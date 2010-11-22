Автобус з майже 40 пасажирами перекинувся в Криму (фото)

10:05, 22 листопада 2010
Крым
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7-8 людей шпиталізовано

Щонайменше сім людей отримали травми і були шпиталізовані в результаті перекидання автобуса з 36 пасажирами в неділю на заході Криму, повідомила прес-служба кримського управління МНС. 

Аварія сталася біля полудня. 

БАЗ, що перевозив людей по Сакському району, виїхав за межі проїзної частини і перекинувся, за попередніми даними ДАІ, через розрив корінного листа передньої лівої ресори. 

Після ДТП по допомогу до медиків звернулися, за різною інформацією, 18-19 осіб, з них 7-8 шпиталізовано.

Фото ДАІ Криму

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