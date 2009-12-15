Севастополь хоче вирішити екопроблеми - місто встановить межі Чорного моря
Депутати ухвалили рішення про розробку проекту...
Севастопольська міська рада ухвалила рішення про розробку проекту землеустрою щодо встановлення меж прибережної захисної смуги Чорного моря уздовж побережжя міста.
«Екологічні проблеми Севастополя пов`язані з водопостачанням, водовідведенням, розміщенням і утилізацією відходів, відсутністю встановлених меж прибережної захисної смуги уздовж Чорного моря, а також тим, що в межах водозахисної зони Чорного моря накопичена значна кількість твердих побутових і промислових відходів», - сказав журналістам голова міськради Валерій САРАТОВ.
На його думку, рішення депутатів дасть змогу організувати ряд заходів в межах полоси з метою поліпшення екоситуації в місті, а також забезпечення контролю за будівництвом об`єктів.
Керівник депутатського корпусу додав: документ також «стане свого роду гарантією вільного доступу севастопольців до моря, і їм не доведеться дивитися на нього із-за огорож і приватних будов».