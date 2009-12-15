До свят випутили різдвяний кекс «Кріштолен»

Різдвяний кекс "Кріштолен" випустила до новорічних і різдвяних свят торгівельна марка "Булкін", повідомляє прес-служба компанії.

До новорічних свят підприємства "Холдингу "Т і С" планують випекти близько 5 тонн продукції.

Кекс виготовляють "Одеський коровай" та "Кримхліб".

Зазначають, що кекс "Кріштолен" - одне з найпопулярніших новорічних ласощів, яке вже декілька сторіч випікають в Німеччині, Австрії, Угорщині та інших країнах Європи.

ЗАТ "Т і С" - один з найбільших операторів на ринку хліба і борошна в Україні. Холдинг володіє контрольними пакетами акцій ВАТ "Кримхліб", до складу якого входять 7 хлібокомбінатів, ВАТ "Одеський коровай", зернопереробного підприємства ЗАТ "Сімферопольський КХП". Компанія також управляє ТОВ "Білгород-Дністровська паляница", ТОВ "Котовській хлібокомбінат". Хлібобулочна і кондитерська продукція підприємств виробляється під ТМ "Булкін", снекова група - під ТМ "Топтига". Фірмова торгова мережа розміщена в Одесі та Одеській області, АРК і налічує до 300 торгових точок.