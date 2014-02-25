Голова СБУ Наливайченко написав заяву про складення депутатських повноважень

Валентин Наливайченко, призначений парламентом на посаду голови СБУ, написав заяву про складення депутатських повноважень. Про це повідомляє офіційний сайт Валентина Наливайченка. «У зв`язку з призначенням мене на посаду голови Служби безпеки України, відповідно до пункту першого частини другої статті 81 Конституції України, пункту першого частини першої статті 4 Закону України «Про статус народного депутата України» повідомляю про складення депутатських повноважень», - йдеться у заяві. Як відомо, 24 лютого Верховна Рада України призначила Наливайченка головою СБУ. За відповідну постанову проголосувало 333 народні депутати.

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