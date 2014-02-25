Голова СБУ Наливайченко написав заяву про складення депутатських повноважень
15:24, 25 лютого 2014Кримінал
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Валентин Наливайченко, призначений парламентом на посаду голови СБУ, написав заяву про складення депутатських повноважень.
Про це повідомляє офіційний сайт Валентина Наливайченка.
«У зв`язку з призначенням мене на посаду голови Служби безпеки України, відповідно до пункту першого частини другої статті 81 Конституції України, пункту першого частини першої статті 4 Закону України «Про статус народного депутата України» повідомляю про складення депутатських повноважень», - йдеться у заяві.
Як відомо, 24 лютого Верховна Рада України призначила Наливайченка головою СБУ. За відповідну постанову проголосувало 333 народні депутати.
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