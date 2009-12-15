Дві людини згоріли в будівельному вагончику поблизу Сімферополя
18:25, 15 грудня 2009Крым
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Причину пожежі встановить слідство
Дві людини загинули при пожежі в будівельному вагончику в селі Фонтани поблизу Сімферополя, повідомляє кримське управління МНС.
"Вогнем був охоплений повністю вагончик - близько 21 квадратного метра. За 25 хвилин з пожежею було покінчено. На підлозі виявили загиблих", - відзначили рятувальники, яких викликали місцеві жителі.
Одним із загиблих виявився 71-річний господар вагончика. Особа другого з`ясовується.
Причину пожежі встановить слідство.
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