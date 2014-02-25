У Білорусі силовики зможуть безкарно застосовувати зброю проти мирного населення – проект закону

У Білорусі співробітників правоохоронних органів і військовослужбовців звільнять від відповідальності за застосування зброї проти мирного населення в період дії воєнного стану.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це йдеться в проекті Закону Білорусі «Про внесення змін і доповнень до Закону Республіки Білорусь «Про воєнний стан», опублікованому на Національному правовому Інтернет-порталі Білорусі.

Зокрема, в ст.18 законопроекту, внесеного Радою міністрів Білорусі, сказано, що військовослужбовці і співробітники воєнізованих організацій, що залучаються для забезпечення режиму воєнного стану, мають право застосовувати (використовувати) фізичну силу, спеціальні засоби, зброю, бойову або спеціальну техніку для: відбиття нападу на військові об`єкти, військовослужбовців та інших фізичних осіб; припинення опору, пов`язаного з небезпекою для життя і здоров`я військовослужбовців і співробітників воєнізованих організацій, що залучаються для забезпечення режиму воєнного стану, а також інших фізичних осіб; затримання осіб, що мають при собі зброю, боєприпаси до неї, вибухові, хімічні або отруйні речовини, у випадках, якщо вони скоюють злочини, не виконують законних вимог військовослужбовців або співробітників воєнізованих організацій, що залучаються для забезпечення режиму воєнного стану, перешкоджають цим військовослужбовцям і співробітникам здійснювати покладені на них спеціальні (службові) обов`язки; припинення спроб незаконного проникнення на об`єкти, що охороняються, і в місця дислокації військ; звільнення заручників, захоплених об`єктів, що охороняються, споруд, транспортних засобів і вантажів, а також для припинення масових заворушень і групових порушень громадського порядку; зупинення транспортного засобу, водій якого не виконує законних вимог про його зупинення; подачі сигналу тривоги або виклику допомоги; в інших випадках відповідно до законодавчих актів.

«Військовослужбовці і співробітники воєнізованих організацій, що залучаються для забезпечення режиму воєнного стану, мають право на обґрунтований професійний ризик. Завдання ними шкоди при обґрунтованому професійному ризику не є правопорушенням», - йдеться в законопроекті.

Незалежні експерти, які встигли ознайомитися і порівняти стару і нову редакції закону, висловлюють стурбованість тим, що силовики зможуть безкарно застосовувати зброю проти мирних громадян. Додалася в законопроект і можливість під час воєнного стану здійснювати прослуховування телефонних переговорів без санкції прокурора, чого немає в нинішній редакції закону.

Експерти вважають, що зміни до законопроекту викликані революційними подіями в Україні. Насторожує і той факт, що проект внесення змін до такого важливого документа розглядається тихо і кулуарно, не привертаючи увагу громадськості.

Довідка УНІАН. Закон «Про воєнний стан» ухвалений у Білорусі ще в 2003 році, у 2008 і 2009 роках до нього вносилися незначні зміни.