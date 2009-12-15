Компресор вбив хлопця в Криму

10:09, 15 грудня 2009
Крым
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Нещасний випадок на виробництві

19-річний хлопець загинув унаслідок падіння на нього піддону з компресором під час вантажних робіт у місті Красноперекопську в Криму, повідомила прес-служба кримського управління МНС.

Нещасний випадок стався 14 грудня на підприємстві «Укпостач».

«Під час вантажних робіт автозавантажувачем був перевернутий піддон з компресором», - йдеться в повідомленні. Від одержаних травм хлопець помер на місці.

«Висновок слідчо-оперативної групи – порушення техніки безпеки під час розвантаження», – заявили в МНС.

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