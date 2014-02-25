На Київщині львів’янин добровільно здав до міліції пістолет, знайдений на Грушевського

Сьогодні до міліції Васильківського райвідділу міліції звернувся мешканець Львівської області і добровільно здав вогнепальну табельну зброю - пістолет Макарова та три набої і дві обойми до нього. Чоловік пояснив, що знайшов ці небезпечні предмети біля стадіону «Динамо» імені Валерія Лобановського на вул. Грушевського в Києві.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Київській області.

Оскільки львів’янин добровільно здав зброю, його звільнили від кримінальної відповідальності, згідно зі ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Міліція наголошує що громадяни, які добровільно звернуться до міліції з метою здачі зброї, боєприпасів, вибухових матеріалів та спеціальних засобів, що зберігається ними незаконно, звільняються від кримінальної відповідальності.

Як повідомляв УНІАН, з 19 січня 2014 року до 21 лютого на вул.. Грушевського тривало протистояння мітингувальників з правоохоронцями.