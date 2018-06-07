У Севастополі розгорається скандал довкола української школи
Дві гілки севастопольської влади знову посварилися. Цього разу міська рада та адміністрація влаштували публічне з`ясування стосунків через будівництво школи з українською мовою навчання...
Дві гілки севастопольської влади – міська рада і міськдержадміністрація – влаштували публічне з`ясування стосунків навколо будівництва української школи. Масла у вогонь підливає громадський комітет «Український Севастополь»…
Українську школу-колегіум хочуть побудувати на березі бухти Кругла (Омега). Вже підготовлено проектно-кошторисну документацію, але саме будівництво до останнього часу не профінансовано, говорить координатор ГК «Український Севастополь» Микола Владзімірський.
З держбюджету на будівництво школи-колегіуму до кінця року виділено 5 млн. грн. Водночас, як стверджує Владзімірський, на рівні 20% фінансування будівництва має здійснюватися за рахунок місцевого бюджету. Виконавча влада Севастополя пропонувала міськраді
|Сергій Куніцин
Критикує міськраду і голова міськдержадміністрації Сергій Куніцин.
- Невже нам ще одна школа в місті не потрібна? 20 років жодної школи в місті не будували. Жодної! Хай до цієї школи підуть ті діти, які хочуть українською мовою вивчати всі предмети, - сказав керівник МДА Севастополя - Ми просили уряд, Президента, щоб у Севастополі, за прикладом Сімферополя, де свого часу було побудовано прекрасну гімназію, було побудовано школу-колегіум...
Куніцин говорить: 5 млн. грн. із держбюджету лежать вже два місяці, але почати будівництво не можливо - міськрада відмовляє в співфінансуванні.
- У нас вже два місяці лежать 5 млн. грн. із держбюджету. Не можемо почати будівництво, тому що третій місяць поспіль міськрада відмовляє в співфінансуванні. Якщо об`єкт йде по співфінансуванню, тобто, з двох джерел, 500 тис. грн. має дати місто, - заявив голова адміністрації Севастополя.
|Валерій Саратов
- Міськрада вітає будівництво в Севастополі будь-якої школи! Будь то українська, єврейська, вірменська, - сказав Саратов.
Він додав: депутати міськради можуть виділити кошти на українську школу, але хай спочатку міськдержадміністрація відзвітує за те, що виділялося раніше.
У грудні адміністрація Севастополя знову виноситиме на сесію міськради питання про будівництво школи, попередив Куніцин.
Нагадаємо: указ про деякі заходи щодо розвитку гуманітарної сфери в АР Крим і Севастополі, який, зокрема, передбачає будівництво загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання в Ялті, Алушті та Севастополі, Президент України Віктор Ющенко підписав рік тому. Чи дійде український вітер змін до Севастополя?