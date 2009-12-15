Янукович перемагає Тимошенко (опитування)

Кандидат на пост Президента України Віктор ЯНУКОВИЧ перемагає Юлію ТИМОШЕНКО у другому турі виборів глави держави, заявив на прес-конференції в УНІАН директор центру прикладних досліджень Ф. Кліфтона Уайта, Міжнародна фундація виборчих систем Ракеш ШАРМА.

Згідно з опитуванням українців, ЯНУКОВИЧ - найбільш популярний кандидат на посаду Президента у першому турі (31,2%), за ним слідує ТИМОШЕНКО (19,1%). Серед інших кандидатів, що мають істотну підтримку, - Сергій ТІГІПКО (4,8%), Арсеній ЯЦЕНЮК (4,7%), Петро СИМОНЕНКО (3,8%), Віктор ЮЩЕНКО (3,5%) Володимир ЛИТВИН (2,8%).

Якщо враховувати тільки виборців, які сказали, що дуже ймовірно або скоріше будуть голосувати, ЯНУКОВИЧУ віддали перевагу 34,5%, а ТИМОШЕНКО - 20,6%. Основна підтримка лідера Партії регіонів – у Східній та Південній Україні, а також у Криму. Основна підтримка ТИМОШЕНКО – у Західній та Центральній Україні, тоді як у Північній Україні обидва кандидати мають приблизно однаковий рівень підтримки.

Разом з тим у можливому змаганні в другому турі між ЯНУКОВИЧЕМ і ТИМОШЕНКО 42% респондентів наразі кажуть, що вони підтримали б ЯНУКОВИЧА, 28% проголосували б за ТИМОШЕНКО, а 18% стверджують, що проголосували б проти обох. Якби у другому турі змагалися ЯНУКОВИЧ та ЯЦЕНЮК, 42% проголосували б за ЯНУКОВИЧА та 22% - за ЯЦЕНЮКА, а 22% голосували б проти обох.

Крім того, ЯНУКОВИЧ залишається основним претендентом на посаду Президента, незважаючи на негативний чистий рейтинг його сприйняття серед українців загалом (55% ставляться до нього негативно, 42% – позитивно). Це вказує на загальну невдоволеність політичною елітою в країні, оскільки, незважаючи на такі показники, ЯНУКОВИЧ має найбільш позитивний рейтинг серед всіх кандидатів на посаду Президента, зазначив експерт. Сприйняття інших основних кандидатів на посаду Президента наступне: ТИМОШЕНКО (67% – негативно, 30% – позитивно), ЯЦЕНЮК (56%, 32%), ТІГІПКО (50%, 32%), ЛИТВИН (60%, 31%), СИМОНЕНКО (69%, 22%) та ЮЩЕНКО (83%, 13%).

ШАРМА також зазначив, що якщо порівняти тих, хто говорить, що голосуватиме за ЯНУКОВИЧА та за ТИМОШЕНКО в першому турі, то виборці ЯНУКОВИЧА більш впевнені у своєму виборі. Серед цих виборців 78% кажуть, що вони точно проголосують за ЯНУКОВИЧА, та 13% достатньо впевнені, що голосуватимуть за нього. Серед виборців ТИМОШЕНКО 65% кажуть, що точно голосуватимуть за неї, тоді як 27% достатньо впевнені у цьому.

Тоді як більшість респондентів, які підтримують певного кандидата в першому турі президентських виборів, вважають, що він/вона є найкращим кандидатом, значний їх відсоток також відзначають, що вони обрали кандидата переважно тому, що їм не подобаються решта. Серед прихильників ЯНУКОВИЧА 19% висловлюють цю думку, тоді як у випадку ТИМОШЕНКО – це 20%, 23% для ЯЦЕНЮКА та 25% - для ТІГІПКА.

Разом з тим, економічні труднощі очолили список проблем, на яких, на думку українців, кандидат на посаду Президента, який переможе, має зосередитися, як тільки він або вона займе свій пост. 71% назвали створення робочих місць важливою проблемою, потім йде зниження інфляції (56%), зниження рівня корупції (48%), поліпшення послуг у галузі охорони здоров’я (33%), політична стабільність (33%) та розв’язання ситуації щодо постачання газу з Росією (17%).

Дослідження проводилося дослідницьким центром F. Clifton White Applied Research Center (ARC) при IFES 3 21 по 30 листопада. Було опитано 1502 респондента. Дані на національному рівні мають межу похибки плюс/мінус 2,5%. Усі інтерв’ю були проведені українською та російською мовами Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).