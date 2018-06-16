Якої Європи в Україні ми хочемо?

Це – ті «європейські» методи про які так заявляє Майдан? Чи це такі «мирні» протести?

Хто дасть оцінку мотивам вбивства 27-річного сержанта райвідділу ДСО, який беззбройний повертався зі служби.

У Львові, на похоронах загиблого активіста Майдану Юрія Вербицького, роздавали листівки з написами: «Причина смерті – львів’янин».

Невже проживання неподалік гуртожитку «Беркуту» стало «причиною смерті міліціонера»?!

До чого закликає нардеп Віталій Ярема з телевізійного ефіру, коли заявляє про те, що на Майдані ходять переодягнені в цивільне міліціонери і закликає їх «виявляти»? Тепер будь-хто, хто «лицем» не вийшов провідникам Майдану може бути названий міліціонером і над ним чинитимуть розправу.

А що скаже Віталій Ярема матерям і дружинам трьох захоплених вчора натовпом міліціонерів? Невже, дивлячись в очі матері підрізаного ножем працівника міліції, скаже, що це він закликав «виявляти»?

Інший нардеп Олег Ляшко особисто озброюючи майданівців касками, битами та вилами, мабуть, вважає, що сприятиме «європейським методам» залагодження конфлікту.

Радикальний Ляшко, який, з його слів, готовий піти на все заради демократії, чомусь не підставляє себе у ситуації, коли захопили двох міліціонерів, а про їх долю ніхто не може нічого сказати їх рідним.

І захопили їх не карибські пірати та «тітушки» - останне відоме місце їх перебування будівля КМДА, т.з. оплот Майдану.

Михайло Корнієнко, киянин