У Чорному морі можливе зледеніння суден
10:31, 15 грудня 2009Крым
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Висота хвиль до 3-5 метрів
На Чорному і Азовському морях може встановитися первинний крижаний покрив, можливе також зледеніння суден, повідомляє прес-служба управління Міністерства з надзвичайних ситуацій у Херсонській області.
В Азово-Чорноморському басейні пориви вітру можуть сягати 20-24 м/с, висота хвиль - до 2 метрів.
У Чорному морі швидкість вітру може зрости до 27 м/с, а висота хвиль - до 3-5 метрів.
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