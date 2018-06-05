У Севастополя буде російське місто-супутник

Росія планує масштабну забудову одного з віддалених районів Севастополя, де компактно мешкають родини військових російського Чорноморського флоту. Експерти прогнозують, що за 5-10 років район Козача бухта має всі шанси стати містом-супутником Севастополя.

Полігони чи пляжі?

Розроблений севастопольськими проектувальниками перспективний план забудови району Козача бухта передано командуванню Чорноморського флоту на узгодження. Така процедура обумовлена тим, що більше половини площі району – це спецтериторії ЧФ Росії, зокрема, полігони та військові частини.

Решту району, за згоди місцевої влади та за власні кошти, російська сторона планує забудувати житлом, школами, поліклініками та дитячими садками, а також облаштувати набережну і пляжі.

"Козача бухта – це перспективний район. Росіяни хочуть будувати там багато. Вони кажуть, що у найближчі роки побудують для своїх військових більш як тисячу квартир. Якщо Козача бухта за 5-10 років перетвориться на місто – супутник Севастополя на 25 тисяч мешканців, то знадобиться ще одна школа", - прогнозує начальник управління капітального будівництва Севастопольської міської державної адміністрації Олександр Лівшиц.

Будь-яка забаганка за ваші гроші

У прямому російському фінансуванні забудови віддаленого району Севастополя зацікавлена і міськрада.

"Коли буде здійснюватись конкретне будівництво мікрорайону, гроші будуть надходити з російського бюджету, минаючи Севастополь. Це - поєднання всіх інтересів: і міста, і російської сторони, що дбає про своїх моряків",- каже заступник голови севастопольської міськради Петро Кудряшов.

Позапланова демілітаризація

Тим часом, проектуючи перспективну забудову району, місцеві архітектори несподівано для багатьох "забудували" поки що олівцем на папері і частину величезного російського полігону.

"Позапланову демілітаризацію" району тренувань російської морської піхоти місцева влада пояснює тим, що розпочата "трансформація" російської армії призвела до вивільнення частки тепер уже непотрібних радянських військових полігонів.

"З’являється ціла низка земельних ділянок, що можуть бути використані за іншим цільовим призначенням. Колись, у радянські часи, у Козачій бухті був танковий полігон. Зараз необхідність у ньому відпала. Було запропоновано забудувати його житлом", - заявив один із керівників міста Петро Кудряшов у місцевому телеефірі.

Але такий – непередбачуваний - "розвиток" району не сподобався командуванню російського Чорноморського Флоту.

Під час обговорень у міськдержадміністрації Севастополя перспективного плану забудови району Козача бухта заступник командувача флотом з капітального будівництва полковник Сергій Мігай нагадав про орендовані військовими до 2042 року землі.

"У нас є морська піхота, є інженерний батальйон. Окрім цього є шляхи руху техніки: це - загальновійськовий полігон, який фактично використовується і буде використовуватися й надалі. Оскільки прийнято рішення про будівництво масиву на 1260 квартир, то реально можна будувати лише на ділянках, що не чіпають полігон",- заявив російський офіцер.

Зараз перспективний план скоригований так, як вимагає Росія: без "місцевих" зазіхань на територію порожніх полігонів.

Виключно "для своїх"?

Українські політики, які проти базування російського флоту на території України, стверджують, що російські кошти на соціально-економічний розвиток Севастополя спрямовуються на ті об’єкти, що пов’язані виключно із флотом - на благоустрій Козачої бухти та селища Кача, де базується морська авіація ЧФ.

Місцева влада спростовує підозри у фінансовому егоїзмі росіян. Водночас керівництво Севастополя розраховує і на збільшення інвестицій з російського бюджету.

Ще минулого року, одразу після підписання Харківської угоди про пролонгацію перебування ЧФ в Україні, до Києва були передані розрахунки на збільшення у 4 рази – до 152 мільйонів гривень – обсягів участі Росії у соціально-економічному житті Севастополя. Місцеві чиновники вважають, що у Севастополі не просто служать 13 тисяч російських військовослужбовців, а й мешкають їхні родини та військові пенсіонери ЧФ – разом до 52 тисяч чоловік, що становить 15% від усього населення Севастополя. Правильність таких розрахунків підтвердив, перебуваючи у Севастополі, і прем’єр-міністр України Микола Азаров.

У Севастополі дуже багато проблем, у вирішенні яких уряд України готовий брати участь. Але оскільки тут декілька десятків тисяч військовослужбовців, членів їхніх родин, пенсіонери, що служили на ЧФ, то і російський уряд має взяти частину проблем на себе

Натомість, у російської сторони – власні розрахунки дотацій Севастополю: поки що це не 152 мільйонів, на які розраховує Україна, а 42 мільйони гривень на рік.

"Росія цементується у Севастополі"

Натомість, депутат Верховної Ради України Борис Тарасюк заявив, що після депутатського запиту до міністерства закордонних справ він з’ясував, що російські кошти йдуть на підтримку російської гуманітарної та соціальної політики в Севастополі, зокрема, на фінансування філій низки російських вишів, музею ЧФ, флотського театру, будинку офіцерів, а також на будівництво житла для військових.

Борис Тарасюк також наголосив, що ці гроші "освоєні під пильним контролем російської сторони" та, на думку депутата, "фактично, цементують позиції Росії у Севастополі".

Олександр Шталтовний, для Бі-Бі-Сі, Севастополь