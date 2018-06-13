Леонід Грач: Коаліція нагадує неїстівний вінегрет

Народний депутат від КПУ Леонід Грач відомий своєю незалежною позицією по відношенню до партійної лінії. Коли фракція акуратно заявляє про нерозуміння позиції «регіоналів» із того чи іншого приводу – Грач вимагає виходу з коаліції, коли КПУ заявляє про відповідальність віце-прем`єра Сергія Тігіпка – Грач хоче відправити у відставку весь уряд.

«Главред» поговорив з Леонідом Грачом про перспективи КПУ в коаліції, відставку уряду, дискусії з Симоненком, місцеві вибори і багато чого іншого.

Леоніде Івановичу, чи знаходять ваші заклики про вихід КПУ з коаліції відгук у колег по фракції?

Питання не в тому, який відсоток членів фракції підтримує мене. Питання в тому, що ми не повинні діяти тактикою на шкоду стратегії. З буржуа і олігархами нам не по дорозі. А курс Януковича – повністю буржуазний, спрямований на обслуговування інтересів великого капіталу.

У чому конкретно полягають ваші претензії до курсу Януковича?

Я бачу, що Віктор Федорович на 180 градусів розвернувся по відношенню до російської мови, визнання незалежності Абхазії і Південної Осетії, Єдиного економічного простору, героїзації Бандери і Шухевича тощо.

Є і низка інших питань – як слід розуміти підвищення цін на газ для населення, тоді як Янукович заявляв після Харківських угод, що тепер ціни вже точно підвищуватися не будуть?.. Янукович хоче підняти пенсійний вік для чоловіків до 65 років – тоді як середня тривалість життя у чоловіків в Україні становить 62,5 року. І у мене як члена партії є право висловлювати свою думку щодо цих питань – адже я не хочу опинитися в ідеологічному або політичному болоті.

Ви намагаєтеся донести свої аргументи до колег по фракції?

У партії вже точаться серйозні розмови на ці теми, і дуже багато хто вже розуміє що до чого. Якби я мовчав, тоді я був би негідником по відношенню до ідеології і до партії.

А ваші колеги, зокрема Петро Симоненко, якимсь чином реагують на ваші резонансні заяви – наприклад, про необхідність виходу з коаліції?

У Петра Миколайовича інша точка зору на ці питання. Вона полягає в тому, що ми повинні за рахунок тактики залишатися в коаліції і впливати на коаліцію. Хоча велике питання – як ми можемо впливати на Литвина і Партію регіонів. По факту наш вплив щодо всіх вище перерахованих питань ніякий. Проте Симоненко вважає, що ми за рахунок тактики ще повинні виграти час. Я розумію, що не всі наші перші секретарі мають великий досвід, дуже глибоко знають марксистсько-ленінську філософію, проте ніхто з них не береться доводити, що «Регіони» - це добре.

Чи накопичилася вже критична маса незадоволених станом речей, що склався, в партії загалом і у фракції зокрема?

Мене це не цікавить. Я колегам по фракції даю свої матеріали, вони їх читають, і я навіть не цікавлюся їх думкою із цього приводу. Захочуть – самі прозріють.

Чи призведе до радикалізації настроїв у КПУ відмова ваших партнерів по коаліції підтримувати вашу ініціативу про мораторій на підвищення тарифів?

Така ситуація повторюється вже не вперше. Нагадаю, ще на зорі існування цієї коаліції Симоненко вніс правильну пропозицію - заслухати, як же виконується закон, що ратифікує наш вступ у ЄЕП, – тоді «регіонали» провалили голосування. З мораторієм вони нас теж прокотали і так далі. У реп’яхах довго ходити не можна, їх треба або обтрусити, або в них загрузнути. Завтра у нас виникнуть інші принципові питання – вони знову вчинять з нами так само. Постає питання – навіщо тоді коаліція?

Ще одне питання – «тушки», які приходять у коаліцію, приходять з «помаранчевого» табору. Що це за вінегрет виходить у коаліції – він явно неїстівний. А приходять вони через зради, через те, що їх купили і так далі. І виходить, що я з тим самим Жванією та іншими голосую консолідовано – а ніхто з них наш проект по мораторію не підтримав.

І все ж таки, чи виходитиме КПУ з коаліції і чи скоро це може статися?

Обговорення цього питання відбудеться за підсумками виборів у місцеві ради. Люди вже бачать, що «Регіони» - це не овечка, це справжнісінький вовк. Вже видно, як нас обманюють у формуванні виборчих комісій і так далі. Це не може не обговорюватися в партії.

Тобто варіант виходу з коаліції після виборів ви не виключаєте?

Я не просто його не виключаю, я апріорі не бачу такого тривалого перебування Компартії в коаліції. Якщо ми почекаємо ще два-три місяці, ми втратимо все, об нас всі витиратимуть ноги, і закінчиться це ще й втратою електоральної бази.

Чому головною мішенню критики в уряді ви обрали Сергія Тігіпка?

Я говорив, що Тігіпко є зв`язним між МВФ і Україною, що він прийняв і втілює в життя всі політичні та ідеологічні умови Фонду. Його треба гнати з уряду. Проте ми повинні розуміти – що це ідеологія і Віктора Януковича, і Миколи Азарова, і всього складу уряду. А коли так, коли курс не змінюється, то потрібно змінювати весь склад уряду. Але є пастка – як ти його зміниш, коли ти в коаліції, коли у тебе є 27 голосів?.. Хочеш не хочеш ми опиняємося причетними до затвердження «регіоналами» тих соціальних, ідеологічних і політичних стандартів, яких ми не поділяємо.

Ви наполягатимете на розгляді питання про відставку Тігіпка в сесійному залі?

Петро Симоненко виступив із заявою, що Тігіпка треба відправити у відставку – йому і карти в руки. Я думаю, що якщо була зроблена настільки серйозна заява, то має з`явитися і відповідний проект постанови. Я, в свою чергу, таку постанову всіляко підтримуватиму і захищатиму в залі.

Після появи вашої чергової резонансної заяви в ЗМІ, чи не просить вас Симоненко бути «м`якшим» або почекати з критикою?

Симоненко кілька разів мені це висловлював, у нас іде своєрідна заочна дискусія. Але я як марксист маю право називати речі так, як я їх бачу і розумію.

Ви говорите про заочну дискусію з Симоненком. А очна дискусія з ним має місце?

Ні, не має.

Чому?

Петро Миколайович не починає таку дискусію, але я до неї готовий.

А чому він не починає?

Я не знаю. Я на його місці поводився б інакше, як я завжди і робив.

Перейдемо до місцевих виборів. Ви, як керівник Кримського республіканського осередку КПУ, відчуваєте на собі тиск з боку «регіоналів»?

Партія регіонів у Криму перебуває в складній ситуації. Янукович поставив завдання пройтися донецьким катком по автономії Криму. Він поставив туди свого посильного, Джарти, який своїми методами, з інших звичаїв узятими, адміністративними, кадровими, йде по трупах. Тим часом соцопитування дають «регіоналам» підтримку в Криму близько 20%.

ПР повністю перекрила інформаційний простір Криму. Ніхто з опонентів, у тому числі і я, не має можливості донести свою позицію. Проти мене були ініційовані інформаційні провокації на місцевому, районному рівні.

Тепер що стосується формування виборчкома. Ви пам`ятаєте, як несамовито депутат Кармазін критикував Партію регіонів. Але в Криму ПР використала Партію захисників вітчизни, очолювану Кармазіним, і провела до складу виборчкома трьох своїх людей.

Я, м`яко кажучи, не прихильник Меджлісу, проте я розумію, що в Криму живуть двісті тисяч кримських татар, і треба думати про щонайгостріші міжнаціональні стосунки, які дедалі більше загострюються. Так от, Меджліс подав у виборчком трьох своїх людей, оскільки Рух є членом блоку НУНС, як і партія Кармазіна – проте їх завернули, вказавши на неправильне оформлення документів.

«Регіонали» порушують права всіх – і комуністів, і татар, і росіян, які були і є ще в складі блоку «За Януковича!»

Можливо, всім партіям і рухам, права яких порушують «регіонали», має сенс якимсь чином скоординувати свої дії на виборах, щоб не допустити використання адмінресурсу?

Я вже висловлював думку, що за такого підходу з боку ПР життя поставило перед нами завдання – в певному розумінні об`єднати дії своїх членів виборчкомів під гаслом «За чесні вибори!». А це гасло в ситуації, що склалася, можна вважати спрямованим проти дій ПР.

Чи відгукнулися на ваші слова «колеги по нещастю»?

Публічно ніхто моїх слів не заперечував. Я абсолютно переконаний, що вони шукатимуть контакти між собою на рівні членів виборчкомів.

Мілан Лєліч, «Главред»