Джаз Коктебель: EL Кравчук заспівав романси Вертинського, а Скрипка перейшов у кабаре

І знову в оксамитовий сезон у кримському “краю блакитних вершин” лунав джаз. Джаз-Коктебель увосьме зібрав усіх любителів цього музичного мистецтва.

Класика жанру

Як і минулого року, основні фестивальні заходи відбувалися на двох головних сценах: NuJazz Stage і Волошинській сцені в саду будинку-музею поета.

Туристи проходячи повз NuJazz Stage часом обурювалися: “Ну хіба це джаз? Це якась фігня!” Вони частково мали рацію, адже деяких виконавців центральної сцени з джазом майже ніщо не пов’язувало. Та про це трохи пізніше. Для справжніх поціновувачів класики жанру чи сучасного бачення відомих джазових хітів існувала сцена Волошинська.

Британець Пол Роджерс, якого називають одним з кращих європейських басистів та імпровізаторів сучасності, разом зі своїм тріо зачаровував слухачів грою на незвичайному семиструнному інструменті, який іноді звучить як гітара чи перкусія, а іноді “співає” голосом віолончелі чи навіть арфи. Квитки на Пола Роджерса розібрали ще до початку фестивалю.

Американським квінтетом Джері Бергонзі публіка захоплювалася не менше.

Тріо Наталії Лебедєвої – постійні гості джаз-фестивалю – цього разу представили свою нову авторську програму.

Глядачів, критиків і скептиків на фестивалі здивував EL Кравчук. Попсовий співак замахнувся на романси самого Вертинського. І не розчарував ані публіку, ані експертів. Суворий джазовий критик Олексій Коган високо оцінив талант EL Кравчука. Головною піснею програми артиста став драматичний романс “Те, що я повинен сказати”, присвяченій трагічній історії київських студентів-патріотів, які загинули під Крутами.

Поціновувачем класичного джазу виявився і екс-міліціонер Юрій Луценко. Політик завітав на один з концертів на Волошинській сцені і насолоджувався цим музичним мистецтвом на пластикових стільцях просто неба.

NuJazz – це не тільки джаз

На сцені NuJazz, що розкинулася поблизу відомого в Коктебелі нудистського пляжу, ввечері відбувалися не просто концерти, а запальні шоу.

Кабаре-бенд з Білорусі «Серебряная Свадьба» (минулорічне “відкриття” фестивалю) не міг залишити байдужим жодного глядача. Екстравагантна солістка бенду Бенька вибігла на сцену в довжелезній картатій сукні й маленькій шляпці, тримаючи в руках сачок, гармошку й незмінний атрибут усіх її вступів – валізу. Бенька перебуваючи режисером у білоруському ляльковому театрі вдало справляється і з роллю актриси. І не перестає захоплюватися морем, яке вона вперше в житті побачила на коктебельському фестивалі-2009.

– Море – це найбурхливіший і найприємніший слухач, – запевнила вона зі сцени.

До речі, море цього річ було занадто бурхливе. Величезні хвилі, гучно розбиваючись на березі, наче підспівували виконавцям, позбавляючи туристів можливості пірнути в морські глибини.

Музично-театральний балаган «Серебряная Свадьба» більше години заводив публіку своїми подекуди парадоксальними, але іронічними піснями, де намішано французького шансону, диксиленду-кантрі, російської народної музики і навіть латиноамериканських мотивів.

На Джаз Коктебель завітав і легендарний рок-гурт “АукцЫон”, на якому зростали батьки більшості глядачів фестивалю. Звісно, це не був джаз. Але “АукцЫон” – це був вибір публіки. За словами організаторів, вони запропонували своїм Інтернет-користувачам поділитися вподобаннями: кого вони хотіли б побачити на фестивалі. Глядацькі симпатії дісталися пітерському рок-гурту. Попит породжує пропозицію...

Гості фестивалю цього року могли насолодитися виступом знаменитого американського барабанщика Ела Фостера і давнього друга фестивалю, «душею і голосом гурту DePhazz» Карла Фрієрсона. Декілька років тому на фестивалі Фрієрсон “закохався” в український етнічний гурт “ДахаБраха”. І це “кохання” вилилося в оригінальний спільний проект.

Невгамовний Олег Скрипка привіз на фест джаз-кабаре “Забава”. Виступ складався з двох частин. Перша – пісні корифея української естрадної пісні Богдана Весоловського, який мешкав до війни у Львові.

– Під ці пісні гоцала молодь на Галичині в 30-ті роки, – запевнив Скрипка, вдягнений у білий костюм і стильну вишиванку на кшталт італійської сорочки.

У цей вечір Олег Скрипка дуже подобався любителям джазу, а особливо любителькам

І зі сцени зазвучав український довоєнний джаз.

Друга частина – оригінальна інтерпретація світових хітів, таких як “Hotel California”, чи відомих ВВшних “Весна” або “Танці”.

Публіку просто “розривало”, незважаючи на те, що на годиннику була майже дванадцята ночі. Танцювали й діти, і їхні батьки. А як витанцьовував сам артист!.. Участь у танцювальному телепроекті далася взнаки. Скрипку не хотіли відпускати зі сцени. А його “Весну” співали майже всім пляжем.

Глядачі: від неформалів до алкобомонду та інтелігенції

Якось так історично склалося, що Коктебель манить і інтелігентів, і бідних художників, і неформалів. Неодмінним супутником джазу виступає вино. Воно скрізь. У дорогих скляних пляшках, жерстяних флягах, пластикових склянках. Ним зігріваються у холодні вечори під сценою і піднімають настрій. Цього року на фестивалі навіть зародився новий термін – алкобомонд.

Організатори зазначають: «Тверезих людей майже нема, але нема й агресії. І мають рацію. Люди гублять камери й фотоапарати, “добрі душі” приносять їх на сцену, а потім речі повертають їх неуважним власникам.

Американець Фрієрсон уже встиг полюбити коктебельське море і вино і ... жінок. Співак поділився іронічним спостереженням: “Гарні жінки потрапляють на небеса, а погані – у Коктебель”.

Джаз Коктебель – це не тільки джаз. Це відпочинок душею і тілом. На Волошинській сцені вночі кіномани могли подивитися “Фадо” і “німу” “Аеліту“ у супроводі живої музики. На “території свідомого життя” вчили мистецтву чаювання, проводили заняття йогою, сеанси масажу і т. д. І все це в оксамитовий сезон на березі найчорнішого моря...

Анна Ященко, УНІАН-культура