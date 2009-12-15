Севастополь хоче вирішити екопроблеми - місто встановить межі Чорного моря

Севастопольська міська рада ухвалила рішення про розробку проекту землеустрою щодо встановлення меж прибережної захисної смуги Чорного моря уздовж побережжя міста.

«Екологічні проблеми Севастополя пов`язані з водопостачанням, водовідведенням, розміщенням і утилізацією відходів, відсутністю встановлених меж прибережної захисної смуги уздовж Чорного моря, а також тим, що в межах водозахисної зони Чорного моря накопичена значна кількість твердих побутових і промислових відходів», - сказав журналістам голова міськради Валерій САРАТОВ.

На його думку, рішення депутатів дасть змогу організувати ряд заходів в межах полоси з метою поліпшення екоситуації в місті, а також забезпечення контролю за будівництвом об`єктів.

Керівник депутатського корпусу додав: документ також «стане свого роду гарантією вільного доступу севастопольців до моря, і їм не доведеться дивитися на нього із-за огорож і приватних будов».