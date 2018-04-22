Кримський вектор, або хто на півдні любить помаранчевих

Електоральні настрої кримських виборців через особливості регіону істотно відрізняються від політичних уподобань заходу і центру України, натомість багато в чому схожі з настроями на південному сході. Це в черговий раз довели нинішні вибори. Кримський виборець загалом традиційно голосує за «біло-блакитних». Немолодий і стійкий кримський виборець (а в Криму, як відомо, населення здебільшого старіюче) – за «червоних». НУ-НС на цьогорічних виборах «виїхала» за рахунок голосів кримських татар, а БЮТ – напевно, за рахунок голосів молоді. Незрозумілим є успіх, як кажуть сьогодні, «платинового» Блоку Литвина. На минулих виборах «литвинівці» не набрали по Криму навіть двох відсотків. Соціалісти в Криму, як і в цілому по країні, не подолали 3-відсотковий бар`єр. Отже партії, що подолали по Криму 3-відсотковий бар`єр, розташувалися так: ПР, НУ-НС, КПУ, БЮТ, ПСПУ, Блок Литвина.

Не дивлячись на те, що Партія регіонів в Криму, як і в цілому в Україні, цілий рік була партією влади - вона майже не розгубила своїх симпатиків. В абсолютних цифрах «регіони» на цих виборах втратили близько 40 тис. виборців – хоча в процентному співвідношенні ПР отримала приблизно стільки ж, скільки і на минулих виборах. Самі регіонали не дуже турбуються з цього приводу. Керівник кримського виборчого штабу Партії регіонів, кандидат в нардепи за списками ПР Олексій БОЯРЧУК відзначає: «Ми вважаємо, що люди, перебуваючи при владі, втрачають серйозний рейтинг. 40 тисяч – це не значна кількість людей, які не проголосували (у Криму за ПР – УНІАН). Ми вважаємо, що це відмінний результат, ми вважаємо, що ми практично добилися того ж результату, який був минулого року». Партія взяла Крим, але не зовсім. За вину «регіоналам» деякі політики та ЗМІ ставлять низьку явку кримчан на виборах. Проте, як на мене, низька явка – це показник розчарування у політиці взагалі, а не показник несприйняття окремої політичної сили. Приміром, ніхто з моїх знайомих та родичів не пішов на вибори, люди пояснюють свої дії приблизно так: «нема, за кого голосувати» і «набридли вже ці вибори, все одно всі обдурять». Проте Крим додав до скарбнички політсил своїх очок. Подивимося, як голосували кримчани – жителі різних регіонів півострова.

Територіальний виборчий округ №5 (включає Керч і Ленінський район) любить «регіоналів» особливою любов`ю. При середньокримському показнику 61% ПР отримала в Керченському регіоні аж 70,15%. Мабуть, на керчан подіяла картинка, що «зачаровувала», – Янукович і свита роз`їжджають по місту в новенькому тролейбусі (Віктор Федорович під час одного з передвиборчих візитів до Криму встиг проїхатися у керченському тролейбусі).

А, може, керчан надихнули обіцянки головного «регіонала» країни побудувати у найближчі роки міст Керч-Кубань? На другому місці в Керчі комуністи (у них 7,47%), хоча в цілому по Криму у «червоних» - третє місце. На 3-му місці в Керчі Блок Юлії Тимошенко (5,37%), на четвертому – Блок «Наша Україна - Народная самооборона» (3,65% голосів), замикає п`ятірку Блок Литвина з 3,57%. Відзначимо, що показники по Криму відрізняються від керченських – так, по АРК НУ-НС знаходиться на другому місці, а БЮТ – на четвертому. ПСПУ по Керчі подолала 3-відсотковий бар`єр, а соціалісти – ні (у Керчі виявилось лише 0,82% прихильників Мороза та соціалістичних принципів).

Округ № 7 (Ялта, Алушта, Белогорський район). Тут любов народна до регіоналів нижча за загальний кримський показник (59,66%). КПУ – на другому місці по округу (у комуністів 8,27%). БЮТ на третьому (7,71%), НУ-НС – на четвертому (7,09%). Потім йде ПСПУ (Вітренко підтримали 5,09%) і Блок Литвина (3,64%). Соціалістів в Ялті і Белогорському районі люблять трохи більше, ніж у Керчі - СПУ в регіоні набрала 1,63%.

На окрузі №6 (Феодосія, Судак, Кировський, Радянський райони АРК) картина така: Партія регіонів (61,12%), КПУ (9,02%), БЮТ (7,97%), НУ-НС (7,81%), ПСПУ (4,34%). Цікаво, що у ТВО №6 Блок Литвина не подолав трипроцентний бар`єр (2,01%), як, втім, і Соцпартія (1,80%).

Західний Крим – округ №4 (Євпаторія, Сакський і Чорноморський райони) віддав «регіонам» більше відсотків, ніж віддали кримчан в середньому. Тут ПР заручилась підтримкою 63,5%. КПУ в західному Криму поступилася другим місцем блоку «НУ-НС» (НУ-НС – 7,57%, КПУ – 7,29%). На четвертому місці – БЮТ з 6,34%. Далі йде ПСПУ і Блок Литвина (у них відповідно 4,03 і 4,02%). СПУ в західному регіоні отримала підтримку лише 1,14%.

Північний Крим – округ №3. Цікавий тим, що пані Вітренко тут користується підтримкою менше, ніж в середньому по Криму. Картина в окрузі склалася наступним чином: ПР – 62,75%, НУ-НС – 7,87%, БЮТ – 6,84%, КПУ – 6,17%, Блок Литвина – 4,85%, СПУ – 2,7%, ПСПУ – 2,42%.

Округ №2 – Сімферопольський і Бахчисарайський райони. Округ цікавий тим, що тут відносно невисокий відсоток у «регіоналів» (56,13%), зате блок «НУ-НС» отримав аж 15,16% голосів. Підтримку помаранчевої команди у жителів цього регіону можна пояснити, напевно, тим, що тут проживає досить багато кримських татар (а вони здебільшого голосували за блок «НУ-НС», за списками якого балотувалися лідер Меджлісу Мустафа Джемільов і його перший заступник Рефат Чубаров). На третьому місці – БЮТ (7,36%), комуністи займають четвертую позицію з 6,49%. Потім йдуть Блок Литвина (3,48%), ПСПУ (3,33%) і СПУ (2,11%).

Округ №8 (Червоногвардійський, Нижньогірський, Першотравневий і Раздольненський райони) примітний досить високою підтримкою Соцпартії (тут соціалісти отримали майже 4,5%). Можливо, такій підтримці не варто дивуватися – адже, як відомо, основний виборець СПУ – це жителі села (а восьмий округ об`єднує сільських жителів), проте – ситуація на окремих ділянках викликає усмішку. Так, ділянка №31 – з 1074 чоловік, що взяли участь в голосуванні, 845 віддали свій голос соціалістам, при цьому «регіоналам» довелося задовольнятися скромними 115 голосами. Або ділянка №32 – з 421 людини, яка прийшла на вибори, 338 віддали голос СПУ, а ПР дісталося лише 25 голосів... В цілому, політсили в цьому регіоні розташувалися в результаті голосування наступним чином – ПР, НУ-НС, БЮТ, Блок Литвина, КПУ, СПУ і ПСПУ.

І, нарешті, округ №1 (Сімферополь). Окружком саме цього округу прославився на всю Україну повільністю підрахунку. Вже наступний день після голосування на сайті ЦВК напроти округу №1 красувалася скромна цифра – 17. Саме 17% бюлетенів було оброблено на окрузі (хоча в цей час на решті округів автономії було оброблено вже більше 50% бюлетенів). Як з`ясувалося, вранці 1 жовтня окружком №1 вирішив відпочити після безсонної ночі. Робота поновилася лише о 17 годині вечора. Правда, робота не була продуктивною. Шум, гамір, черги в коридорах окружкому – з документацією товпляться члени дільничних комісій, а в самому окружкомі – періодично пропадає кворум (то психує голова комісії – член СПУ, то проти нього об`єднується опозиція). Таким чином, окружком опинився в числі аутсайдерів за кількістю зданих протоколів і станом на середу підрахунок голосів так і не завершив. За попередніми даними, на окрузі №1 картина така: ПР, КПУ, БЮТ, ПСПУ, НУ-НС, Блок Литвина, СПУ. Усі, крім СПУ, подолали 3% бар`єр.

Антон ЯРОШ.