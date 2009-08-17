Російські кораблі забруднюють акваторію Севастопольської бухти - Україна

Україна направила Російській Федерації ноту у зв’язку із забрудненням акваторії Севастопольської бухти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції у Києві виконуючий обов’язки першого заступника міністра закордонних справ України Юрій КОСТЕНКО.

За його словами, з кінця липня російські кораблі в бухті «Південна» забруднюють внутрішні води України.

КОСТЕНКО нагадав, що існує двостороння угода між Україною і Росією, якою передбачається, що в таких випадках російська сторона має негайно допустити до місця забруднення фахівців державних екологічних служб, щоб вони могли взяти проби води й потім вирішити, що робити в такій ситуації.

Разом із тим, за його словами, українських фахівців не допустили в бухту. «Коли наші колеги звернулися у відповідності до цієї угоди щодо того, що треба взяти проби (води), нам сказали, що це пов’язано з Чорноморським флотом (Росії), зона закрита, ми вас туди не пускаємо», - сказав КОСТЕНКО.

За його словами, це є свідоме порушення двосторонньої угоди.