подібні протизаконні дії повторяться, відповідна аптека позбавлятиметься ліцензії.

- Зараз активно обговорюється „ноу-хау” донецької міліції під час акції опозиції «Вставай, Україно!». Відомо, що надати журналістам світловідбиваючі жилети – це ваша ініціатива. Чи виправдав себе такий підхід?

- Алгоритм дій з охорони громадського порядку під час проведення масових заходів у нас уже відпрацьований. Іспит під час Євро-2012 міліція Донеччини склала на відмінно, підтвердження тому - висока оцінка світових фахівців. Проте, враховуючи інцидент із журналістами 5-го каналу під час проведення аналогічної акції в місті Києві, ми вирішили перестрахуватися. Безпеки багато не буває. Треба сказати, що представники ЗМІ прийняли цю ідею. За їх словами, вони використовуватимуть ці жовті жилети і під час інших масових заходів.



Рузанна Меркулова