Чи піде Росія на провокації в Криму?

Територіальні зазіхання Росії щодо України вже перестали висіти в повітрі як фантастичні теми, що не мають попиту. Після подій у Грузії можливі сценарії поведінки Росії та аналогії з Кримом проговорюються чи не всіма українськими експертами-міжнародниками. Ми поставили запитання експертам: якби Росія активізувала провокаційні дії щодо Криму, то як би це відбувалося?

Сергій Джердж, голова Громадянської ліги Україна-НАТО:

РОЗРАХОВУЮ НА ТВЕРЕЗІ ГОЛОВИ В РОСІЇ

Росія знає багато способів прибирати до рук чужі території. Я думаю, вона може скористатися історичним досвідом Німеччини, яка, мотивуючи це захистом своїх громадян, ввела до Чехії танки, з розрахунку – один танк на одну людину – “підзахисного”.

Але я розраховую на тверезі голови в Росії. Вони пам’ятають, як на невеликій території Чечні чинився опір, виснажливий для Росії, як конфлікт у Грузії спричинив величезний міжнародний резонанс, тож сподіваюся вони не підуть на силовий конфлікт щодо України. Гадаю, вони шукатимуть інші способи впливу на Крим.

Вадим Гречанінов, президент Атлантичної ради:

НАЙЕФЕКТИВНІШИЙ ЗАСІБ – П’ЯТА КОЛОНА У ВЛАДІ

У Криму Росія вестиме не справжню, а інформаційну війну.

Зауважте, ми постійно “висимо” в інформаційних потоках інших держав, передусім Росії. Послухайте, що вони кажуть про Кавказ, порівняйте з реальним станом справ на Кавказі, і ви легко спрогнозуєте, що вони казатимуть про Україну.

Думаю, Росія вживатиме соціально-економічні заходи задля збереження свого впливу. Але найефективніший засіб – це п’ята колона, створення потужного російського лобі серед влади, партійних лідерів, у тому числі в регіонах.

Віктор Небоженко, політолог:

РОСІЙСЬКІ ТА ГРУЗИНСЬКІ ЯСТРУБИ МОЖУТЬ ПЕРЕНЕСТИСЯ В СЕВАСТОПОЛЬСЬКУ БУХТУ

Після вторгнення Росії на територію Грузії та після того, як Чорноморський флот відійшов та обстріляв територію грузинського узбережжя, у нас виникли нові загрози. Тепер грузинські яструби можуть за всіма законами політичного тероризму опинитися в Севастопольській бухті та завдати шкоди українській території та українським громадянам.

1957 року в Чорноморському флоті зірвався один з кораблів, і ніхто не знав, хто це зробив. Для Радянського Союзу це було досить принизливо, а Захід хіхікав. Де гарантія, що це не перенесеться на Севастопольську бухту?

Більше того, ту саму ситуацію можуть спровокувати й російські яструби, зорганізувавши провокацію в Севастопольській бухті з якимось не найгіршим кораблем Російської Федерації, аби отримати новий привід і добратися не до Горі, а вже до Тбілісі.

Вадим Карасьов, політолог:

ГІПОТЕТИЧНІ ДІЇ РОСІЇ – ПІДТРИМКА ПРОРОСІЙСЬКИХ АНКЛАВІВ І МАНЕВРИ ЧОРНОМОРСЬКОГО ФЛОТУ

Росії, аби розгорнути такі дії, які вона чинила в Південній Осетії, потрібні передумови. Наприклад, кілька етнічно однорідних общин, котрі формують свої органи влади, заявляють про свої сепаратистські прагнення і оголошують про свою державність. Тоді виникає конфлікт між Центром і даною територією. Центр країни втручається, і тут з’являється третя сторона, яка виступає на стороні “етнічно однорідного регіону”, аби гарантувати права “російської нацменшини”.

Така ситуація, як у Грузії, могла б виникнути в нас, якби тут були невизнані утворення, сепаратистські рухи та меншини, готові затребувати допомоги в Росії як держави. І щоб така ситуація не стала в Криму реальною, цьому питанню слід приділяти дуже серйозну увагу. Необхідна нова регіональна політика та вплив Києва на процеси.

Тут украй важливо не припуститися помилок, на кшталт – перетворити Крим з Автономної республіки в автономну область... Росія на цьому могла б зіграти, бо ступінь обурення кримчан був би сильний.

Головне, не слід робити дурниць.

Гіпотетичні дії Росії в випадку конфлікту – підтримка отаких анклавів і маневри Чорноморського флоту. Він – поряд, навіть через Рокський тунель не треба переходити. Тому ситуація, коли ЧФ перебуває в Криму, плюс низка полігонів і наявність етнічно однорідних проросійських “республік” могли б створити вкрай погані для нас умови й допомогти Росії анексувати Крим.

Тому проблему ЧФ у Криму слід розв’язувати, як і проблему сепаратистських рухів у Криму. Взагалі необхідна окрема кримська політика. Тепер це абсолютно очевидно. Там раніше досягався баланс: були проросійські настрої, був Меджліс і зв’язок Криму з Центром. Тепер під впливом обставин у Чорноморсько-Каспійському регіоні цей баланс може бути порушено, тому слід шукати нових балансів.

А спочатку добитися від Росії чіткої згоди на підготовку до виведення Чорноморського флоту й на новий регламент перебування ЧФ у Криму. Тому що нині чинний регламент, як показали останні події в Грузії, недостатній.

Олександр Палій, експерт Інституту зовнішньої політики Дипакадемії:

ПРОВОКАЦІЙНІ ДІЇ РОСІЇ СПОСТЕРІГАЮТЬСЯ В УКРАЇНІ ПОСТІЙНО

Провокаційні дії Росії спостерігаються в Україні постійно: відбудовуються пам’ятники діячам, котрі руйнували Українську державу, паплюжаться українські пам’ятники на Говерлі, здійснюється наруга на цвинтарях у Криму, аби звинуватити в насильстві кримських татар. Це все штучно створюється, аби збільшити напругу, а потім пустити іскру, усе підпалити й створити умови для відторгнення Криму.

Ми мусимо максимально підвищити активність переговорів щодо ПДЧ, ми зобов’язані зацікавити і Німеччину, і Францію та й інші країни в нашому приєднанні до ПДЧ. Показати, що ПДЧ потрібен Україні.

Опитувала Маша Міщенко