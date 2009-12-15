У Чорному морі можливе зледеніння суден

На Чорному і Азовському морях може встановитися первинний крижаний покрив, можливе також зледеніння суден, повідомляє прес-служба управління Міністерства з надзвичайних ситуацій у Херсонській області.

В Азово-Чорноморському басейні пориви вітру можуть сягати 20-24 м/с, висота хвиль - до 2 метрів.

У Чорному морі швидкість вітру може зрости до 27 м/с, а висота хвиль - до 3-5 метрів.