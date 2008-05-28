Австрія поверне Україні культурні цінності кримських татар і караїмів

Австрія збирається повернути Україні твори мистецтва і обрядові предмети кримських татар, вивезені понад 60 років тому.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник голови Державного комітету України у справах національностей і релігій Віктор ПОБЄДОНОСЦЕВ сьогодні в Сімферополі в ході круглого столу «Соціально-культурна адаптація і інтеграція депортованих громадян в українське суспільство».

За його інформацією, ці предмети були виявлені під час перевірки експонатів у запасниках етнографічного музею у Відні.

«Міністерством закордонних справ України і Посольством України в Австрії проводиться робота з повернення в Україну обрядових предметів кримських татар і караїмів», - сказав він.

Передбачається, що вивезені після депортації кримських татар предмети мистецтва будуть повернені Україні в 2009 році, в рамках візиту Федерального Президента Австрії Хайнца ФІШЕРА. «Повернення предметів передбачається в рамках візиту Федерального Президента Австрії ФІШЕРА в Україну, який запланований на лютий-березень 2009 року», - сказав В.ПОБЄДОНОСЦЕВ.

Відповідаючи на запитання журналістів, заступник голови Держкомітету у справах національностей і релігій не зміг уточнити, скільки саме предметів мистецтва і обрядових предметів будуть повернені Україні. В.ПОБЄДОНОСЦЕВ при цьому додав, що такою інформацією володіє МЗС України. «Прерогатива Міністерства закордонних справ – займатися цим питанням», - сказав він.

Нагадаємо, кримські татари були депортовані з Криму в 1944 році.