Заступник начальника столичного "Беркута": Коли Луценко впав і розбив голову, він був в п'яти метрах від нас

Подполковник Николай Тягнырядно рассказал, как происходила потасовка возле Святошинского РУВД.

"Сотрудники "Беркута" зверски избили экс-министра МВД Юрия Луценко под Святошинским райуправлением милиции Киева! В стычке со спецназом снова пострадали активисты! Милиция напала на мирных митингующих!"



Подобного рода заголовками пестрит интернет. Но нужно выслушать и вторую сторону конфликта.

"Первое время все было спокойно"



- Как все началось?



- Мы обеспечивали порядок возле Киево-Святошинского суда. Проходил суд над так называемыми васильковскими террористами. Группа агрессивно настроенных людей устроила там драку, нападали на автозак. Наши ребята обеспечили проезд для машины с осужденными. После этого личный состав направился в Святошинское РУВД, чтобы дать показания следователю и написать объяснительные по поводу событий возле суда. Стандартная процедура. Подъехали на проспекте Победы, 109, к Святошинскому РУВД. В этот момент начали подъезжать автомобили Автомайдана. Они заблокировали наши автобусы. Первое время все было спокойно, людей становилось больше, подъехали нардепы. Я лично общался с народными депутатами и организаторами, у них не было какой-то цели. Просто спонтанно собрались. Не знаю. Ближе к десяти вечера на место приехала группа, в которой был Луценко.



- В интернете есть видео, где слышно, как Юрий Витальевич обзывает вас, скажем так, нецензурными словами. Вы были знакомы, когда Луценко служил министром? Знали, кто перед вами?



- Да, конечно, он был министром внутренних дел, приезжал к нам в подразделение. Мало того, даже его сын тренировался у нас в спортивном зале. В тот вечер Юрий Витальевич вел себя…



Он подошел к автобусу с женой. Она показала удостоверение народного депутата. Сказали, помогут решить эту конфликтную ситуацию. Попросили зайти в автобус, мол, на улице шумно, трудно общаться. Мы были не против. Ради бога, пусть заходят. Дальше начался какой-то странный монолог. Луценко начал рассказывать ребятам, что мы должны снять форму, разойтись по домам. Не понимаю. Он бывший министр, все прекрасно понимает, что мы на службе. К чему эти беседы? Когда он увидел, что никто не реагирует, вышел на улицу, я - за ним. Потом он схватил меня за воротник, начал говорить мне гадости. Эти слова слышали мои подопечные, люди, организаторы митинга, супруга Юрия Витальевича. Все. Он меня целенаправленно провоцировал.



- В этот момент хотелось что-то ответить?



- Ну, я работник милиции и должен держать себя в руках. Это главное. Меня очень трудно вывести из себя. Ему бы это не удалось. Даже такими оскорблениями. В своей работе мы не руководствуемся какими-то политическими лозунгами, эмоциями. Мы прекрасно понимаем: наши действия постоянно контролируются и прокуратурой, и обществом. Если меня оскорбили - пусть разбирается прокуратура. Я обращаюсь к руководству. Есть юридическое отделение, пускай они дадут оценку. Прокуратура пусть дает оценку, суд. А отвечать на грубость грубостью не имею права. Даже несмотря на то, что меня дергали за куртку. Когда Юрий Витальевич понял, что все бесполезно, он начал призывать народ штурмовать наши автобусы.



Юрий Луценко утверждает, что его ударил боец "Беркута". Фото: Рейтер.

"Эти парни били автобусы..."



- Как началась потасовка? На видео видно, как камень попал прямо в лицо вашему сотруднику, он упал, потерял сознание.



- Когда все это происходило, возле нас были 2-3 группы радикально настроенных граждан, некоторые говорили, что они из какого-то демократического альянса, у них были свои организаторы, которые не желали сотрудничать ни с народными депутатами, ни с Автомайданом.



Видать, им было поставлено какое-то задание. Кем - не понятно. Они были в масках. Выстроились на противоположной стороне проезжей части, прямо у отбойника. Начали перекрывать движение. Затем стали перелезать через отбойник и швырять в нас камни. После разворачивались и убегали. Они прекрасно понимали, что делали. Если бы мы стали их задерживать, могли бы начаться потасовки. Ну кто бы начал разбираться, кого мы задерживаем! Несмотря на то что силу применять нельзя было, старались максимально контролировать ситуацию. Хотя было ярко выражено сопротивление милиции. Эти парни били наши автобусы, резали шины, разбивали стекла. Наши работники пострадали не только от камней, было серьезное психологическое, моральное давление.



- Но все же "Беркут" стал отвечать. Там же все-таки пострадавшие были, 15 человек карета скорой забрала.



- Было два нападения. Первое было на служебный транспорт. У автобуса разбиты стекла. Восемь моих коллег получили порезы. Автобусы практически приходилось отбивать. Нужно было защищаться - боевики бросались группами по сто, по двести человек, пытались вырывать щиты. Приходилось, конечно, принимать какие-то решения. Не могли же мы позволить им разгромить, сжечь автобус. И отдать спецсредства не могли! Я скажу, что некоторые народные депутаты и некоторые из организаторов пытались нам помочь. Потому что они понимали, что проводят мирную акцию, а кто-то другой провоцирует массовую драку. Взять хотя бы того же самого Юрия Витальевича. Он неоднократно кричал: "Штурмуем, штурмуем!"



"Юрий Витальевич не договаривает"



- А что, по-вашему, с Юрием Луценко произошло. На видео четко видно, что по крайней мере один удар он получает от работника "Беркута".



- Если внимательно смотреть видео, я несколько раз все пересматривал, в какой-то момент видно, что Луценко бросался на "Беркут". Потом своим примером зазывал других это делать. Он требовал вести себя максимально агрессивно. Конечно, в такой суматохе кто мог его разглядеть? Кто мог понять, что стоит не провокатор, а бывший министр? Тот удар, который виден на видео, не мог нанести ему такие повреждения. Это нереально. Скорее, это не удар, а толчок. Я вам так скажу: если бы боец его ударил кулаком, Луценко бы не устоял. Это точно. А у него даже очки остались целыми. Как такое возможно. Через пару минут он упал. Но не возле нас, а возле пешеходного перехода. Почему? Это вопрос. Возможно, ответ мы когда-то узнаем. Явно Юрий Витальевич что-то не договаривает. Не исключено, что в него попали камнем свои же или кто-то отпихнул. Насколько нам было видно, он упал не один. Их было несколько человек. Возможно, с охраной. Не знаю. Нам не было видно. Все произошло в 5 метрах от нас. Падал он за спинами журналистов, которые там стояли. Они даже не смогли его заснять, они друг у друга спрашивали, что там случилось. Могу сказать точно - были обстоятельства, о которых нам пока неизвестно.

Александр Федченко,Валерия Чепурко, Комсомольская правда в Украине