Справа про резонансну аварію в Криму отримала новий хід

Прокуратура вимагає посилити покарання для сина колишнього депутата сімферопольської міськради, бізнесмена Йосипа Файнгольда – Віталія. В середині вересня 2008-го його автомобіль буквально розірвав мотоциклістку Ганну Мішуткіну, відому в байкерських колах як Нікіта.

Верховний суд України в січні 2011 року, задовольнивши касаційне подання кримської прокуратури, направив справу Файнгольда-молодшого на новий розгляд до суду першої інстанції, погодившись, що вирок 3 роки позбавлення волі зі звільненням від покарання з випробувальним терміном 2 роки і забороною керувати транспортом протягом трьох років занадто м`який.

ДТП за участю автомобіля Bentley і мотоцикла Suzuki сталася в районі залізничного вокзалу Сімферополя. Після удару мотоцикл відкинуло на ще один автомобіль, а Bentley зіткнувся з двома машинами. 25-річна лідер сімферопольського мотоклубу "Доньки вітру" загинула на місці події. Слідство встановило, що в момент аварії Bentley рухався зі швидкістю 171 кілометр на годину.

Залізничний районний суд Сімферополя у листопаді 2009 року визнав 25-річного Файнгольда винним у скоєнні злочину за статтею "Порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами, що заподіяло смерть потерпілого". Проте суд побачив суміжну форму провини учасників аварії і засудив Файнгольда на три роки позбавлення волі з відстрочкою виконання вироку на два роки, зобов`язавши виплатити колишньому чоловікові загиблої - опікуну її малолітньої дочки - півмільйона гривень компенсації.

При цьому суд відмовився задовольнити цивільний позов батька Мишуткіної Олександра Гоппе, який вимагав у Файнгольда півмільйона гривень як відшкодування моральної шкоди. Файнгольд заплатив Гоппе 125 тисяч гривень, щоб компенсувати витрати на похорони його дочки і установку пам`ятника.

"Віталій задоволений рішенням. Можна сказати, це наша перемога", - заявив тоді журналістам адвокат підсудного.

"Дочка загинула за таких (жахливих) умов, і таке (м`яке) покарання! Я хотів би, щоб він (Файнгольд) отримав таке покарання, яке отримав би я на його місці", - сказав батько Ганни Мишуткіної.

Гоппе звернувся до Апеляційного суду Криму. Туди ж попрямувала прокуратура. Апеляційна інстанція скаргу на рішення суду першої інстанції відхилила. Батько загиблої і наглядове відомство дійшли до Верховного суду України. ВСУ ухвалив переглянути вирок.

На першому засіданні Залізничного райсуду, яке відбулося 12 квітня, прокурор зажадав змінити запобіжний захід обвинуваченому - з підписки про невиїзд під взяття під варту, посилаючись на те, що він може сховатися від слідства. Але суд відмовив.

Більше того, син бізнесмена, якого ЗМІ називають одним з найбагатших людей Криму, заявив про погіршення здоров`я і надав довідку про зміну у нього групи інвалідності з третьої на другу. "Прокурор зажадав перевірити дані про інвалідність, я підтримав", - сказав адвокат батька загиблої мотоциклістки.

Олександр Гоппе продовжує наполягати на відшкодуванні йому і його дружині 500 тисяч гривень збитку. Від родини Файнгольда він до теперішнього часу отримав 175 тисяч.

Райсуд вирішив викликати свідків для встановлення обставин аварії. Наступне засідання призначив на 27 квітня. І двома засіданнями суду, напевно, не обмежиться.

Чи отримає "мажор", в кінці кінців, реальне покарання - питання. "Закон - один для всіх", але деякі - рівніші за інших.

Нагадаємо: стаття 286 "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керуються транспортних засобів".

1. Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження, - карається штрафом від двохсот до п`ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавлення права керувати транспортним засобом на строк до трьох років або без такого.

2. Ті самі діяння, якщо вони спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжкі тілесні ушкодження, - караються позбавлення волі на строк від трьох до восьми років позбавлення права керувати транспортним засобом на строк до трьох років або без такого.

/УНІАН-Крим/