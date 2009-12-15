Севастополь оголосив 2010-ий роком ветеранів

Депутати Севастопольської міської ради оголосили 2010 рік Роком ветеранів Великої Вітчизняної війни у місті-герої.

«У бюджеті Севастополя на 2010 рік будуть передбачені кошти для поліпшення соціального, медичного, побутового забезпечення ветеранів Великої Вітчизняної війни», - сказав голова міськради Валерій САРАТОВ журналістам.

Він нагадав, що на сесії 10 листопада Севастопольська міськрада ухвалила рішення звернутися до Президента, Верховної Ради, Кабінету міністрів України з проханням оголосити 2010 рік - Роком ветеранів. «Проте органи вищої державної влади ніяк не відреагували на звернення депутатів міської ради, які пропонували, щоб заходи щодо святкування 65-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні мали загальнодержавний характер», - сказав він.

Тому, пояснив САРАТОВ, враховуючи думку севастопольських ветеранів, 2010 рік і було оголошено Роком ветеранів Великої Вітчизняної війни у Севастополі.

Глава міськради висловив сподівання, що депутати інших регіонів візьмуть приклад із севастопольців і оголосять наступний рік Роком ветеранів Великої Вітчизняної війни, «щоб відзначити 65-ту річницю Перемоги гідно».

Депутати відзначили, що Україна в роки війни була епіцентром військових дій. Саме тут були зосереджені головні сили Вермахту, проводилася більшість великомасштабних операцій 1941–1944 років, які, зрештою, вирішили долю всієї війни. Тільки у боях за Севастополь загинули сотні тисяч його захисників і визволителів.