Якої Європи в Україні ми хочемо?

Якої Європи в Україні ми хочемо?

13:50, 25 січня 2014
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Бажаючі стати європейцями продемонстрували Європі з чим вони  готові до неї прийти: за добу у Києві застрелили міліціонера, іншого підрізали, двох захопили. У Черкасах міліціонера затягнули в натовп і обеззброїли.

Це – ті «європейські» методи про які так заявляє Майдан? Чи це  такі «мирні» протести?

Reuters

Хто дасть оцінку мотивам вбивства 27-річного сержанта райвідділу ДСО, який беззбройний повертався зі служби.

У Львові, на похоронах загиблого активіста Майдану Юрія Вербицького, роздавали листівки з написами: «Причина смерті – львів’янин».

Невже проживання неподалік гуртожитку «Беркуту» стало «причиною смерті міліціонера»?!

Спалений автобус міліції

До чого закликає нардеп  Віталій Ярема з телевізійного ефіру, коли заявляє про те, що на Майдані ходять переодягнені в цивільне міліціонери і закликає їх «виявляти»? Тепер будь-хто, хто «лицем» не вийшов провідникам Майдану може бути названий міліціонером і над ним чинитимуть розправу.

Працівники правоохоронних органів намагаються загасити на собі вогонь

А що скаже Віталій Ярема матерям і дружинам трьох захоплених вчора  натовпом міліціонерів? Невже, дивлячись в очі матері підрізаного ножем працівника міліції, скаже, що це він закликав «виявляти»?

Працівники правоохоронних органів намагаються загасити на собі вогонь / mvs.gov.ua

Інший нардеп Олег Ляшко особисто озброюючи майданівців касками, битами  та вилами, мабуть, вважає, що сприятиме «європейським методам» залагодження конфлікту.

 Радикальний Ляшко, який, з його слів, готовий піти на все заради демократії, чомусь не підставляє себе у ситуації, коли захопили двох міліціонерів, а про їх долю ніхто не може нічого сказати їх рідним.

І захопили їх не карибські пірати та «тітушки» - останне відоме місце їх перебування будівля КМДА, т.з. оплот Майдану.

Михайло Корнієнко, киянин

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